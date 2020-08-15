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Политическая Экспертиза

США обновили рекорд по закупке нефти в России

Соединенные Штаты установили абсолютный рекорд с 2004 года по закупке нефти в России. За полгода американские потребители получили более девяти млн тонн черного золота.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Ничего личного: CША закупили у России рекордное количество нефти

За полгода США получили из России более девяти миллионов тонн нефтепродуктов — это абсолютный рекорд с 2004-го. Одновременно Вашингтон всячески пытается остановить "Северный поток — 2", чтобы не допустить усиления зависимости Европы от российских энергоресурсов.
РИА Новостивчера в 01:00
Подробнее о событии
iReactor

США установили очередной рекорд по поставкам российской нефти

iReactor03:27
Политическая Экспертиза

США обновили рекорд по закупке нефти в России

Политическая Экспертиза03:07
Народные новости

США установили новый рекорд по закупке нефти у России

Народные новостивчера в 13:22
Телеканал 360°

Штаты установили новый рекорд по закупке российской нефти

Телеканал 360°вчера в 16:30
Экономика сегодня

США оказались зависимыми от поставок российской нефти

Экономика сегоднявчера в 13:05
РИА Новости

Ничего личного: CША закупили у России рекордное количество нефти

РИА Новостивчера в 01:00
Neftegaz.ru

Прагматизм? В январе-июле 2020 г. Россия поставила в США рекордное количество нефтепродуктов

Neftegaz.ru12 августа в 00:50

Лукашенко заявил о договоренности с Путиным о помощи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он договорился с главой российского государства Владимиром Путиным о том, что Россия при первом запросе окажет белорусской стороне помощь в обеспечении национальной безопасности, пишет «Белта».
Лукашенко заявил о договоренности с Путиным о помощи
Ведомости13:12
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Хабиб Нурмагомедов: не думаю, что Гэтжи опаснее в стойке, чем Конор

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в отеле StandArt в Москве раскрыл множество тем – от предстоящего боя с Джастином Гэтжи и реванша с Конором Макгрегором до политики и религии.
Хабиб Нурмагомедов: не думаю, что Гэтжи опаснее в стойке, чем Конор
Молодежь Дагестанавчера в 09:28
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«Манчестер Сити» и «Лион» разыграют последнюю путевку в полуфинал ЛЧ

На стадии 1\8 «горожане» дважды обыграли мадридский «Реал» с одинаковым счетом 2:1.«Лион» в свою очередь в досрочно завершившемся сезоне чемпионата Франции финишировал на седьмом месте турнирного зачета, набрав 40 очков после 28 туров.
Vprognoze.ru13:48

Москва призвала не медлить с проведением саммита СБ ООН по Ирану

Москва призывает не медлить с проведением саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН при участии Германии и Ирана, особенно после почти единодушного отказа поддержать проект резолюции США.
Известия08:06

Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция в Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новости14:10
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Спартак — Ахмат 2:0

Московский "Спартак" одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 14:57
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Писательница Ницой возмутилась из-за русского языка в украинском кино

Известная на Украине националистка и писательница Лариса Ницой была возмущена тем обстоятельством, что в ее родной стране до сих пор происходят съемки телесериалов и фильмов на русском языке.
ИнфоСМИ11:25
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Белорусский политик Цепкало заявил, что опасается ехать в Россию

Бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало находится на Украине и опасается ехать в Россию из-за возможного объявления в розыск, передает 15 августа РИА Новости со ссылкой на слова самого Цепкало.
ИА Красная Весна12:13
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Bloomberg: окружение Лукашенко ищет возможности бегства в Россию

Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что люди из окружения президента Беларуси Александра Лукашенко интересовались у Кремля вариантами бегства в Россию, если произойдет отставка действующей власти.
ProUfu.ru13:10
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