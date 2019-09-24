Политика
ВедомостиСША не пустили на Генассамблею ООН часть российской делегации
Посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН.
— Константин Косачев, российский дипломатРоссийская газета 04:19
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