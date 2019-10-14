Политика
РБКСША не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН
В начале октября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отказе в выдаче американских виз российским дипломатам, планировавших принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс» в США. В связи с этим российская сторона направила обращение в ООН.
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с чего всё началось
США не выдали визы 18 дипломатам в ходе нынешней сессии ГА ООН, заявил на заседании Шестого комитета, занимающегося правовыми вопросами, зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин.РИА Новости17:59
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Здоровье
Врачи рассказали, какой анализ чаще всего сдают в Сибири
С 14 октября до 31 декабря 2019 года самый популярный анализ станет еще и дешевым: во всех лабораторных отделениях «Гемотест» в Сибирском федеральном округе на него будет действовать специальная цена — 190 рублей (взятие биоматериала оплачивается отдельно).
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Политика
Пелоси сочла введенные Трампом санкции против Турции недостаточными
Ограничительные меры, которые президент США Дональд Трамп ввел против Турции из-за ее операции "Источник мира", недостаточны для выхода из ситуации на северо-востоке Сирии, считает спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Экономика
В РСА сообщили, как нововведения в ОСАГО отразятся на водителях
Евгений Уфимцев сообщил, что сейчас в законопроекте, который предполагает изменения расчета тарифа по ОСАГО, отмечаются три основных пункта нововведений: Во-первых, компенсационное возмещение при наступлении страхового случая, в частности причинение вреда жизни или здоровью, увеличатся с 500 тыс. до 2 млн рублей.
Футбол
Кипр — Россия: Черышев забил пятый гол
Происшествия
В СК уточнили причину частичного обрушения жилого дома в Приморье
Частичное обрушение пятиэтажного дома в Новонежине Приморского края, в результате которого погибла женщина, могло произойти из-за взрыва водонагревателя.
Кино
Первая часть фильма «Матрица» вышла в повторный прокат в России
В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Армия и оружие
Путин объяснил уникальность гиперзвукового оружия России
Общество
Медведев расширил список жизненно важных лекарств на 23 позиции
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил новую версию перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), цены на которые регулируются государством.
ЖКХ
Единую платежку за коммуналку планируют ввести в России, узнали СМИ
В России может появиться единый платежный документ за Жилищно-коммунальные услуги.
Авто
Isuzu представил пикап Isuzu D-Max нового поколения
Японская компания Isuzu представила в Таиланде пикап D-Max третьего поколения.
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
Экономика
«Яндексу» предложили размыть акционеров
На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.
Авто
В Сети показали первые изображения нового Volkswagen Multivan T7
Портал «Колёса.ру» на основе свежих шпионских фото новинки создал рендерные изображения Volkswagen Multivan следующего поколения.
Наука
Медленная ходьба оказалась связана с ранним старением мозга
Хоккей
Болельщица исполнила откровенный танец на трибунах во время матча НХЛ
Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Бостон Брюинз» и «Нью-Джерси Дэвилз» одна из болельщиц исполнила откровенный танец на трибуне.
Политика
ЛНР рассчитывает обсудить в Минске дату разведения сил в Донбассе
Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник заявил, что в ходе очередного заседания в Минске планируется обсудить новую дату разведения сил в Петровском и Золотом.
Общество
Журналисту Соловьеву попросили не давать итальянское гражданство
На сайте Change.org появилась петиция, призывающая власти муниципалитета итальянской провинции Комо не давать итальянское гражданство российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, который владеет недвижимостью на Аппенинском полуострове.
Авто
Серийный кроссовер Geely Icon полностью рассекретили
Концепт-кар Geely Icon, представленный в прошлом году, превратился в серийную автомашину с минимальным отходом от стиля шоу-кара.
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
Политика
США ввели санкции против Турции и отправляют делегацию в Анкару
Возможные активы в США будут заморожены. Турецким министрам въезд в Соединенные Штаты теперь запрещен.
Гаджеты
Рендеры нового iPhone SE 2 появились в Сети
Рендерные изображения нового iPhone SE 2 представили независимые дизайнеры, фотографии появились на портале Ферра.ру.
Космос
Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»
Источник в «Роскосмосе» сообщил, что госкорпорация планирует через 3-4 года отправить на Луну антропоморфного робота-лунохода, передает РИА Новости.
Кино
Крис Хемсворт хочет сыграть в «Звездных войнах»
Актер Крис Хемсворт рассказал о желании сыграть в новых "Звездных войнах", сообщает портал We Got This Covered.