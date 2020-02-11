Армия и оружие
КоммерсантъСША обеспокоены маневрами двух российских спутников
Генерал Джон Рэймонд, командующий Космическими силами США, сообщил, что российский космический аппарат начал маневрировать в направлении американского спутника вскоре после запуска на орбиту в ноябре.
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Футбол
Алли грозит дисквалификация за видео про коронавирус
По данным Daily Mail, дисциплинарная комиссия потребовала от англичанина объяснений относительно данного видео, футболисту грозит дисквалификация за расизм.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым
Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
Происшествия
Погибшие в Таиланде российские дети были братом и сестрой
Происшествия
В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»
Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
Музыка
В Южно-Сахалинске состоялся музыкальный концерт «Мост дружбы»
9 и 10 февраля, в преддверии международного фестиваля культуры и искусств "Содружество-2021", состоялся музыкальный концерт "Мост дружбы" с участием музыкантов из Японии и России.
Общество
В Приморье ожидают прибытие платформы Sea Launch в начале марта
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Авто
Представлена уникальная спецверсия BMW X5 Timeless Edition
Компания BMW презентовала уникальную спецверсию X5 Timeless Edition, созданную совместно с ателье Аlсаптаrа из Италии.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Происшествия
В новосибирском Институте горного дела СО РАН прошли обыски
Кино
Стивен Кинг продал права на экранизацию школьнице из Томска за доллар
Кино
«Хищные птицы» возглавили российский прокат
В российском прокате новый лидер – в первую неделю на экранах России фильму «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Куинн» удалось взобраться на первую строчку.
Экономика
РБК: Минфин предложил перевести расчеты авиаотрасли в рубли
Минфин предложил отказаться от долларов и перевести в рубли расчеты для гражданской авиации, в том числе и в рамках выплат по лизингу самолетов, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Происшествия
В Забайкалье прошли обыски у членов экстремистской организации
Как сообщается на сайте ведомства, в Чите и нескольких районах региона действовала религиозная организация "Свидетели Иеговы".
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Культура
Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян
Общество
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1000
В Китае число погибших от нового типа коронавируса достигло 1016 человек.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Происшествия
Мощный взрыв на подстанции в Подольске попал на видео
Взрыв прогремел на подстанции в подмосковном Подольске.
Авто
Составлен рейтинг самых ненадежных кроссоверов 2019 года
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов в 2019 году.
Технологии
Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»
Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
Технологии
Пользователи Windows 7 сообщили, что не могут выключить компьютер
Пользователи Windows 7 рассказали о том, им не удается выключить компьютер стандартными способами.
Хоккей
Тротц уверен, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки
Бывший главный тренер клуба НХЛ "Вашингтон" Барри Тротц выразил уверенность в том, что российский нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин сумеет побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
Технологии
Telegram позволил создавать сайты на базе TON
Telegram открыл разработчикам возможность использования инструмента под названием TON Sites.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Политика
Комиссия по этике ЕР осудила спикера парламента Хакасии
Партийное взыскание в отношении спикера Верховного совета Владимира Штыгашева рекомендовала вынести комиссия «Единой России» по этике, сообщили 10 февраля в пресс-службе партии.