Коронавирус

РБКРБКСША обошли Китай по числу смертей от коронавируса

США вышли на третье в мире по числу жертв коронавируса, опередив в этом списке Китай. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который собирает данные по всему миру о пострадавших от новой болезни.
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с чего всё началось
По данным американского Университета Джонса Хопкинса
, ведущего подсчет федеральной и местной статистики, число смертей в США составляет 3415 против 3309 в КНР.
ТК Звезда13:07

Подробнее о событии

США опередили Китай по количеству смертей от коронавируса

Газета.Ru14:40

США обошли Китай по числу смертей от коронавируса

РБК14:09

В США от коронавируса умерло больше людей, чем в Китае

ТАСС12:54

В США от коронавируса умерло больше людей, чем в Китае

RT на русском13:19

Число умерших от коронавируса в США превысило показатели Китая

News.ru14:03

США обогнали Китай по числу умерших от коронавируса

Коммерсантъ13:37

США обошли Китай по количеству жертв коронавируса

РИА Новости12:43
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Происшествия

В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента

Интерфакс вчера в 01:03
Гаджеты

Huawei выпустила новую прошивку EMUI 10.1 для 30 своих смартфонов

Компания Huawei официально представила новую прошивку EMUI 10.1 для своих смартфонов. Об этом сообщается на сайте компании.
МонаВиста вчера в 08:13
Общество

В Новосибирской области ввели режим самоизоляции

Власти Новосибирской области приняли решение о введение режима самоизоляции для всех жителей региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил во вторник на внеочередном заседании правительства губернатор региона Андрей Травников.
ТАСС 01:52
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС 16:24
Происшествия

Мертвого мужчину обнаружили на улице в Холмске

Мертвого мужчину обнаружили сегодня утром, 1 апреля, на улице Победы в Холмске.
АСТВ 18:22
Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя

Ранее стопкоронавирус.рф сообщил, что режим самоизоляции из-за коронавируса введён уже в 51 регионе России.
RT на русском 20:15
Технологии

В России запустили ресурс по дистанционному образованию для учителей

На портале «Учись дома онлайн» открыт бесплатный онлайн-курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций».
Лицей 29 марта в 05:02
Киберспорт

Alliance объявила об уходе двух игроков состава по Dota 2

Официальный сайт организации Alliance объявил об уходе двух игроков из состава команды по Dota 2.
Metaratings 05:16
Политика

Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях

Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.
РБК 20:04
Общество

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

1. В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса За последние сутки коронавирусом заразились 500 человек в 24 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Lenta.ru 05:46
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости 09:06
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
RT на русском 18:56
Армия и оружие

COVID-19 поразил экипаж американского авианосца

В США капитан авианосца "Теодор Рузвельт", на борту которого обнаружили коронавирус, просит разрешения для экипажа сойти на берег.
Вести.Ru 17:29
Здоровье

Украина: врачи взывают о помощи, генералы СБУ крышуют кровавый бизнес

Врачи и медсестры уходят в отпуск за свой счет.
Вести.Ru 18:49
Общество

Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку

На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
Vademecum 06:58
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Общество

В Пермском крае режим полной самоизоляции вводится со 2 апреля

По оценке краевого Минтербезопасности, режим самоизоляции сократит скорость распространения коронавируса вдвое.
ФедералПресс 10:14
Армия и оружие

Боевики ПНС артиллерийскими ударами разрушают дома мирных ливийцев

Дома мирных жителей разбомблены в Каср бен Гашире.
ПолитРоссия 19:26
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
РИА Новости 29 марта в 14:46
Авто

Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 появилась на видео

Китайский полноразмерный внедорожник Hengtian L4600, ставший «нелицензионной копией» Toyota Land Cruiser 200, впервые засняли на видео.
Автоновости дня 02:00
Общество

Власти Туркмении запретили слово «коронавирус»

Власти Туркмении запретили слово "коронавирус", чтобы не допустить паники в стране, пишет организация "Репортеры без границ".
Газета.Ru 08:28
Наука

В России нашли способ уничтожить коронавирус

Lenta.ru 19:12
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском 11:25
Музыка

Группа «Сплин» проведёт онлайн-концерт

Рок-группа «Сплин» даст онлайн-концерт в эфире кинотеатра Okko.
Газета Кемерова 14:45
Шоу-бизнес

Рудковская высказалась о разводе Самойловой и Джигана

Рудковская отметила, что не верит в проблемы Джигана с алкоголем и наркотиками, а также в то, что Самойлова 10 лет не подозревала об изменах мужа.
Рамблер 16:00
Здоровье

Мэр Тайшетского района обратился к населению: «От каждого требуется сознательность и дисциплина»

В своём аккаунте в соцсети «Одноклассники» мэр Тайшетского района выступил с обращением к жителям муниципалитета.
Тайшет24 28 марта в 19:40
Кино

Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика

Стоит отметить, что эту роль примеряли к Киану задолго до того, как начали появляться слухи о подписании контракта с Marvel Studios.
Российская газета 08:37
Общество

«Яндекс» подсчитал индекс самоизоляции Пензы

Уровень изоляции в Пензе, по данным 30 марта на 17:40, оценили в 2,9 баллов, это означает, что большинство людей находятся дома.
Пенза-Пресс вчера в 10:42
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:42
Общество

В Самарской области вводится режим самоизоляции

Постановление, усиливающее ограничительные меры по борьбе с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, подписал во вторник губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, 31 марта сообщает пресс-служба регионального правительства.
ИА Красная Весна 10:33
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