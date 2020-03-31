Коронавирус

РБКРБКСША обошли Китай по числу смертей от коронавируса

США вышли на третье в мире по числу жертв коронавируса, опередив в этом списке Китай. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который собирает данные по всему миру о пострадавших от новой болезни.
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США обошли Китай по числу смертей от коронавируса

РБК14:09

США обогнали Китай по числу умерших от коронавируса

Коммерсантъ13:37

США обошли Китай по количеству жертв коронавируса

РИА Новости12:43

В США от коронавируса умерло больше людей, чем в Китае

RT на русском13:19

США обогнали Китай по числу смертей от коронавируса

Lenta.ru13:04

В США от коронавируса умерло больше людей, чем в Китае

ТАСС12:54

США опередили Китай по количеству умерших от коронавируса

Известия13:21
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 19:14, Ашберн
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Lenta.ru вчера в 19:05
Здоровье

В Ростове назначили нового главного врача ГБСМП

Новым главным врачом городской больницы скорой медицинской помощи Ростова стал Александр Пономарев, сообщает пресс-служба администрации города.
Rostof.ru 14:14
Общество

В Воронежской области введен режим всеобщей самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции ввели в Воронежской области со вторника, 31 марта.
Обозреватель Врн 06:34
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service 06:44
Общество

770 человек умерли за сутки в США от коронавируса

Вашингтон, 1 апреля 2020, 01:18 — REGNUM Не менее 770 человек в США умерли за сутки от заболевания коронавирусной инфекцией, передает телеканал CNN.
REGNUM 18:18
Футбол

Появились фото новой формы сборной России

Опубликованы фотографии новой формы сборной России на сезон-2020/21.
Бомбардир.ру 13:05
Общество

Минюст предложил временно приостановить регистрацию браков

Mossovetinfo.ru – Минюст предложил руководителям российских регионов временно приостановить регистрацию браков, сообщается на официальном сайте ведомства.
Моссовет 05:36
Происшествия

Мертвого мужчину обнаружили на улице в Холмске

Мертвого мужчину обнаружили сегодня утром, 1 апреля, на улице Победы в Холмске.
АСТВ 18:22
Футбол

Чонтофальски рассказал, как он переживает смерть сына

41-летний голкипер Камил Чонтофальски, с 2003-го по 2009-й год выступавший за санкт-петербургский «Зенит» рассказал, как он переживает смерть сына, который утонул в собственном доме в бассейне.
Евро-футбол.ру 13:42
Экономика

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
РБК 17:00
Общество

Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

Газета.Ru 11:04
Происшествия

В Марий Эл обнаружили тела женщины и двух детей

Собеседница агентства добавила, что следователи не называют версии произошедшего.
РИА Новости 07:53
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости 17:51
Политика

В парламенте Италии демонстративно сняли флаг Евросоюза

Вице-президент Палаты депутатов Италии Фабио Рампелли показательно убрал флаг Европейского союза из своего кабинета, поскольку содружество оставило страну наедине с эпидемией коронавируса.
News.ru 13:08
Энергетика

Российская нефть подешевела до $13 за баррель

РБК 11:09
Авто

Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и дилеров

В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
32CARS.ru вчера в 12:57
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru 12:17
Наука

Российские ученые нашли способ уничтожить коронавирус

Известия 16:00
Общество

Два первых случая заражения коронавирусом выявлены в Северной Осетии

"В Северной Осетии выявлены два первых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 18:22
Общество

В Самарской области введен режим самоизоляции

На территории Самарской области вводится режим полной самоизоляции.
ФедералПресс 03:57
Космос

Путешествие внутрь черной дыры: мысленный эксперимент

Популярная механика 04:17
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения карантина.
РИА Новости 04:07
Армия и оружие

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 151 мину и снаряд по республике

Украинские силовики выпустили 151 мину и снаряд по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение вторника, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
РИА Новости 18:00
Политика

Раванчи надеется на усилия генсека ООН по отмене санкций

Тегеран, 31 марта 2020, 11:25 — REGNUM 28 марта постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи выразил надежду, что усилия Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша по снятию санкций США окажутся эффективными для спасения многих жизней в стране.
REGNUM 04:25
Кино

От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек

Британский актер Эндрю Джек скончался сегодня утром в госпитале недалеко от Лондона в возрасте 76 лет.
Российская газета 12:11
Политика

Алексей Пичугин подал третье прошение о помиловании

Осужденный на пожизненный срок бывший сотрудник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин подал ходатайство о помиловании на имя Владимира Путина.
BFM.ru 06:28
Экономика

WSJ: Xerox отказалась от планов поглощения HP из-за пандемии

Американская компания-производитель офисной техники Xerox отказалась от планов по приобретению производителя принтеров и компьютеров HP из-за пандемии коронавируса.
Ведомости 18:50
Шоу-бизнес

Лолита ответила на вопрос Гордона о принадлежности Крыма

Исполнительница Лолита Милявская озвучила свою позицию о принадлежности Крыма.
ФАН 18:55
Общество

В Москве скончались еще пять пожилых пациентов с коронавирусом

В Москве скончались пять человек в возрасте от 61 до 74 лет, у которых был обнаружен коронавирус, сообщает оперативный штаб по Москве.
Ведомости 16:49
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
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