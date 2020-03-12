Финансы

Lenta.ruLenta.ruСША обвалили главные биржи Европы

На фоне запрета въезда в США из 26 стран Европы главные европейские индексы обвалились более чем на десять процентов, откатившись до многолетних минимумов, свидетельствуют данные бирж.
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США обвалили главные биржи Европы

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Европейские биржи отреагировали на запрет въезда в США снижением котировок

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