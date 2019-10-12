Политика
RT на русскомСША не станут повышать пошлины на китайские товары до 30%
Китай, в свою очередь, намерен приобрести сельскохозяйственную продукцию США на сумму $40—50 млрд, пишет агентство. Пошлины на китайские товары должны были подняться 15 октября с 25 до 30%. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении «существенной фазы» торговой сделки с Китаем.
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США отложат запланированное на 15 октября повышение пошлин на китайские товары
Московский Комсомолец17:18
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РБК 03:01
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В базе SiSoft Sandra засветился процессор Core i3-10100.
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Скончалась заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева.
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Российская газета 14:38
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Никитин рассказал Путину о создании образовательного центра на Стрелке
Ньюс-НН вчера в 12:38
Авто
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Общество
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В Японии 45 тысяч домов остались без света в трех префектурах из-за приближающегося мощного тайфуна "Хагибис".
Российская газета 20:27
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Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020
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Газета.Ru 16:39
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Минздрав нашел серьезные нарушения в работе онкоцентра Блохина
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Труд вчера в 08:30
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Народные новости 06:14
Кино
Marvel может снять женское супергеройское кино
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RT на русском 13:19
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Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»
Sport24.ru вчера в 22:51
Спорт
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В Екатеринбурге аварийно сел Ан-12
В четверг, 10 октября, военно-транспортный самолет Ан-12 совершил незапланированное приземление в аэропорту Екатеринбурга.
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