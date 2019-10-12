Политика
RT на русскомСША не станут повышать пошлины на китайские товары до 30%
Китай, в свою очередь, намерен приобрести сельскохозяйственную продукцию США на сумму $40—50 млрд, пишет агентство. Пошлины на китайские товары должны были подняться 15 октября с 25 до 30%. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении «существенной фазы» торговой сделки с Китаем.
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США отложат запланированное на 15 октября повышение пошлин на китайские товары
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Мнучин: КНР и США почти достигли соглашения по валютному и финансовому регулированию
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