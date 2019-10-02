Политика
Российская газетаСША обложили пошлинами европейские товары
Основной целью новой тарифной политики США, как дали понять в Белом доме, являются самолеты Airbus, произведенные в ЕС, которые облагаются 10-процентным сбором.
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Это большая победа для США, не так ли? При прошлых президентах такого не было. С тех пор, как я стал президентом, у нас много побед по ВТО. Семь миллиардов долларов — не плохо.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАЕвразия Daily вчера в 20:39
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Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Ugpressa.ru 01 октября в 16:38
Происшествия
Арестован заместитель гендиректора «Аэрофлота»
Заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров заключен под стражу по обвинению в хищении 250 миллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 12:23
Армия и оружие
В Минобороны Украины заявили о готовности к разведению сил в Донбассе
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах разведения войск в Петровском и Золотом.
Военное дело вчера в 23:03
Здоровье
В России отзывают популярный препарат от язвы желудка
Росздравнадзор отзывает из обращения препарат от язвы желудка «Зантак».
BFM.ru вчера в 14:30
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка.
Lenta.ru вчера в 22:19
Культура
Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
РБК вчера в 18:31
Наука
Пыль от падения метеорита, убившего динозавров, могла достичь Луны
Пыль, которую поднял упавший метеорит, взметнулась так высоко, что достигла Луны, сообщает The New York Times.
МИР 24 вчера в 04:21
Общество
Чеченец извинился перед Кадыровым за слезы на свадьбе сестры
Lenta.ru вчера в 10:52
Происшествия
Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором
Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака.
RT на русском вчера в 16:30
Общество
Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM вчера в 20:10
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны
В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Lenta.ru вчера в 11:02
Экономика
Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook
Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.
РБК вчера в 23:03
Политика
Новак сообщил о возможных вариантах маршрута «Северного потока-2»
Москва рассчитывает реализовать проект "Северный поток-2" в заявленном маршруте, но при этом существуют и другие варианты, сообщил Новак.
Экономика сегодня вчера в 02:51
Гаджеты
В Android объединили несколько действий в одной кнопке
В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
Life.ru 30 сентября в 10:46
Происшествия
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
В Улан-Удэ из желудка пациентки извлекли волосяной ком, в размере доходящий до полуметра и весящий два килограмма.
РИА Новости вчера в 23:19
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова предложила принять акт правительства, которым была бы закреплена доля гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты медицинских работников на уровне не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже закрепленного в майском указе стандарта.
РИА Новости вчера в 22:05
Наука
Определена сила укуса тираннозавра
Ученые заявили, что у тираннозавра рекса был самый мощный укус из всех наземных животных планеты, как вымерших, так и ныне живущих.
МедиаПоток 30 сентября в 13:01
Политика
Трамп захотел поладить с Россией
Президент США посоветовал обратиться с этим вопросом к президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 15:59
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM вчера в 14:12
Происшествия
Грузовик сбил крокодила в Подмосковье
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика, сообщили 2 октября в главке МВД по Московской области.
Известия вчера в 16:01
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru вчера в 12:18
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Кино
Сиквел «Полицейского с Рублевки» показал первые кадры
ИА InterMedia 01 октября в 13:58
Происшествия
Следователи работают на месте обнаружения тела Натальи Устиновой
Сиб.фм 01 октября в 08:00
Культура
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва вчера в 00:57
Авто
В Москве «бэтмобиль» продают за 55 млн рублей
Раритетный экземпляр оценен в 55 млн рублей.
Актуальные Новости вчера в 07:53
Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru вчера в 08:22
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца
На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.
StarHit.ru 01 октября в 12:00
Наука
Эксперимент размыл границу между квантовым и классическим мирами
Эксперимент группы физиков под руководством Маркуса Арндта из Венского университета пытается дать наиболее прямой ответ на этот вопрос.
Хайтек+ вчера в 07:59
Гаджеты
Объявлена цена на первый в России смартфон с камерой на 64 Мп
Astera вчера в 14:50