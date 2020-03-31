США вышли на третье в мире по числу жертв коронавируса, опередив в этом списке Китай. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который собирает данные по всему миру о пострадавших от новой болезни.

США обошли Китай по числу смертей от коронавируса

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