Армия и оружие
КоммерсантъСША обеспокоены маневрами двух российских спутников
Генерал Джон Рэймонд, командующий Космическими силами США, сообщил, что российский космический аппарат начал маневрировать в направлении американского спутника вскоре после запуска на орбиту в ноябре.
Читать в источнике
Оценить102
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Здоровье
Доктор Мясников в эпидемии коронавируса нашел плюс для России
Телеведущий и врач Александр Мясников обнаружил в панике, связанной с распространением коронавируса по миру, плюс для России.
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ
Для зарплатных клиентов скидка от базовой ставки по кредиту составит 0,5 п.п, они смогут рефинансировать ипотеку под 8,3%, сообщили в ВТБ.
Футбол
Воспитавшая Головина школа не получила деньги с трансфера игрока
Школе в Кемеровской области, которая воспитала футболиста Александра Головина, не отправили деньги за трансфер игрока в «Монако».
Общество
Минск начал забор технологической нефти из «Дружбы» для своих НПЗ
Белоруссия ведет забор технологической нефти для нефтеперерабатывающих заводов из веток нефтепровода "Дружба", не затрагивая транзит.
Общество
В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess
Власти Японии приступили к эвакуации на берег пожилых и людей с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за коронавируса, сообщило телевидение Asahi.
Общество
Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США
Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
Политика
Контрразведка США отнесла Россию и Китай к главным угрозам
Россия и Китай оказались в списке угроз, представленном в новой стратегии контрразведки США на 2020—2022 годы.
Общество
«Ростех» попросил передать ему контроль за чистотой воздуха
Федеральная информационная система качества атмосферного воздуха создается для обеспечения органов госвласти, организаций и населения «информацией о состоянии атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его состояния, а также оценки вредного воздействия на человека факторов среды обитания», пишет Чемезов.
Происшествия
Российскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником девятого класса.
Армия и оружие
Минобороны РФ знает о проблемах НАТО в Восточной Европе
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Общество
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях
21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня не сокращается, проинформировали в Роструде.
Экономика
Вице-премьер Юрий Борисов не поддержал рост тарифов ФСК
Новый куратор электроэнергетики – вице-премьер Юрий Борисов выступил против введения дифференцированных тарифов на передачу энергии по магистральным сетям (ими управляет ФСК, которую контролируют «Россети»).
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Экономика
«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Здоровье
В Екатеринбурге уже сотни жителей проверены на коронавирус
Как пояснил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов, в целом ситуация спокойная, жители города просто должны соблюдать элементарные правила по профилактике острых респираторных заболеваний, так как большинство граждан в данный период времени заболевают именно ОРВИ и гриппом.
Общество
В Думу внесены поправки о расширении маткапитала
В Госдуму внесены поправки по маткапиталу Речь идет об инициативах, которые президент России Владимир Путин сформулировал в послании Федеральному собранию.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Культура
Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»
Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Политика
Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Космос
В 2019 году космодром Восточный посетило рекордное количество туристов
Более 1700 туристов посетили космодром Восточный в течение 2019 года, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Происшествия
В новосибирском Институте горного дела СО РАН прошли обыски
Происшествия
Челябинские власти помогают семье погибших в Таиланде детей
Политика
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Политика
Помощник Зеленского назвал отличие Козака от Суркова
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Киевом, чем помощник главы государства Владислав Сурков.
Происшествия
Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества
Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Экономика
Российским пенсионерам доплату за возраст повысили на 400 рублей
С начала 2020 года она стала больше на 400 рублей и составила 5334 рубля.