Финансы
Lenta.ruСША обвалили главные биржи Европы
На фоне запрета въезда в США из 26 стран Европы главные европейские индексы обвалились более чем на десять процентов, откатившись до многолетних минимумов, свидетельствуют данные бирж.
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Курс рубля после обвала к 75 руб. за $1 из-за снижения цен на нефть постепенно вернется к 61 руб. за два года.
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"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
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Чемпионат Европы по футболу будет отменён из-за мировой эпидемии коронавируса.
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Богатейшие люди мира за сутки потеряли почти $78 миллиардов
Двадцать богатейших людей мира потеряли почти $78 миллиардов за сутки после крупнейшего с 1987 года обвала ключевых индексов по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже, пишет издание Forbes.
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Пожар в ресторане и гостинице на территории гольф-клуба Moscow Country Club в Подмосковье полностью потушили.
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Банк России проведет аукцион РЕПО на 500 миллиардов рублей
Банк России сохранил лимит операций "валютный своп" по предоставлению долларов США со сроком исполнения "сегодня" на повышенном уровне в $5 млрд.
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"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Экономика
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Ранее, сообщает RT, «Справедливая Россия» также направила законопроект о снижении налога в ГД РФ, но они предлагали уменьшить НДС до 18 процентов.
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Китайские учёные обнаружили «слабое» место у коронавируса
Как сообщают ученые из Университета Сунь Ятсена, вирус оказался весьма чувствителен к высоким температурам.
Общество
Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам колонии
Мещанский суд столицы заочно приговорил к 14 годам заключения бывшего президента ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина за присвоение более 14 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Общество
Коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его жена
Где именно пара заразилась новым коронавирусом – пока неясно.
Экономика
Назван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Наука
Развитие друг друга ускорили нервные и мышечные клетки
Вещества, выделяемые мышечными клетками, ускорили формирование электрической активности, а также ее синхронизацию между нейронами.
Политика
Россия закрыла границу для граждан Италии
Распоряжение касается и других иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих из Италии, за исключением граждан стран - членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.
Происшествия
В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки
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Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Гаджеты
Гаджеты для дезинфекции и мониторинга здоровья выпустила Xiaomi
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Армия и оружие
США нанесли ответный удар в Ираке
Вашингтон, 13 марта 2020, 02:55 — REGNUM Войска Соединенных Штатов нанесли удары по позициям повстанческой группировки в Ираке в ответ на обстрел базы Эт-Таджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
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Жена капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала о нехватке продуктов в американских супермаркетах из-за коронавируса.
Общество
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Правительство Эстонии ввело в стране чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Гаджеты
Samsung обновит старые флагманские смартфоны до One UI 2.1
One UI 2.1 предлагает не так много новых функций по сравнению с предыдущей версией оболочки, потому для её портирования на более старые модели может потребоваться совсем немного времени.
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Жена съехала от разбитого инсультом актера Алексея Янина
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