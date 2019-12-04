Политика
RT на русскомСША не выдали визы делегации российского казначейства
Власти Соединённых Штатов за последние недели не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также воспрепятствовали визиту директора департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова.
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Авто
Бизнесмен рассказал об огромной стоимости владения Bugatti Veyron
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет
Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
Религия
Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Здоровье
Онколог сообщил, в каком возрасте нужно начинать проверяться на рак
Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.
Происшествия
СК начал проверку из-за нападения собак на девочку на Камчатке
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева, передает РИА "Новости".
Космос
Китай построит солнечную электростанцию в космосе
Происшествия
Под завалами рухнувшего в Белгородской области дома погиб человек
Спасатели обнаружили погибшего мужчину под завалами дома в поселке Яковлево Белгородской области, где 3 декабря взорвался бытовой газ.
Экономика
Панорамный ресторан и популярный фитнес-центр появятся в новом ТРЦ Благовещенска
Торговый центр «Европейский» начала строить компания «Дальсвет проект», однако через пару лет остановила работы и позже была признана банкротом.
Политика
Зеленский заявил о несогласии с условиями Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский не может согласиться с прописанной в Минских договоренностях первоочередностью выборов в Донбассе.
Политика
Трамп призвал Макрона отменить цифровой налог для США
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал французскую сторону отменить налоги на цифровые услуги.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
Здоровье
Новый филиал детской стоматологической поликлиники открылся в Иркутске
Торжественное открытие филиала детской стоматологической поликлиники состоялось в Иркутске 3 декабря 2019 года.
Происшествия
СК объявил о завершении расследования дела сестер Хачатурян
Следственный комитет заявил о завершении расследования уголовных дел в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Политика
На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
Происшествия
Обездвиженных алкоголем жителей Бурятии сняли с рейса в Хабаровске
Транспортные полицейские сняли с рейса семерых жителей Бурятии от 35 до 63 лет, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает УТ МВД по ДФО.
Культура
Участники форума добровольцев спроектируют форум «Россия – страна возможностей»
Участники Международного форума добровольцев, который проходит в эти дни в Сочи, предложат свои идеи проведения форума президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщает пресс-служба.
Гаджеты
В Сети сравнили результаты тестов процессоров Эльбрус-8С1, Intel Core i3-6100 и AMD FX8150 в AIDA 64 Extreme
Один из энтузиастов решил провести сравнение, протестировав свой 2-ядерный процессор Intel Core i3-6100 той же версией AIDA 64 Extreme v5.99.4900.
Футбол
Орлов: Оздоев срубил игрока «Спартака». Это пенальти
Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о судействе в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" — "Спартак" — 1:0.
Игры
Состоялся релиз Halo: Reach для ПК
В версии для ПК разработчики Halo: Reach улучшили производительность игры, добавили больше настроек графики, а также адаптировали управление для клавиатуры и мыши.
Кино
В прокат выходит военная драма «Ржев»
Происшествия
Пять человек пострадали при столкновении двух иномарок в Забайкалье
Пять человек получили травмы при столкновении двух иномарок на трассе в Забайкальском крае, сообщило в среду региональное управление ГИБДД.
Армия и оружие
На севере Сирии восстанавливают стратегически важную ГЭС «Аль-Баас»
Стратегически важную гидроэлектростанцию "Аль-Баас" восстанавливают в провинции Ракка на севере Сирии, заявил журналистам офицер Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) РФ Владимир Варнавский.
Космос
NASA нашло на Луне обломки индийского аппарата «Викрам»
Лунная орбитальная станция Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) нашла на поверхности спутника Земли обломки индийского аппарата «Викрам», разбившегося в сентябре 2019 года.
Авто
Экспертами назван способ сэкономить на заправке автомобиля
Использование топливных карт особенно актуально для таксистов, дальнобойщиков и других водителей, которые часто заправляют топливом свой автомобиль.
Космос
В Airbus рассказали, что могут построить самолет без вредных выбросов к 2030 году
Что еще известно: Airbus, Boeing и другие крупные производители самолетов пообещали сократить выбросы углекислого газа вдвое к 2050 году.
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».