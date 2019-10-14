Политика

РБКРБКСША не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН

В начале октября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отказе в выдаче американских виз российским дипломатам, планировавших принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс» в США. В связи с этим российская сторона направила обращение в ООН.
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с чего всё началось

США не выдали визы для участия в Генассамблее ООН 18 российским дипломатам

США не выдали визы 18 российским дипломатам в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН, заявил на заседании Шестого комитета, занимающегося правовыми вопросами, замглавы российского представительства при организации Геннадий Кузьмин.
РИА Новости17:59

Подробнее о событии

В комитете ООН обсудят невыдачу виз США ряду делегаций на сессию Генассамблеи

Интерфакс20:45

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Взгляд.ру10:32

США не выдали визы 18 российским дипломатам

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Ситуацию с визами дипломатов РФ для работы на ГА ООН обсудят с Гутеррешем

Московский Комсомолец10:44

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Говорит Москва10:43

Зампостпреда РФ при ООН заявил, что российская делегация не получила 18 виз на ГА

ТАСС18:42
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В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении до смерти человека

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