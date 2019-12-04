Политика

RT на русскомRT на русскомСША не выдали визы делегации российского казначейства

Власти Соединённых Штатов за последние недели не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также воспрепятствовали визиту директора департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова.
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