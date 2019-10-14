Политика
ИзвестияСША не выдали визы 18 российским дипломатам
США отказали в получении виз 18 российским дипломатам в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН. Об этом 15 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампостпреда РФ при организации Геннадия Кузьмина.
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с чего всё началось
США не выдали визы 18 российским дипломатам в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН, заявил на заседании Шестого комитета, занимающегося правовыми вопросами, замглавы российского представительства при организации Геннадий Кузьмин.РИА Новостивчера в 17:59
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Ситуацию с визами дипломатов РФ для работы на ГА ООН обсудят с Гутеррешем
Московский Комсомолецвчера в 10:44
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Футбол
Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА
РИА Новости 02:56
Экономика
Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке
Группа ПИК запустила сервис «ПИК-Брокер», который занимается выкупом и продажей готовых квартир, обратил внимание корреспондент РБК.
РБК 02:00
Политика
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкционных мер в отношении Турции из-за проведения военной операции в Сирии.
Известия вчера в 19:03
Футбол
Сборная Украины победила Португалию и вышла на Евро-2020
В рамках 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 сборная Украины дома победила Португалию.
Газета.Ru вчера в 17:02
Происшествия
В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком
Водитель такси в Новосибирске, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях, сообщает во вторник ГУМВД по Новосибирской области.
РИА Новости 02:03
Происшествия
В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о проведении сотрудниками Следственного комитета России обысков в 15 городах, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:55
Хоккей
Сын Овечкина впервые посетил матч «Вашингтона»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Колорадо Эвеланш» (3:6) форвард хозяев Александр Овечкин впервые выступал на глазах у годовалого сына.
RT на русском 01:26
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Приморье
В Сети появилось видео с места обрушения стены пятиэтажки в поселке Новонежино в Шкотовском районе Приморского края.
РИА Новости 01:47
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия 13 октября в 20:18
ЖКХ
В России могут ввести единую платежку за услуги ЖКХ
В России может появиться единый платежный документ со всеми услугами ЖКХ.
Газета.Ru 03:15
Шоу-бизнес
Пятый ребенок актрисы Марии Порошиной оказался не от бывшего мужа
Бывший супруг Марии Порошиной Илья Древнов в эфире программы "Судьба человека" впервые рассказал об отношениях с актрисой, брак с которой просуществовал 17 лет.
VSE42.RU вчера в 23:35
Политика
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.
Рамблер вчера в 14:21
Политика
Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»
Пристайко назвал «формулу Штайнмайера» «болезненным компромиссом» и выразил надежду, что этот документ не нанесет сильного ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины.
Lenta.ru 01:09
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
VSE42.RU вчера в 06:46
Политика
ЛНР рассчитывает обсудить в Минске дату разведения сил в Донбассе
Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в контактной группе по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник заявил, что в ходе очередного заседания в Минске планируется обсудить новую дату разведения сил в Петровском и Золотом.
RT на русском вчера в 20:59
Армия и оружие
МИД РФ призвал не допустить столкновения Турции и Сирии
Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что внешнеполитическое ведомство работает над недопущением прямых столкновений Турции и Сирии из-за операции "Источник мира" проводимой Анкарой на севере страны.
Вестник Кавказа 02:44
Киберспорт
Разработчики Fortnite стримят закрытие сезона
Inc-news.ru вчера в 05:40
Политика
Владимир Путин посетит ОАЭ и встретится с Наследным принцем
В рамках визита Владимира Путина в ОАЭ состоятся переговоры с Наследным принцем Абу‑Даби, заместителем Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
The Moscow Post 02:01
Происшествия
В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении до смерти человека
RT на русском вчера в 14:44
Общество
Роскачество провело испытания микроволновок
Роскачество совместно с аналогичными международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров из более 30 стран провело веерное исследование микроволновых печей, сообщила организация.
РИА Новости 01:16
Экономика
«Яндексу» предложили размыть акционеров
На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Общество
«Магнит» решил отказаться от доставки продуктов в магазины фурами
Представитель «Магнита» уточнил, что теперь компания решила доставлять продукты в радиусе 100 км от складов в городах с большим количеством магазинов с помощью транспортных компаний-партнеров: «Алт авто», Волжская ТК, ООО «ДТЛ» и «Атлас-Челябинск», у которых в автопарке есть машины грузоподъемностью 7–8 т.
РБК 02:49
Общество
В Абакане назначили день траура из-за гибели мэра в ДТП
16 октября в Абакане объявлено днем траура в связи с гибелью мэра города Николая Булакина, занимавшего свой пост почти 25 лет.
РБК 03:08
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Кино
Фильм «Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
Газета.Ru 12 октября в 04:45
Культура
Кирилл Серебренников получил французский орден Искусств и литературы
DP.RU вчера в 14:54