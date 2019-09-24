Политика
ИзвестияДесяти членам делегации России на ГА ООН отказали в визах США
Американская сторона не оформила визы в срок в нарушение своих обязательств перед международным сообществом, подчеркнул он. Группа лиц планировала вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии ГА ООН, отметил политик во вторник, 24 сентября.
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Это, безусловно, требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы, с нашей стороны. И не менее жесткой реакции, по нашему убеждению, со стороны ООН, потому что ситуация непосредственно касается Организации Объединенных Наций и ее штаб-квартиры.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельSputnik Эстония 05:46
с чего всё началось
Американская сторона ссылается на технический характер проблемы — сроки подачи документов, однако «это не так», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.Дождь04:14
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Финальный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Стоит отметить, что «Игра престолов» завоевала четвертую в своей истории «Эмми» как лучший драматический сериал – рекордное число побед в самой престижной номинации премии.
RuNews24.ru вчера в 04:13
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В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли
В канадской провинции Британская Колумбия записали на видео двух сражающихся на шоссе медведей гризли, сообщает NDTV.
РИА Новости вчера в 13:30
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Asus начинает российские продажи ноутбуков ZenBook Pro Duo. Цены
Asus объявила о старте продаж в России ноутбука Asus ZenBook Pro Duo (UX581) с 14-дюймовым дополнительным экраном ScreenPad Plus, в котором реализованы усовершенствованные технологии, ранее воплощенные в дисплее ScreenPad первого поколения.
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Трамп выдвинул Европе ультиматум по Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон будет продолжать блокировать помощь Украине до тех пор, пока Европа не начнет выделять больше средств.
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В России обновились правила расчета транспортного налога
В РФ вступили в силу новые правила расчета транспортного налога.
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Синоптик прогнозирует возвращение двадцатиградусного тепла в Москву
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IKEA извинилась за «нацистский» слоган
РИА Новости 10:48
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Глава Нацполиции Украины подал в отставку
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что подал в отставку. Об этом информирует «Громадське».
RT на русском 10:06
Экономика
В Греции отдыхают 50 тысяч клиентов обанкротившегося Thomas Cook
В Греции находятся почти 50 тысяч туристов обанкротившейся британской туристической компании Thomas Cook, начался процесс их возвращения на родину, передает телеканал Skai слова министра туризма Греции Хариса Теохариса.
МИР 24 вчера в 04:03
Культура
Во Франции женщина обнаружила шедевр Ренессанса над кухонной плитой
Реальное время 08:48
Политика
На Украине призвали установить морскую границу с Россией
Государственное учреждение Украины "Госгидрография" призвало высших должностных лиц государства инициировать принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы между странами.
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Политика
Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным
Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.
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Суд ЕС частично аннулировал санкции против Януковича
Суд общей юрисдикции Евросоюза аннулировал решение Совета ЕС о продлении санкций в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича.
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В ЦБ допустили введение отрицательных ставок по валютным вкладам
Центробанк изучает предложение предоставить банкам возможность устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным вкладам.
RT на русском 10:05
Происшествия
ФСБ проводит обыски в воронежском НИИ электротехники
Ранее, в 2018 году, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении контракта на техперевооружение НИИЭТ, ущерб превышает 92 млн руб.
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Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Здоровье
Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor вчера в 19:53
Происшествия
Похититель объяснил кражу картины из Третьяковки желанием «хайпануть»
Чуприков уточнил, что преступление спланировал "спонтанно", хотел вернуть картину на место на следующее утро после похищения, но не успел.
Российская газета 10:15
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло обвинения Эстонии в нарушении границ Су-34
Министерство обороны России опровергает заявления Эстонии о нарушении границы российским истребителем-бомбардировщиком Су-34.
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Политика
Украина отказалась от участия в ПАСЕ
Украина официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения туда России.
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Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
Российская газета 04:25
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Названы пять смертельных болезней страшнее рака
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Путешествия
Минкульт хочет ограничить количество туристов из Китая в Царском селе
Замминистра культуры РФ Алла Манилова поручила заняться регуляцией турпотоков в музее-заповеднике "Царское село", например, ввести дни посещений для гостей из Китая, чтобы туристы из России тоже имели возможность попасть в Екатерининский дворец.
РИА Новости 11:23
Происшествия
Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.
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Путешествия
Большинство россиян провели свой летний отпуск дома
11% опрошенных смогли съездить в другой город России, за границей провели летний отпуск 8% граждан, среди которых большая часть – молодые люди в возрасте до 24 лет (15%).
Государственные Вести 10:28
Происшествия
Хуже, чем Чернобыль: как США оказались на грани ядерной катастрофы
Российская газета вчера в 03:22
Армия и оружие
Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»
Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого пуска ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч".
Российская газета 05:58
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Видео задержания актера Устинова заинтересовало главу Верховного суда
Московский Комсомолец 06:49