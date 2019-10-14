Политика
РБКСША не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН
В начале октября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отказе в выдаче американских виз российским дипломатам, планировавших принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс» в США. В связи с этим российская сторона направила обращение в ООН.
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с чего всё началось
США не выдали визы 18 российским дипломатам в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН, заявил на заседании Шестого комитета, занимающегося правовыми вопросами, замглавы российского представительства при организации Геннадий Кузьмин.РИА Новости17:59
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