США не выдали визы 18 российским дипломатам в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН, заявил на заседании Шестого комитета, занимающегося правовыми вопросами, замглавы российского представительства при организации Геннадий Кузьмин.

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США отказали в получении виз 18 российским дипломатам в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН. Об этом 15 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампостпреда РФ при организации Геннадия Кузьмина.

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