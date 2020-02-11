Армия и оружие
КоммерсантъСША обеспокоены маневрами двух российских спутников
Генерал Джон Рэймонд, командующий Космическими силами США, сообщил, что российский космический аппарат начал маневрировать в направлении американского спутника вскоре после запуска на орбиту в ноябре.
Читать в источнике
Оценить104
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
Общество
В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Общество
В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»
Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Политика
Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее был советником Зеленского, следует из указов, обнародованных во вторник на сайте украинского президента.
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Музыка
«Евровидение» на Украине раскритиковали за русский язык
Участников первого полуфинала отбора на конкурс «Евровидение-2020» раскритиковала украинская писательница Лариса Ницой.
Происшествия
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Технологии
Операторы сообщили о проблемах при тестировании «суверенного Рунета»
По информации издания, тестирование оборудования проводилось в Уральском федеральном округе, где на сетях крупнейших операторов региона устанавливалось оборудование «РДП.РУ» (15% принадлежит «Ростелекому»).
Общество
Татарстан вошел в рейтинг регионов России по доступности бензина
Республика занимает 34 место в рейтинге регионов России по доступности бензина, составленном РИА "Новости".
Экономика
Российским пенсионерам доплату за возраст повысили на 400 рублей
В России повысили доплату к страховой пенсионной выплате по старости за преклонный возраст.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя
Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
Общество
Операторы требуют компенсацию за доступ к социально значимым сайтам
Мобильные операторы и провайдеры интернет-услуг намерены получить компенсацию за обеспечение бесплатного доступа россиян к социально значимых сайтам, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на Комиссию Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
Экономика
ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ
Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.
Футбол
Ростовская область вошла в список самых футбольных регионов
Ростовская область попала в топ самых футбольных регионов страны. Список спортивных городов составили Sport Connect и РБК.
Шоу-бизнес
Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой
Саму Канделаки Садальский назвал ограниченной, но амбициозной, и сравнил её с куклой вуду, которую лепили все, втыкая булавки в пустое тело.
Гаджеты
Дистрибутив Linux стилизовали под несуществующую Windows 12 Lite
Новинка не имеет отношения к Microsoft и позиционируется как более простая и быстрая, чем Windows 10. reddit.com Само собой, это просто дистрибутив Linux с оформлением "под десятку".
Авто
Первые кроссоверы Geely Coolray добрались в Россию
Китайская компания Geely объявила о поступлении первых экземпляров кроссовера Coolray к российским дилерам.
Происшествия
В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши
Общество
Ведущая ВГТРК может лишиться работы из-за смеха над размером соцвыплат
Ведущая камчатского подразделения ВГТРК Александра Новикова не смогла сдержать смех, зачитывая сообщение о повышении социальных выплат льготникам.
Происшествия
В Перми не нашли врача, якобы отключавшего ветеранов от аппаратов ИВЛ
В Перми не обнаружили врача-анестезиолога, якобы отключавшего ветеранов от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщила глава краевого Минздрава Оксана Мелехова.
Экономика
Москвичей предупредили о подорожании проезда на метро
Стоимость проезда на метро для москвичей подорожает на 3 копейки из-за строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье.
Энергетика
Болгария просит снижения цены на российский газ
Болгарская компания «Булгаргаз» начала переговоры с «Газпром экспорт» о снижении цены на российский газ.
Гаджеты
Xiaomi официально раскрыла особенности 108-Мп камеры Xiaomi Mi 10
Экономика
«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Авто
КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины
Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
Общество
Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время из-за шторма
Рейс из Нью-Йорка в Лондон затратил 4 часа и 56 минут. Прошлый рекорд принадлежал авиакомпании миллионера Ричарда Брэнсона Virgin Atlantic.
Шоу-бизнес
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями, сообщает The Daily Mail.