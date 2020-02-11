Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъСША обеспокоены маневрами двух российских спутников

Генерал Джон Рэймонд, командующий Космическими силами США, сообщил, что российский космический аппарат начал маневрировать в направлении американского спутника вскоре после запуска на орбиту в ноябре.
Читать в источнике
Комментировать39

Подробнее о событии

США обеспокоены маневрами двух российских спутников

Коммерсантъ19:59

США опасаются, что российские спутники гоняются за их спутником-шпионом

Красная весна19:18

Генерал США заявил о сближении российских спутников с американским

RT на русском14:52

США выразили обеспокоенность из-за опасных маневров российских спутников

РБК17:33

В США заявили о сближении российских спутников с американским

РИА Новости17:50

США пожаловались на сближение российских спутников с американским

Взгляд.ру14:17

США выразили России обеспокоенность возможным подлетом ее спутника к американскому

ТАСС14:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:17, Ашберн
Футбол

Алли грозит дисквалификация за видео про коронавирус

По данным Daily Mail, дисциплинарная комиссия потребовала от англичанина объяснений относительно данного видео, футболисту грозит дисквалификация за расизм.
Матч ТВ 13:39
Шоу-бизнес

Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым

Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
StarHit.ru 12:30
Происшествия

Погибшие в Таиланде российские дети были братом и сестрой

RT на русском 03:05
Происшествия

В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»

Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
РИА Новости 09:36
Музыка

В Южно-Сахалинске состоялся музыкальный концерт «Мост дружбы»

9 и 10 февраля, в преддверии международного фестиваля культуры и искусств "Содружество-2021", состоялся музыкальный концерт "Мост дружбы" с участием музыкантов из Японии и России.
Сахалин.Инфо 19:27
Общество

В Приморье ожидают прибытие платформы Sea Launch в начале марта

РИА Новости вчера в 22:42
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек

Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости вчера в 13:10
Авто

Представлена уникальная спецверсия BMW X5 Timeless Edition

Компания BMW презентовала уникальную спецверсию X5 Timeless Edition, созданную совместно с ателье Аlсаптаrа из Италии.
Letnews.ru 08 февраля в 08:28
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости 12:20
Происшествия

В новосибирском Институте горного дела СО РАН прошли обыски

Российская газета 03:33
Кино

Стивен Кинг продал права на экранизацию школьнице из Томска за доллар

Культуромания 02:43
Кино

«Хищные птицы» возглавили российский прокат

В российском прокате новый лидер – в первую неделю на экранах России фильму «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Куинн» удалось взобраться на первую строчку.
АБН вчера в 17:59
Экономика

РБК: Минфин предложил перевести расчеты авиаотрасли в рубли

Минфин предложил отказаться от долларов и перевести в рубли расчеты для гражданской авиации, в том числе и в рамках выплат по лизингу самолетов, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 11:20
Происшествия

В Забайкалье прошли обыски у членов экстремистской организации

Как сообщается на сайте ведомства, в Чите и нескольких районах региона действовала религиозная организация "Свидетели Иеговы".
Российская газета 20:07
Армия и оружие

Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22

Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Avia.pro вчера в 23:42
Культура

Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян

Peterburg2.ru 18:28
Общество

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1000

В Китае число погибших от нового типа коронавируса достигло 1016 человек.
Газета.Ru 19:39
Общество

Соловьев отреагировал на ролик с расхохотавшейся из-за льгот ведущей

Lenta.ru 14:20
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Происшествия

Мощный взрыв на подстанции в Подольске попал на видео

Взрыв прогремел на подстанции в подмосковном Подольске.
Известия 09:07
Культура

Художественный критик разбила экспонат стоимостью 20 тысяч долларов

Эхо Москвы 19:10
Авто

Составлен рейтинг самых ненадежных кроссоверов 2019 года

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов в 2019 году.
Автоновости дня 08:25
Технологии

Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»

Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
ГЛАС.RU 09:28
Технологии

Пользователи Windows 7 сообщили, что не могут выключить компьютер

Пользователи Windows 7 рассказали о том, им не удается выключить компьютер стандартными способами.
Газета.Ru 09:59
Общество

Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию

Газета.Ru 12:22
Хоккей

Тротц уверен, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки

Бывший главный тренер клуба НХЛ "Вашингтон" Барри Тротц выразил уверенность в том, что российский нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин сумеет побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
РИА Новости 15:02
Технологии

Telegram позволил создавать сайты на базе TON

Telegram открыл разработчикам возможность использования инструмента под названием TON Sites.
OAnews вчера в 21:01
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:04
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Газета.Ru 15:42
Политика

Комиссия по этике ЕР осудила спикера парламента Хакасии

Партийное взыскание в отношении спикера Верховного совета Владимира Штыгашева рекомендовала вынести комиссия «Единой России» по этике, сообщили 10 февраля в пресс-службе партии.
Красная весна 10:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное