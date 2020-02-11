Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъСША обеспокоены маневрами двух российских спутников

Генерал Джон Рэймонд, командующий Космическими силами США, сообщил, что российский космический аппарат начал маневрировать в направлении американского спутника вскоре после запуска на орбиту в ноябре.
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США выразили недовольство маневрами двух российских спутников

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