Армия и оружие

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаСША не успели перевести около 50 опасных боевиков ИГ из Сирии

США из-за контртеррористической операции Турции на севере Сирии не успели перевести около 50 обладающих ценной информацией боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
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