Коронавирус

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыСША обошли Китай по количеству смертей от коронавируса

США обошли Китай по количеству умерших от коронавируса COVID-19, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса. По данным университета, на данный момент в США зарегистрированы 3415 смертей от заболевания, вызванного коронавирусом.
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с чего всё началось
По данным американского Университета Джонса Хопкинса
, ведущего подсчет федеральной и местной статистики, число смертей в США составляет 3415 против 3309 в КНР.
ТК Звездавчера в 13:07

Подробнее о событии

Число умерших от коронавируса в США превысило показатели Китая

News.ruвчера в 14:03

США обошли Китай по числу смертей от коронавируса

РБКвчера в 14:09

США обогнали Китай по числу умерших от коронавируса

Коммерсантъвчера в 13:37

В США от коронавируса умерло больше людей, чем в Китае

RT на русскомвчера в 13:19

США опередили Китай по количеству смертей от коронавируса

Газета.Ruвчера в 14:40

В США от коронавируса умерло больше людей, чем в Китае

ТАССвчера в 12:54

США обошли Китай по количеству жертв коронавируса

РИА Новостивчера в 12:43
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Шоу-бизнес

Лев Лещенко не прекращает работу даже в госпитале

В Коммунарку певец попал на прошлой неделе с обширной пневмонией.
Вести.Ru вчера в 18:35
Общество

Москвичам запретят свободно передвигаться по городу без пропуска

Кремль же считает оправданным введение властями Москвы домашнего режима самоизоляции для жителей города и других новых ограничений из-за коронавируса, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 29 марта в 13:08
Шоу-бизнес

Рудковская высказалась о разводе Самойловой и Джигана

Рудковская отметила, что не верит в проблемы Джигана с алкоголем и наркотиками, а также в то, что Самойлова 10 лет не подозревала об изменах мужа.
Рамблер вчера в 16:00
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Происшествия

В Новосибирске выявлен десятый пациент с коронавирусом

На сегодняшний день количество пациентов с коронавирусом в Новосибирской области достигло десяти.
REGNUM 00:27
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Общество

Subaru приостановит работу всех заводов в Японии из-за коронавируса

Японский производитель автомобилей Subaru объявил о приостановке производства на всех своих предприятиях в Японии из-за угрозы распространения COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.
Газета.Ru 00:39
Происшествия

Состояние инфицированных коронавирусом в Хабаровском крае улучшается

Состояние всех инфицированных коронавирусом жителей Хабаровского края улучшилось, тяжелых случаев заболевания нет, сообщает в среду минздрав региона.
РИА Новости вчера в 21:56
Общество

В Минздраве заявили о пике заболеваемости коронавирусом в России

Россия подходит к пику заболеваемости коронавирусом нового типа, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Православие и Мир вчера в 08:31
Общество

Какие нововведения ждут россиян с 1 апреля

С сегодняшнего дня вступает в силу ряд изменений законодательства, которые повлияют на жизнь россиян.
Пятый канал вчера в 23:32
Здоровье

Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции, опаснее COVID-19

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая будет опаснее COVID-19.
РИА Новости 00:18
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости вчера в 17:51
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Известия вчера в 16:00
Политика

Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

Газета.Ru вчера в 21:38
Политика

Рада приняла закон о рынке земли на Украине

Верховная рада в ночь на вторник приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит.
Вести.Ru 30 марта в 18:35
Общество

Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина

Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.
Эксперт Северо-Запад вчера в 04:29
Экономика

В России предсказали рост должников по микрозаймам

В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.
Lenta.ru вчера в 23:51
Кино

Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика

Стоит отметить, что эту роль примеряли к Киану задолго до того, как начали появляться слухи о подписании контракта с Marvel Studios.
Российская газета вчера в 08:37
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
Экономика

Государство снизило долю в «Роснефти» в рамках венесуэльской сделки

Выбранная схема сделки не имела целью снизить долю государства в «Роснефти» ниже контролирующей, считает аналитик БКС, а скорее, обусловлена тем, что правительство в условиях потерь бюджета от низких цен на нефть решило приобрести венесуэльский бизнес в рамках безденежной сделки.
РБК 28 марта в 20:43
Общество

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом (1613 из них — в Москве), более 120 человек вылечились.
РИА Новости вчера в 16:43
Армия и оружие

Эффективность американского ЗРК Patriot вновь поставлена под сомнение

Для отражения атаки использовались американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.
ГЛАС.RU 30 марта в 07:08
Музыка

Организаторы «Евровидения» проведут вместо конкурса онлайн-концерт

Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение» 16 мая проведут онлайн-концерт с участием исполнителей из разных стран, выступят в нем участники 2020 года и прошлых лет.
Известия вчера в 21:07
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском вчера в 11:25
Хоккей

Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса

Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.
Российская газета вчера в 23:44
Авто

Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса

Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Автоновости дня 30 марта в 12:32
Политика

Украина отказалась от переговоров с ДНР и ЛНР

Вместо представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) украинские власти готовы к переговорам со своими гражданами, которые проживают на неподконтрольных территориях.
Lenta.ru вчера в 09:14
Общество

За сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусом в 24 регионах, из них 387 в Москве и 48 в Петербурге.
Вечерняя Казань вчера в 05:05
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Общество

Белый дом: из-за пандемии в США могут умереть до 200 тыс. человек

Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс заявила, что от 100 до 200 тыс. человек могут умереть в США во время пандемии, вызванной новым коронавирусом, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 19:01
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