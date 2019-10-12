Экономика
RT на русскомСША не станут повышать пошлины на китайские товары до 30%
Китай, в свою очередь, намерен приобрести сельскохозяйственную продукцию США на сумму $40—50 млрд, пишет агентство. Пошлины на китайские товары должны были подняться 15 октября с 25 до 30%. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении «существенной фазы» торговой сделки с Китаем.
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США отложат запланированное на 15 октября повышение пошлин на китайские товары
Московский Комсомолец17:18
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Происшествия
Мать убийцы из керченского колледжа сменила фамилию и переехала
Мать студента Владислава Рослякова, который устроил массовое убийство в Керченском политехническом колледже в прошлом году, сменила фамилию и переехала, сообщила РИА Новости бабушка Рослякова Галина Никитична.
Радио Sputnik 20:05
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы рассказала о сыне
Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы Ольга Туватина рассказала журналистам о своем сыне Михаиле.
Газета.Ru 16:59
Политика
Военным собираются поднять зарплаты и пенсии
В комитете по обороне Госдумы сообщили о намерении ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2020 год, внести поправку об индексации пенсий и зарплат военных, а также гражданского персонала воинских частей.
Pressa40 06:42
Гаджеты
Xiaomi представила в России бюджетный смартфон Redmi Note 8 Pro
Xiaomi представила в России новый смартфон Redmi Note 8 Pro. Новинка получила 64-мегапиксельную камеру со сверхвысоким разрешением.
UfacityNews.ru вчера в 01:32
Армия и оружие
Спецназ США попал под обстрел турецких военных в Сирии
Спецназ США попал под обстрел турецких сил в ходе операции на севере Сирии в городе Кобани, сообщает Newsweek.
Lenta.ru 18:07
Происшествия
В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов
Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.
Интерфакс 18:29
Игры
Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
Находящаяся в разработке игровая приставка Sony PlayStation 5 поступит в продажу в октябре 2020 года.
Мой район (г. Москва) 09 октября в 03:26
Экономика
Власти США приостановили ICO Telegram Павла Дурова
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров, предположительно занятых незарегистрированным первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом и успевших собрать более $1,7 млрд, сообщается на сайте ведомства.
РБК 17:32
Происшествия
Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове признал свою вину
Телеканал Санкт-Петербург 05:53
Происшествия
Задержан бывший глава МВД Ингушетии Ахмед Погоров
Напомним, причиной протестов в Ингушетии стало то, что 26 сентября 2018 года главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуровым (на тот момент) и Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение о пересмотре границы между двумя республиками.
Коммерсантъ 16:26
Авто
В России изменился транспортный налог
Эксперты изучили готовящиеся поправки к системе начисления налогов в России.
SpeedMe 09:16
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 09:41
Кино
Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»
На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
Газета.Ru 09:16
Футбол
Дубль Малиновского обеспечил сборной Украины победу над Литвой
Сборная Украины по футболу одолела сборную Литвы в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года.
Народные новости 19:22
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» прошла госиспытания
Первая подводная лодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», предназначенная для Тихоокеанского флота, завершила на Балтике морской этап государственных испытаний.
Евразия Daily 12:09
Происшествия
Молдавский суд выдал ордер на арест олигарха Плахотнюка
В Молдавии суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте бывшего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка, которого подозревают в отмывании денег в особо крупном размере.
РБК 10:42
Политика
Названа дата начала суда в США по «вмешательству» компании Пригожина в выборы
Напомним, «Конкорд» является ответчиком в деле о мнимом «российском вмешательстве» в выборы президента в США в 2016 году.
Взгляд.ру 19:55
Здоровье
Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
Минздрав подготовил проект приказа, устанавливающий требования к посещению родственниками больного в реанимации, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 13:20
Кино
Альфонсо Куарон заключил контракт с Apple
ИА InterMedia 07:01
Космос
Названы нобелевские лауреаты по химии
Каждый лауреат Нобелевской премии в этом году получит девять миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов).
Телеканал 360° 09 октября в 05:49
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала заявление
Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда 11:53
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Клона Уилла Смита сыграла цифровая копия артиста
Как сообщают прокатчики со ссылкой на режиссера картины Энга Ли, молодой Смит - полностью цифровой персонаж.
Газета.Ru 09 октября в 04:20
Экономика
В этом году Россия рекордно сэкономила
На сайте Министерства финансов сообщается о рекордно низком исполнении федерального бюджета за последние 10 лет, по итогам I-III кварталов 2019 года Расходы бюджета за период с января по сентябрь составили всего 12,05 триллиона рублей или 62,9% от уточненных параметров бюджета на весь 2019 год.
Новостной фронт 15:31
Театры
Актер Казанского ТЮЗа умер во время спектакля
«10 октября 2019 года в Казани на 43-м году жизни скоропостижно скончался ведущий артист Казанского государственного театра юного зрителя, Заслуженный артист Республики Татарстан, автор и исполнитель своих песен Арсений Сергеевич Курченков», — говорится в сообщении.
Красная весна 16:18
Авто
Стартовали продажи особой серии Lada CLUB
Автомобили Lada #CLUB отличаются шильдиками и новой обивкой сидений с вышитым названием серии, двухцветными колёсными дисками специального дизайна, корпусами наружных зеркал чёрного цвета.
За рулем Кубань 05:56
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Уизерспун перевесил Усика на 12 кг, Бивол оказался легче Кастильо
Соперником украинца станет Чезз Уизерспун. В результате взвешивания вес Уизерспуна составил 109,7 кг, тогда как Усика — 97,5 кг.
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Кино
Вышел трейлер скандального фильма Михалкова «Серебряные коньки»
78.ru вчера в 06:24
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