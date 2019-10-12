Политика

RT на русскомRT на русскомСША не станут повышать пошлины на китайские товары до 30%

Китай, в свою очередь, намерен приобрести сельскохозяйственную продукцию США на сумму $40—50 млрд, пишет агентство. Пошлины на китайские товары должны были подняться 15 октября с 25 до 30%. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении «существенной фазы» торговой сделки с Китаем.
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США не будут повышать пошлины на китайские товары с 15 октября

Российская газета11 октября в 21:02

Глава минфина США: Вашингтон пока не будет повышать пошлины для Китая

REGNUM11 октября в 20:00

США не станут повышать пошлины на китайские товары до 30%

RT на русском11 октября в 16:24

США не будут повышать пошлины на товары из Китая с 15 октября

ТАСС11 октября в 16:48

США собираются отложить повышение пошлин на китайские товары

Экономика сегодня11 октября в 16:25

США отложат запланированное на 15 октября повышение пошлин на китайские товары

Московский Комсомолец11 октября в 17:18

Мнучин подтвердил, что США не повысят пошлины на товары из Китая на следующей неделе

ПРАЙМ11 октября в 16:58
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