Коронавирус
РБКСША обошли Китай по числу смертей от коронавируса
США вышли на третье в мире по числу жертв коронавируса, опередив в этом списке Китай. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который собирает данные по всему миру о пострадавших от новой болезни.
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Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Здоровье
В Ростове назначили нового главного врача ГБСМП
Новым главным врачом городской больницы скорой медицинской помощи Ростова стал Александр Пономарев, сообщает пресс-служба администрации города.
Общество
В Воронежской области введен режим всеобщей самоизоляции
Режим всеобщей самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции ввели в Воронежской области со вторника, 31 марта.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Общество
770 человек умерли за сутки в США от коронавируса
Вашингтон, 1 апреля 2020, 01:18 — REGNUM Не менее 770 человек в США умерли за сутки от заболевания коронавирусной инфекцией, передает телеканал CNN.
Футбол
Появились фото новой формы сборной России
Опубликованы фотографии новой формы сборной России на сезон-2020/21.
Общество
Минюст предложил временно приостановить регистрацию браков
Mossovetinfo.ru – Минюст предложил руководителям российских регионов временно приостановить регистрацию браков, сообщается на официальном сайте ведомства.
Происшествия
Мертвого мужчину обнаружили на улице в Холмске
Мертвого мужчину обнаружили сегодня утром, 1 апреля, на улице Победы в Холмске.
Футбол
Чонтофальски рассказал, как он переживает смерть сына
41-летний голкипер Камил Чонтофальски, с 2003-го по 2009-й год выступавший за санкт-петербургский «Зенит» рассказал, как он переживает смерть сына, который утонул в собственном доме в бассейне.
Экономика
Что изменится в российских законах в апреле 2020 года
1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
Происшествия
В Марий Эл обнаружили тела женщины и двух детей
Собеседница агентства добавила, что следователи не называют версии произошедшего.
Общество
В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции
Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Политика
В парламенте Италии демонстративно сняли флаг Евросоюза
Вице-президент Палаты депутатов Италии Фабио Рампелли показательно убрал флаг Европейского союза из своего кабинета, поскольку содружество оставило страну наедине с эпидемией коронавируса.
Авто
Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и дилеров
В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Общество
Два первых случая заражения коронавирусом выявлены в Северной Осетии
"В Северной Осетии выявлены два первых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Общество
В Самарской области введен режим самоизоляции
На территории Самарской области вводится режим полной самоизоляции.
Космос
Путешествие внутрь черной дыры: мысленный эксперимент
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения карантина.
Армия и оружие
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 151 мину и снаряд по республике
Украинские силовики выпустили 151 мину и снаряд по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение вторника, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Политика
Раванчи надеется на усилия генсека ООН по отмене санкций
Тегеран, 31 марта 2020, 11:25 — REGNUM 28 марта постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи выразил надежду, что усилия Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша по снятию санкций США окажутся эффективными для спасения многих жизней в стране.
Кино
От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек
Британский актер Эндрю Джек скончался сегодня утром в госпитале недалеко от Лондона в возрасте 76 лет.
Политика
Алексей Пичугин подал третье прошение о помиловании
Осужденный на пожизненный срок бывший сотрудник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин подал ходатайство о помиловании на имя Владимира Путина.
Экономика
WSJ: Xerox отказалась от планов поглощения HP из-за пандемии
Американская компания-производитель офисной техники Xerox отказалась от планов по приобретению производителя принтеров и компьютеров HP из-за пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Лолита ответила на вопрос Гордона о принадлежности Крыма
Исполнительница Лолита Милявская озвучила свою позицию о принадлежности Крыма.
Общество
В Москве скончались еще пять пожилых пациентов с коронавирусом
В Москве скончались пять человек в возрасте от 61 до 74 лет, у которых был обнаружен коронавирус, сообщает оперативный штаб по Москве.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.