Генерал Джон Рэймонд, командующий Космическими силами США, сообщил, что российский космический аппарат начал маневрировать в направлении американского спутника вскоре после запуска на орбиту в ноябре.

Общество В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess Власти Японии приступили к эвакуации на берег пожилых и людей с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за коронавируса, сообщило телевидение Asahi.

Общество «Ростех» попросил передать ему контроль за чистотой воздуха Федеральная информационная система качества атмосферного воздуха создается для обеспечения органов госвласти, организаций и населения «информацией о состоянии атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его состояния, а также оценки вредного воздействия на человека факторов среды обитания», пишет Чемезов.

Политика В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.

Экономика Вице-премьер Юрий Борисов не поддержал рост тарифов ФСК Новый куратор электроэнергетики – вице-премьер Юрий Борисов выступил против введения дифференцированных тарифов на передачу энергии по магистральным сетям (ими управляет ФСК, которую контролируют «Россети»).

Здоровье В Екатеринбурге уже сотни жителей проверены на коронавирус Как пояснил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов, в целом ситуация спокойная, жители города просто должны соблюдать элементарные правила по профилактике острых респираторных заболеваний, так как большинство граждан в данный период времени заболевают именно ОРВИ и гриппом.

Общество В Думу внесены поправки о расширении маткапитала В Госдуму внесены поправки по маткапиталу Речь идет об инициативах, которые президент России Владимир Путин сформулировал в послании Федеральному собранию.

Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.

Культура Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2» Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.

Политика Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.