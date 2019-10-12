Политика
RT на русскомСША не станут повышать пошлины на китайские товары до 30%
Китай, в свою очередь, намерен приобрести сельскохозяйственную продукцию США на сумму $40—50 млрд, пишет агентство. Пошлины на китайские товары должны были подняться 15 октября с 25 до 30%. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении «существенной фазы» торговой сделки с Китаем.
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США отложат запланированное на 15 октября повышение пошлин на китайские товары
Московский Комсомолец11 октября в 17:18
Мнучин подтвердил, что США не повысят пошлины на товары из Китая на следующей неделе
ПРАЙМ11 октября в 16:58
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Космос
Экс-глава Ми-6 Джон Соэрс верит в существование инопланетян
В ходе интервью журналистам Daily Star экс-глава службы отметил, что верит в реальность инопланетных существ.
OAnews 11 октября в 19:00
Общество
Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Российская газета вчера в 07:10
Религия
Православные верующие празднуют Покров
14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.
Вести.Ru вчера в 18:32
Армия и оружие
Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?
На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.
REGNUM вчера в 12:37
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 12 октября в 16:33
Армия и оружие
Глава Пентагона признал, что военные США в Сирии попали в ловушку
Как сообщала «Русская Весна», ранее глава Пентагона заявил, что США выведут еще около тысячи военнослужащих из Сирии.
Rusvesna.su вчера в 23:59
Автоспорт
В FIA оштрафовали Леклера и Ferrari
К результату Леклера добавлено 15 секунд: пять за инцидент и ещё на десять секунд оштрафована команда – за то, что не потребовала от гонщика раньше свернуть в боксы на повреждённой машине.
F1news.ru вчера в 05:35
Транспорт
На юге Сокольнической линии московского метро прервано движение
Движение поездов прервано на Сокольнической линии столичного метро от станции "Юго-Западная" до станции "Коммунарка" по направлению из центра рано утром в понедельник, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс 00:05
Общество
В России завершается переход на цифровое телевидение
С 14 октября в России еще 21 регион смогут принимать сигнал цифрового телевещания.
Коммерсантъ вчера в 22:33
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером
«С днем рождения ВМС США», — написал Маст на картинке, где был изображен российский корабль.
РБК вчера в 22:23
Политика
Сегодня Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию с государственным визитом
Как сообщается, на переговорах с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом президент России обсудит состояние и перспективы развития межгосударственных отношений.
Первый канал 00:20
Армия и оружие
Франция приняла решение обезопасить своих военных в Сирии
Вывод американских войск заставит французских военных также уйти, учитывая, что они полагаются на материально-техническую поддержку США, такое мнение высказывалось руководством Франции Сейчас Париж готов вывести несколько сотен своих военных, которые тесно сотрудничали с курдскими силами, об этом сообщает источник из МИД Франции.
Новостной фронт вчера в 23:18
Происшествия
Жители Саратова пришли проститься с убитой девочкой
В воскресенье несколько сотен жителей Саратова пришли в храм апостолов Петра и Павла проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой.
ТАСС вчера в 05:38
Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru 11 октября в 08:12
Общество
В Екатеринбурге огласили первые результаты выборов площадки для храма
В Екатеринбурге 60% участников выборов места для строительства собора Святой Екатерины проголосовали за территорию бывшего приборостроительного завода.
РБК вчера в 21:56
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Макаров» провел учебные стрельбы в Средиземном море
Фрегат ВМФ России «Адмирал Макаров» провел учебные стрельбы в Средиземном море.
ТК Звезда вчера в 22:00
Недвижимость
Снижение цен на аренду жилья отметили в России
Наибольшее уменьшение цен было замечено в Омске - на 11% до уровня 16,1 тыс. руб. в месяц за двухкомнатное жилье - и в Екатеринбурге стоимость упала на 10%, достигнув уровня в 29,4 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 19:23
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру 12 октября в 05:04
Энергетика
«Дружба» любой ценой: российские энергоресурсы отходят Китаю
Российские энергетические активы с неотвратимой силой продолжают переходить во владение к иностранным инвесторам.
Ридус вчера в 20:53
Армия и оружие
«Здание ходило ходуном, потери перевалили за третий десяток»: Разведчик ДНР рассказал об уничтожении позиции «Правого сектора»* (видео)
Бывший военнослужащий морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, офицер СОБР МВД РФ Алексей Филиппов в интервью для военкора Юрия Котенка рассказал об уничтожении позиции запрещенного в России «Правого сектора»* в 2015 году, когда он был внедрен в ряды ДУК «Правый сектор»* и полк «Азов»* и передавал информацию ополчению Донецкой Народной Республики.
ИА Новороссия вчера в 05:00
Происшествия
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Москвичка 20 минут держала за руку женщину, выпавшую из окна многоэтажного дома, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости вчера в 05:18
Политика
МИД России обвинил США в попытках помешать работе ООН
МИД России обвинил США в попытках помешать работе ООН.
Вечерняя Москва вчера в 06:17
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Армия и оружие
Трамп: Европе следует вывезти из тюрем Сирии боевиков ИГ
США уже вывезли самых опасных преступников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находящихся в тюрьмах Сирии, теперь странам Европы следует забрать оставшихся.
REGNUM вчера в 21:25
Происшествия
Жителя Томской области задержали по подозрению в серии изнасилований
Известия вчера в 12:46
Происшествия
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли
РИА Новости вчера в 13:02
Экономика
Премьер Медведев признал, что у Курганской области есть проблемы
Силуанов провел совещание по подготовке плана ускоренного социально-экономического развития Курганской области.
URA.Ru 11 октября в 10:06
Происшествия
Три человека погибли при столкновении иномарки со столбом в Юбилейном
В результате столкновения погибли три человека. Их личности и возраст уточняются. Тела оказались зажаты в искореженной машине.
Версия-Саратов вчера в 22:46
Общество
В Конституционном суде жестко раскритиковали российские вузы
Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский обрушился с критикой на систему высшего образования в России и высказал недоверие в отношении дипломов российских вузов.
URA.Ru вчера в 22:20
Футбол
«Торпедо» ещё не приняло решение по поводу участия в РПЛ
Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев заявил, что клуб будет принимать решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона.
Чемпионат вчера в 17:30