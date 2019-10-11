Экономика
RT на русскомСША не станут повышать пошлины на китайские товары до 30%
Китай, в свою очередь, намерен приобрести сельскохозяйственную продукцию США на сумму $40—50 млрд, пишет агентство. Пошлины на китайские товары должны были подняться 15 октября с 25 до 30%. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении «существенной фазы» торговой сделки с Китаем.
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США отложат запланированное на 15 октября повышение пошлин на китайские товары
Московский Комсомолец17:18
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В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос, сообщает телеканал "Россия 24".
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Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
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Политика
Трамп разрешил Минфину США вводить санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп предоставил главе американского казначейства полномочия вводить экономические санкции против Турции.
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OAnews вчера в 07:09
Футбол
РПЛ перенесла время начала матча «Локомотив» — «Спартак»
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила о переносе времени начала матчей 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» и «Краснодар» — «Оренбург».
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В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту
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Газета.Ru 10:32
Волейбол
Российские волейболисты обыграли Италию на Кубке мира
На сегодняшний день сборная России одержала четыре победы на Кубке мира — над командами Ирана, Канады, Египта и Италии, а также потерпела четыре поражения — от сборных Австралии, Бразилии, Польши и Японии.
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Родительская суббота перед Покровом: что принято делать в этот день
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Кинотеатр "Соловей", расположенный на Дружинниковской улице в центре Москвы, закроется 15 ноября.
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Датская пивоваренная корпорация Carlsberg впервые представила два экспериментальных образца биоразлагаемых бутылок из бумаги.
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В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
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Создана модель арочного моста Леонардо да Винчи
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В храме «Утоли моя печали» на улице Волжской в Саратове 11 октября прошла панихида по 9-летней Лизе Киселевой, тело которой было найдено в гаражах в районе улицы Высокой минувшей ночью.
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