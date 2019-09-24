с чего всё началось

Это, безусловно, требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы, с нашей стороны. И не менее жесткой реакции, по нашему убеждению, со стороны ООН, потому что ситуация непосредственно касается Организации Объединенных Наций и ее штаб-квартиры.

Американская сторона не оформила визы в срок в нарушение своих обязательств перед международным сообществом, подчеркнул он. Группа лиц планировала вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии ГА ООН, отметил политик во вторник, 24 сентября.

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