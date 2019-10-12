Политика
RT на русскомСША не станут повышать пошлины на китайские товары до 30%
Китай, в свою очередь, намерен приобрести сельскохозяйственную продукцию США на сумму $40—50 млрд, пишет агентство. Пошлины на китайские товары должны были подняться 15 октября с 25 до 30%. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении «существенной фазы» торговой сделки с Китаем.
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США отложат запланированное на 15 октября повышение пошлин на китайские товары
Московский Комсомолецвчера в 17:18
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Политика
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Lenta.ru вчера в 08:12
Шоу-бизнес
Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом
На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram опубликован единственный сохранившийся снимок певицы с ее первой свадьбы с артистом цирка Миколасом Орбакасом.
Телепрограмма 03:58
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Происшествия
СК возбудил дело после смерти приехавшего в «Артек» мальчика
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности 12-летнему мальчику из Петербурга, отдыхавшему в международном детском центре "Артек" в Крыму.
Российская газета 08:01
Происшествия
Видео разрушительных последствий тайфуна в Японии опубликовано в Сети
Видео разрушений после тайфуна «Хагибис» у побережья Японии опубликовано в Сети.
ФАН 04:16
Технологии
РЛС для обнаружения миниатюрных беспилотников разработали в России
Российская газета 10 октября в 10:47
Армия и оружие
Путин прокомментировал приближение НАТО к границам России
Расширение НАТО и приближение инфраструктуры военного блока к российским границам не вызывает в Москве «никакой радости».
ФАН 06:27
Шоу-бизнес
Мария Миронова после родов вышла в свет с мужем
В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
Комсомольская правда вчера в 11:41
Шоу-бизнес
Аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк заблокировали
Певец Стас Михайлов пожаловался в своем микроблоге на то, что в Instagram администраторы заблокировали аккаунт, который был создан в поддержку Анастасии Заворотнюк.
RuNews24.ru вчера в 08:35
Армия и оружие
В Пентагоне сообщили об обстреле Турцией войск США в Сирии
Военное дело 04:35
Общество
Навальный рассказал о желании прокуратуры арестовать его квартиру
BFM.ru вчера в 06:29
Происшествия
Челябинский экс-губернатор Дубровский стал фигурантом уголовного дела
Бывший челябинский губернатор Борис Дубровский стал фигурантом уголовного дела. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Игоря Трунова.
REGNUM вчера в 15:37
Шоу-бизнес
Родные Анастасии Заворотнюк поздравили ее с годовщиной венчания
Родные поздравили пару с памятной датой и опубликовали архивные снимки с торжества.
Lisa.ru 06:00
Политика
Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию
Элладская церковь признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию, сообщил по окончании архиерейского собора митрополит Яннинский Максим РИА Новости.
РИА Новости 07:39
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вдвое превысят прожиточный минимум
Размер пенсий неработающих пенсионеров к 2022 году почти в два раза превысит прожиточный минимум.
News.ru вчера в 09:18
Авто
Эксперты установили реальный срок службы зимней резины
Автоновости дня 04:23
Происшествия
Звезду «Дома-2» Марго Овсянникову жестоко избили на празднике
Звезда проекта «Дом-2» Марго Овсянникова была жестоко избита на празднике. На певицу набросилась неизвестная женщина.
Телепрограмма 04:36
Космос
Двое швейцарских астрономов получили Нобелевскую премию по физике
REGNUM 10 октября в 12:22
Шоу-бизнес
Директор «Уральских пельменей» подтвердил уход Михалковой из шоу
Генеральный директор шоу «Уральские пельмени» Евгений Орлов подтвердил, что одна из главных звезд шоу Юлия Михалкова покинула проект.
Телепрограмма вчера в 23:48
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета вчера в 16:32
Экономика
Греф: Сбербанк отменит «банковский роуминг» в 2020 году
Сбербанк планирует отменить комиссии за межрегиональные переводы в 2020 году.
News.ru вчера в 08:02
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
РИА Новости вчера в 03:35
Происшествия
Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Известия 05:11
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ вчера в 02:57
Наука
Ученые рассказали об опасности медленной ходьбы
Российская газета 01:25
Культура
В Новомосковске открыли виртуальный концертный зал
Тульские СМИ 06:49