Экономика

RT на русскомRT на русскомСША не станут повышать пошлины на китайские товары до 30%

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Китай, в свою очередь, намерен приобрести сельскохозяйственную продукцию США на сумму $40—50 млрд, пишет агентство. Пошлины на китайские товары должны были подняться 15 октября с 25 до 30%. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении «существенной фазы» торговой сделки с Китаем.
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