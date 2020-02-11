Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъСША обеспокоены маневрами двух российских спутников

Генерал Джон Рэймонд, командующий Космическими силами США, сообщил, что российский космический аппарат начал маневрировать в направлении американского спутника вскоре после запуска на орбиту в ноябре.
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США обеспокоены маневрами двух российских спутников

Коммерсантъвчера в 19:59

США опасаются, что российские спутники гоняются за их спутником-шпионом

Красная веснавчера в 19:18

США пожаловались на сближение российских спутников с американским

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В США заявили о сближении российских спутников с американским

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США выразили обеспокоенность из-за опасных маневров российских спутников

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США выразили России обеспокоенность возможным подлетом ее спутника к американскому

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Общество

Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
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В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

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Телеведущий и врач Александр Мясников обнаружил в панике, связанной с распространением коронавируса по миру, плюс для России.
Shraibikus News вчера в 15:20
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ВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

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РБК 01:00
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Воспитавшая Головина школа не получила деньги с трансфера игрока

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КМВ Новости 00:26
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ТАСС 03:14
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В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess

Власти Японии приступили к эвакуации на берег пожилых и людей с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за коронавируса, сообщило телевидение Asahi.
РИА Новости вчера в 22:06
Общество

Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США

Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
РБК 01:32
Политика

Контрразведка США отнесла Россию и Китай к главным угрозам

Россия и Китай оказались в списке угроз, представленном в новой стратегии контрразведки США на 2020—2022 годы.
RT на русском 01:07
Общество

«Ростех» попросил передать ему контроль за чистотой воздуха

Федеральная информационная система качества атмосферного воздуха создается для обеспечения органов госвласти, организаций и населения «информацией о состоянии атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его состояния, а также оценки вредного воздействия на человека факторов среды обитания», пишет Чемезов.
РБК вчера в 16:00
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Российскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником девятого класса.
Lenta.ru вчера в 23:16
Армия и оружие

Минобороны РФ знает о проблемах НАТО в Восточной Европе

Политическая Экспертиза вчера в 06:07
Политика

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Общество

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня не сокращается, проинформировали в Роструде.
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Экономика

Вице-премьер Юрий Борисов не поддержал рост тарифов ФСК

Новый куратор электроэнергетики – вице-премьер Юрий Борисов выступил против введения дифференцированных тарифов на передачу энергии по магистральным сетям (ими управляет ФСК, которую контролируют «Россети»).
Ведомости вчера в 13:20
Общество

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
РИА Новости 02:52
Экономика

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
RT на русском 01:59
Здоровье

В Екатеринбурге уже сотни жителей проверены на коронавирус

Как пояснил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов, в целом ситуация спокойная, жители города просто должны соблюдать элементарные правила по профилактике острых респираторных заболеваний, так как большинство граждан в данный период времени заболевают именно ОРВИ и гриппом.
Екатеринбург в интернете 01:49
Общество

В Думу внесены поправки о расширении маткапитала

В Госдуму внесены поправки по маткапиталу Речь идет об инициативах, которые президент России Владимир Путин сформулировал в послании Федеральному собранию.
Газета.Ru 01:46
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Культура

Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»

Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Газета.Ru 01:42
Политика

Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Известия вчера в 08:53
Космос

В 2019 году космодром Восточный посетило рекордное количество туристов

Более 1700 туристов посетили космодром Восточный в течение 2019 года, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
REGNUM 09 февраля в 05:42
Происшествия

В новосибирском Институте горного дела СО РАН прошли обыски

Российская газета вчера в 03:33
Происшествия

Челябинские власти помогают семье погибших в Таиланде детей

РИА Новости вчера в 10:04
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Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
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Помощник Зеленского назвал отличие Козака от Суркова

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Киевом, чем помощник главы государства Владислав Сурков.
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Главой Совбеза Чечни стал 23-летний племянник Кадырова

Lenta.ru 02:27
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Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Экономика

Российским пенсионерам доплату за возраст повысили на 400 рублей

С начала 2020 года она стала больше на 400 рублей и составила 5334 рубля.
ФедералПресс вчера в 21:20
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