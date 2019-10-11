Экономика
RT на русскомСША не станут повышать пошлины на китайские товары до 30%
Китай, в свою очередь, намерен приобрести сельскохозяйственную продукцию США на сумму $40—50 млрд, пишет агентство. Пошлины на китайские товары должны были подняться 15 октября с 25 до 30%. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении «существенной фазы» торговой сделки с Китаем.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
США отложат запланированное на 15 октября повышение пошлин на китайские товары
Московский Комсомолец17:18
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 17:38, Ашберн
Политика
Путин заявил, что он не против либерализма
Президент России Владимир Путин на заседании совета глав-государств СНГ заявил, что не против либерализма, но у стран СНГ есть свои традиции и культурные формы взаимодействия.
Московский Комсомолец 05:55
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии
Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.
РИА Новости 11:07
Политика
Рыбаки потеряли 150 млрд рублей из-за морской границы с США
Речь идет о соглашении о морской границе между Чукоткой и Камчаткой с американским штатом Аляска, которое было подписано 1 июля 1990 года министром внутренних дел СССР Эдуардом Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером.
RuNews24.ru 00:03
Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Футбол
The Guardian (Великобритания): cборная Шотландии завершила отборочный турнир Евро-2020 в России (The Guardian)
Александр Головин забил на 84-й минуте с 9 метров. Шотландия потерпела второе подряд поражение со счетом 0:4.
ИноСМИ 02:26
Авто
Toyota представил водородный седан Mirai нового поколения
Toyota Mirai нового поколения построена на заднеприводной платформе TNGA-N, которая также легла в основу седана Toyota Crown для рынка Японии.
Тарантас Ньюс 00:42
Армия и оружие
Турция сообщила о первых потерях в ходе военной операции в Сирии
В ходе турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии погиб первый турецкий военнослужащий и еще трое были ранены.
Интерфакс 02:19
Армия и оружие
Спецназ США попал под обстрел Турции в Сирии
Спецназ США попал под обстрел турецких сил в ходе операции на севере Сирии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:16
Футбол
Украина — Литва 2:0 (2-й тайм)
Сборная Украины одержала победу над национальной командой Литвы в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
RT на русском 17:00
Футбол
Чехия одержала волевую победу над Англией в отборе Евро-2020
В матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Чехии на поле стадиона "Эден" в Праге обыграла национальную команду Англии со счетом 2:1. У победителей встречи голами отметились Якуб Брабец и Зденек Ондрашек, забившие на 9-й и 85-й минутах соответственно, а у гостей отличился Харри Кейн, открывший счет в игре, реализовав пенальти на пятой минуте.
Вести.Ru 17:30
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии
В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.
Вести.Ru 15:25
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Общество
Контрразведчик ФСБ включил смартфон на службе и был уволен
Подполковник контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Михаил Самохин был уволен из силовой структуры за включенный на работе личный мобильный телефон.
Lenta.ru 09:39
Баскетбол
«Химки» переиграли «Басконию» в матче Евролиги
"Химки" обыграли "Басконию" в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Газета.Ru 15:20
Политика
Трамп предоставил Минфину США полномочия вводить санкции против Турции
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предоставил американскому министерству финансов "новые и весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций" в отношении турецкого правительства.
ТАСС 14:16
Политика
Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
РИА Новости 05:02
Энергетика
Цена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года
Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной, что будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.
ТАСС 08:48
Армия и оружие
Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии
В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
Известия 15:06
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Ореанда-Новости вчера в 13:43
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина объявила о разводе с мужем
Стоит отметить, что слухи о разводе Дианы Шурыгиной с мужем появились в прессе несколько месяцев назад.
Комсомольская правда 07:35
Культура
Познер отказался считать Соловьева коллегой и товарищем
Журналист Владимир Познер в ходе разговора с телеобозревателем Александром Мельманом заявил, что телеведущий Владимир Соловьев ему не товарищ.
Газета.Ru 14:00
Единоборства
Стивен Сигал не считает Нурмагомедова лучшим бойцом в ММА
Популярный американский актер Стивен Сигал в интервью RT рассказал своем отношении к чемпиону UFC в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.
РИА Новости 15:12
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 15%
Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.
Известия 11:31
Спорт
Российские паралимпийцы получили приглашение на Паралимпиаду-2020
Российские паралимпийцы смогут выступить на Паралимпиаде-2020 в Токио, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).
Sport.ru 16:45
Кино
На Netflix вышел фильм-продолжение сериала «Во все тяжкие»
Фильм называется «Путь: Во все тяжкие».
Говорит Москва 11:44