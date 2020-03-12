Финансы

Lenta.ruLenta.ruСША обвалили главные биржи Европы

На фоне запрета въезда в США из 26 стран Европы главные европейские индексы обвалились более чем на десять процентов, откатившись до многолетних минимумов, свидетельствуют данные бирж.
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США обвалили главные биржи Европы

Lenta.ruвчера в 13:57

Биржи Европы упали на свыше 16% на фоне запрета на въезд в США

Газета.Ruвчера в 12:51

Европейские индексы падают более чем на 5% после запрета на въезд в США

Коммерсантъвчера в 05:12

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ПРАЙМвчера в 12:49

Биржи Европы упали на 10% после заседания ЕЦБ

News.ruвчера в 10:10

Индекс Stoxx Europe 600 продемонстрировал рекордное в истории падение

Финмаркетвчера в 10:51

Спокойных гаваней для капитала нет: итоги биржевой торговли 12 марта

Евразия Dailyвчера в 13:51
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Пожар в ресторане и гостинице на территории гольф-клуба Moscow Country Club в Подмосковье полностью потушили.
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что при нынешних ценах на нефть и курсе доллара российская экономика не покажет никакого роста.
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В Московском регионе в пятницу, 13 марта, объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности в связи с сильным ветром.
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Банк России проведет аукцион РЕПО на 500 миллиардов рублей

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МИД Китая: военные США могли завезти коронавирус в Ухань

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь считает, что американские военные могли завезти коронавирус COVID-19 в Китай.
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Оказалось, что SARS-CoV-2 генетически схож с одним из вирусов, который мог привести к бесплодию у мужчин.
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"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
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Распоряжение касается и других иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих из Италии, за исключением граждан стран - членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.
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