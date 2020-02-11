Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъСША обеспокоены маневрами двух российских спутников

Генерал Джон Рэймонд, командующий Космическими силами США, сообщил, что российский космический аппарат начал маневрировать в направлении американского спутника вскоре после запуска на орбиту в ноябре.
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США выразили недовольство маневрами двух российских спутников

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Среди основных проблем в кибербезопасности в IBM назвали некорректную настройку компаниями облачных систем на фоне существенного роста этого сегмента, вирусы-шифровальщики, которые используют банковские трояны для атак, а также случаи мошенничества для получения доступа к конфиденциальным данным на стриминговых сервисах, в социальных сетях, в частности, от Google и Apple.
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Ночью 10 февраля в Мелеузовском районе двухлетнего ребенка нашли во дворе частного дома с признаками обморожения и переохлаждения.
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В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
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Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
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Песков назвал Козака главным по Украине в кремлевской администрации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
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Ротенберг назвал «Сочи» последним шансом для Кокорина

Последним шансом для Александра Кокорина перезагрузить карьеру является «Сочи».
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Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.
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Минтранс РФ оценил убытки перевозчиков от приостановки полетов в Китай

Минтранс РФ оценивает убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай в 1,6 млрд рублей.
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Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.
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Песков ответил на вопрос о компенсации за доступ к значимым сайтам

Правительство займется проработкой финансовых запросов операторов по компенсации затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переадресовав вопрос по данной теме в кабмин.
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Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
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Депутат Бондаренко заявил, что Алексей Антонов столкнул его с лестницы

Уже в холле Николай Бондаренко громко заявил, что первый зампред областной думы Алексей Антонов толкнул его на лестнице и пытался отобрать телефон, на который тот вел съемку.
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