США обновили рекорд по закупке нефти в России
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Соединенные Штаты установили абсолютный рекорд с 2004 года по закупке нефти в России. За полгода американские потребители получили более девяти млн тонн черного золота.В источнике
С чего всё началось
Ничего личного: CША закупили у России рекордное количество нефти
За полгода США получили из России более девяти миллионов тонн нефтепродуктов — это абсолютный рекорд с 2004-го. Одновременно Вашингтон всячески пытается остановить "Северный поток — 2", чтобы не допустить усиления зависимости Европы от российских энергоресурсов.
РИА Новостивчера в 01:00
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Neftegaz.ru12 августа в 00:50