Армия и оружие
КоммерсантъСША обеспокоены маневрами двух российских спутников
Генерал Джон Рэймонд, командующий Космическими силами США, сообщил, что российский космический аппарат начал маневрировать в направлении американского спутника вскоре после запуска на орбиту в ноябре.
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Здоровье
Карантин по гриппу и ОРВИ продлили в Челябинской области
Закрыты школы в 19 муниципалитетах области. Карантин продлят до следующего вторника, 18 февраля.
Политика
Миссия НАТО в Ираке остается заблокирована
Работа миссии НАТО в Ираке остается заблокированной после обострения обстановки на Ближнем Востоке в начале января, согласия Багдада на ее возобновление пока нет.
Происшествия
Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова
Авто
Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
Компания Hyundai Motor опубликовала первые официальные снимки обновленного седана Solaris.
Технологии
В IBM назвали главные угрозы для бизнеса в 2019 году
Среди основных проблем в кибербезопасности в IBM назвали некорректную настройку компаниями облачных систем на фоне существенного роста этого сегмента, вирусы-шифровальщики, которые используют банковские трояны для атак, а также случаи мошенничества для получения доступа к конфиденциальным данным на стриминговых сервисах, в социальных сетях, в частности, от Google и Apple.
Происшествия
В Башкирии двухлетнего малыша с обморожением нашли на улице
Ночью 10 февраля в Мелеузовском районе двухлетнего ребенка нашли во дворе частного дома с признаками обморожения и переохлаждения.
Общество
Савченко искупалась в Северном Ледовитом океане
Происшествия
Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником
Политика
Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ
В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
Экономика
«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Авто
Nikola представила электропикап Badger с запасом хода 960 км
Только на одной электротяге Badger проедет 483 км. Длина новинки составляет 5 900 мм и в нем смогут разместиться 5 пассажиров.
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Политика
Песков назвал Козака главным по Украине в кремлевской администрации
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
Футбол
Ротенберг назвал «Сочи» последним шансом для Кокорина
Последним шансом для Александра Кокорина перезагрузить карьеру является «Сочи».
Общество
Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
Политика
Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.
Шоу-бизнес
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
У бывшей звезды тенниса Анны Курниковой и знаменитого певца Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экономика
Минтранс РФ оценил убытки перевозчиков от приостановки полетов в Китай
Минтранс РФ оценивает убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай в 1,6 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Старший внук Елизаветы II разводится с женой
Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.
Общество
Песков ответил на вопрос о компенсации за доступ к значимым сайтам
Правительство займется проработкой финансовых запросов операторов по компенсации затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переадресовав вопрос по данной теме в кабмин.
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 8A Dual
Хоккей
Чесалин: Панин сначала говорит про мужские качества, а потом симулирует – это за гранью
Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин поделился мнением о защитнике «Салавата Юлаева» Григории Панине.
Армия и оружие
Шойгу: Россия нарастила число высокоточных крылатых ракет в 30 раз
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Политика
Депутат Бондаренко заявил, что Алексей Антонов столкнул его с лестницы
Уже в холле Николай Бондаренко громко заявил, что первый зампред областной думы Алексей Антонов толкнул его на лестнице и пытался отобрать телефон, на который тот вел съемку.
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
Шоу-бизнес
Критик Соседов рассказал, кого Пугачева просила убрать из эфира
Известный музыкальный критик Сергей Соседов высказался о скандальном заявлении певца Михаила Муромова в адрес Аллы Пугачевой.