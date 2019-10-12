Политика

RT на русскомRT на русскомСША не станут повышать пошлины на китайские товары до 30%

Китай, в свою очередь, намерен приобрести сельскохозяйственную продукцию США на сумму $40—50 млрд, пишет агентство. Пошлины на китайские товары должны были подняться 15 октября с 25 до 30%. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении «существенной фазы» торговой сделки с Китаем.
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США не будут повышать пошлины на товары из Китая с 15 октября

ТАСС11 октября в 16:48

Глава минфина США: Вашингтон пока не будет повышать пошлины для Китая

REGNUM11 октября в 20:00

США отложат запланированное на 15 октября повышение пошлин на китайские товары

Московский Комсомолец11 октября в 17:18

США не будут повышать пошлины на китайские товары с 15 октября

Российская газета11 октября в 21:02

США собираются отложить повышение пошлин на китайские товары

Экономика сегодня11 октября в 16:25

США не станут повышать пошлины на китайские товары до 30%

RT на русском11 октября в 16:24

Мнучин подтвердил, что США не повысят пошлины на товары из Китая на следующей неделе

ПРАЙМ11 октября в 16:58
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Космос

Экс-глава Ми-6 Джон Соэрс верит в существование инопланетян

В ходе интервью журналистам Daily Star экс-глава службы отметил, что верит в реальность инопланетных существ.
OAnews 11 октября в 19:00
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Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости

Российская газета вчера в 07:10
Религия

Православные верующие празднуют Покров

14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.
Вести.Ru вчера в 18:32
Армия и оружие

Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?

На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.
REGNUM вчера в 12:37
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В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 12 октября в 16:33
Армия и оружие

Глава Пентагона признал, что военные США в Сирии попали в ловушку

Как сообщала «Русская Весна», ранее глава Пентагона заявил, что США выведут еще около тысячи военнослужащих из Сирии.
Rusvesna.su вчера в 23:59
Автоспорт

В FIA оштрафовали Леклера и Ferrari

К результату Леклера добавлено 15 секунд: пять за инцидент и ещё на десять секунд оштрафована команда – за то, что не потребовала от гонщика раньше свернуть в боксы на повреждённой машине.
F1news.ru вчера в 05:35
Транспорт

На юге Сокольнической линии московского метро прервано движение

Движение поездов прервано на Сокольнической линии столичного метро от станции "Юго-Западная" до станции "Коммунарка" по направлению из центра рано утром в понедельник, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс 00:05
Общество

В России завершается переход на цифровое телевидение

С 14 октября в России еще 21 регион смогут принимать сигнал цифрового телевещания.
Коммерсантъ вчера в 22:33
Политика

Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером

«С днем рождения ВМС США», — написал Маст на картинке, где был изображен российский корабль.
РБК вчера в 22:23
Политика

Сегодня Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию с государственным визитом

Как сообщается, на переговорах с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом президент России обсудит состояние и перспективы развития межгосударственных отношений.
Первый канал 00:20
Армия и оружие

Франция приняла решение обезопасить своих военных в Сирии

Вывод американских войск заставит французских военных также уйти, учитывая, что они полагаются на материально-техническую поддержку США, такое мнение высказывалось руководством Франции Сейчас Париж готов вывести несколько сотен своих военных, которые тесно сотрудничали с курдскими силами, об этом сообщает источник из МИД Франции.
Новостной фронт вчера в 23:18
Происшествия

Жители Саратова пришли проститься с убитой девочкой

В воскресенье несколько сотен жителей Саратова пришли в храм апостолов Петра и Павла проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой.
ТАСС вчера в 05:38
Происшествия

Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни

Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru 11 октября в 08:12
Общество

В Екатеринбурге огласили первые результаты выборов площадки для храма

В Екатеринбурге 60% участников выборов места для строительства собора Святой Екатерины проголосовали за территорию бывшего приборостроительного завода.
РБК вчера в 21:56
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Макаров» провел учебные стрельбы в Средиземном море

Фрегат ВМФ России «Адмирал Макаров» провел учебные стрельбы в Средиземном море.
ТК Звезда вчера в 22:00
Недвижимость

Снижение цен на аренду жилья отметили в России

Наибольшее уменьшение цен было замечено в Омске - на 11% до уровня 16,1 тыс. руб. в месяц за двухкомнатное жилье - и в Екатеринбурге стоимость упала на 10%, достигнув уровня в 29,4 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 19:23
Шоу-бизнес

Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак

Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру 12 октября в 05:04
Энергетика

«Дружба» любой ценой: российские энергоресурсы отходят Китаю

Российские энергетические активы с неотвратимой силой продолжают переходить во владение к иностранным инвесторам.
Ридус вчера в 20:53
Армия и оружие

«Здание ходило ходуном, потери перевалили за третий десяток»: Разведчик ДНР рассказал об уничтожении позиции «Правого сектора»* (видео)

Бывший военнослужащий морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, офицер СОБР МВД РФ Алексей Филиппов в интервью для военкора Юрия Котенка рассказал об уничтожении позиции запрещенного в России «Правого сектора»* в 2015 году, когда он был внедрен в ряды ДУК «Правый сектор»* и полк «Азов»* и передавал информацию ополчению Донецкой Народной Республики.
ИА Новороссия вчера в 05:00
Происшествия

В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

Москвичка 20 минут держала за руку женщину, выпавшую из окна многоэтажного дома, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости вчера в 05:18
Политика

МИД России обвинил США в попытках помешать работе ООН

МИД России обвинил США в попытках помешать работе ООН.
Вечерняя Москва вчера в 06:17
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Армия и оружие

Трамп: Европе следует вывезти из тюрем Сирии боевиков ИГ

США уже вывезли самых опасных преступников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находящихся в тюрьмах Сирии, теперь странам Европы следует забрать оставшихся.
REGNUM вчера в 21:25
Происшествия

Жителя Томской области задержали по подозрению в серии изнасилований

Известия вчера в 12:46
Происшествия

Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли

РИА Новости вчера в 13:02
Экономика

Премьер Медведев признал, что у Курганской области есть проблемы

Силуанов провел совещание по подготовке плана ускоренного социально-экономического развития Курганской области.
URA.Ru 11 октября в 10:06
Происшествия

Три человека погибли при столкновении иномарки со столбом в Юбилейном

В результате столкновения погибли три человека. Их личности и возраст уточняются. Тела оказались зажаты в искореженной машине.
Версия-Саратов вчера в 22:46
Общество

В Конституционном суде жестко раскритиковали российские вузы

Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский обрушился с критикой на систему высшего образования в России и высказал недоверие в отношении дипломов российских вузов.
URA.Ru вчера в 22:20
Футбол

«Торпедо» ещё не приняло решение по поводу участия в РПЛ

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев заявил, что клуб будет принимать решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона.
Чемпионат вчера в 17:30
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