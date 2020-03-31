Коронавирус
РБКСША обошли Китай по числу смертей от коронавируса
США вышли на третье в мире по числу жертв коронавируса, опередив в этом списке Китай. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который собирает данные по всему миру о пострадавших от новой болезни.
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с чего всё началось
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, ведущего подсчет федеральной и местной статистики, число смертей в США составляет 3415 против 3309 в КНР.ТК Звезда13:07
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Происшествия
В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента
Гаджеты
Huawei выпустила новую прошивку EMUI 10.1 для 30 своих смартфонов
Компания Huawei официально представила новую прошивку EMUI 10.1 для своих смартфонов. Об этом сообщается на сайте компании.
Общество
В Новосибирской области ввели режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение о введение режима самоизоляции для всех жителей региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил во вторник на внеочередном заседании правительства губернатор региона Андрей Травников.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Происшествия
Мертвого мужчину обнаружили на улице в Холмске
Мертвого мужчину обнаружили сегодня утром, 1 апреля, на улице Победы в Холмске.
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
Ранее стопкоронавирус.рф сообщил, что режим самоизоляции из-за коронавируса введён уже в 51 регионе России.
Технологии
В России запустили ресурс по дистанционному образованию для учителей
На портале «Учись дома онлайн» открыт бесплатный онлайн-курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций».
Киберспорт
Alliance объявила об уходе двух игроков состава по Dota 2
Официальный сайт организации Alliance объявил об уходе двух игроков из состава команды по Dota 2.
Политика
Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях
Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.
Общество
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
1. В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса За последние сутки коронавирусом заразились 500 человек в 24 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
Армия и оружие
COVID-19 поразил экипаж американского авианосца
В США капитан авианосца "Теодор Рузвельт", на борту которого обнаружили коронавирус, просит разрешения для экипажа сойти на берег.
Здоровье
Украина: врачи взывают о помощи, генералы СБУ крышуют кровавый бизнес
Врачи и медсестры уходят в отпуск за свой счет.
Общество
Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку
На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
В Пермском крае режим полной самоизоляции вводится со 2 апреля
По оценке краевого Минтербезопасности, режим самоизоляции сократит скорость распространения коронавируса вдвое.
Армия и оружие
Боевики ПНС артиллерийскими ударами разрушают дома мирных ливийцев
Дома мирных жителей разбомблены в Каср бен Гашире.
Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
Авто
Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 появилась на видео
Китайский полноразмерный внедорожник Hengtian L4600, ставший «нелицензионной копией» Toyota Land Cruiser 200, впервые засняли на видео.
Общество
Власти Туркмении запретили слово «коронавирус»
Власти Туркмении запретили слово "коронавирус", чтобы не допустить паники в стране, пишет организация "Репортеры без границ".
Наука
В России нашли способ уничтожить коронавирус
Общество
Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
Музыка
Группа «Сплин» проведёт онлайн-концерт
Рок-группа «Сплин» даст онлайн-концерт в эфире кинотеатра Okko.
Шоу-бизнес
Рудковская высказалась о разводе Самойловой и Джигана
Рудковская отметила, что не верит в проблемы Джигана с алкоголем и наркотиками, а также в то, что Самойлова 10 лет не подозревала об изменах мужа.
Здоровье
Мэр Тайшетского района обратился к населению: «От каждого требуется сознательность и дисциплина»
В своём аккаунте в соцсети «Одноклассники» мэр Тайшетского района выступил с обращением к жителям муниципалитета.
Кино
Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика
Стоит отметить, что эту роль примеряли к Киану задолго до того, как начали появляться слухи о подписании контракта с Marvel Studios.
Общество
«Яндекс» подсчитал индекс самоизоляции Пензы
Уровень изоляции в Пензе, по данным 30 марта на 17:40, оценили в 2,9 баллов, это означает, что большинство людей находятся дома.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Общество
В Самарской области вводится режим самоизоляции
Постановление, усиливающее ограничительные меры по борьбе с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, подписал во вторник губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, 31 марта сообщает пресс-служба регионального правительства.