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Политическая Экспертиза

США обновили рекорд по закупке нефти в России

Соединенные Штаты установили абсолютный рекорд с 2004 года по закупке нефти в России. За полгода американские потребители получили более девяти млн тонн черного золота.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Ничего личного: CША закупили у России рекордное количество нефти

За полгода США получили из России более девяти миллионов тонн нефтепродуктов — это абсолютный рекорд с 2004-го. Одновременно Вашингтон всячески пытается остановить "Северный поток — 2", чтобы не допустить усиления зависимости Европы от российских энергоресурсов.
РИА Новостивчера в 01:00
Подробнее о событии
iReactor

США установили очередной рекорд по поставкам российской нефти

iReactor03:27
Политическая Экспертиза

США обновили рекорд по закупке нефти в России

Политическая Экспертиза03:07
РИА Новости

Ничего личного: CША закупили у России рекордное количество нефти

РИА Новостивчера в 01:00
Народные новости

США установили новый рекорд по закупке нефти у России

Народные новостивчера в 13:22
Экономика сегодня

США оказались зависимыми от поставок российской нефти

Экономика сегоднявчера в 13:05
Телеканал 360°

Штаты установили новый рекорд по закупке российской нефти

Телеканал 360°вчера в 16:30
Neftegaz.ru

Прагматизм? В январе-июле 2020 г. Россия поставила в США рекордное количество нефтепродуктов

Neftegaz.ru12 августа в 00:50

Велогонщик Шахман попал под машину во время «Джиро ди Ломбардия»

Немецкий велогонщик Максимилиан Шахман из команды Bora-hansgrohe попал под машину незадолго до финиша однодневной монументальной классической гонки "Джиро ди Ломбардия", сообщается в релизе пресс-службы Международного союза велосипедистов (UCI).
РИА Новости15:41

Эксперт Юшков объяснил тактику Китая по забору газа из «Силы Сибири»

Китайская активность на энергетическом рынке заставила множество специалистов начать говорить о невостребованности проекта России и Китая под названием «Сила Сибири», который был запущен в конце предыдущего года.
ToDay News Ufa10:18
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Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

Ранее коллектив Белтелерадиокомпании провел встречу с пресс-секретарем президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой.
РИА Новости12:45
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Рухани назвал поражением США голосование СБ ООН об эмбарго Ирану

Тегеран, 15 августа 2020, 13:13 — REGNUM Голосование Совбеза ООН по американскому проекту резолюции о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану, которое большинство совета не поддержало, говорит о серьёзном политическом поражении США.
REGNUM06:13
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