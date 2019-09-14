Политика
Lenta.ruСША обвинили Иран в атаках на Саудовскую Аравию
Помпео призвал мировое сообщество осудить агрессию со стороны Ирана и сделать все, чтобы привлечь страну к ответственности. Он пообещал, что США окажут содействие мировому рынку энергетики после атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
В Twitter госсекретарь США указал, что «Тегеран отвечает почти за сто нападений на Саудовскую Аравию», в то время как руководство республики «притворяется, что занимается дипломатией».Известия17:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:49, Вашингтон
Кино
Джеймс Ганн раскрыл актерский состав сиквела «Отряда самоубийц»
Афиша Daily 10:11
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк частично парализовало
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая по данным СМИ страдает раком головного мозга, со вчерашнего дня находится в тяжелом состоянии и введена медиками в медикаментозную кому.
Дни24 04:10
Волейбол
Волейболисты сборной России переиграли Северную Македонию в матче ЧЕ
Волейболисты сборной России обыграли команду Северной Македонии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит во Франции, Словении, Бельгии, Нидерландах.
РИА Новости 13:30
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак
Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 18:29
Транспорт
Медведев утвердил параметры платного участка ЦКАД
Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от пересечения с федеральной трассой М-10 «Россия» до пересечения с дорогой федерального значения А-130 Москва – Малоярославец станет платным.
Ведомости вчера в 13:28
Экономика
С 16 сентября в России начнется эксперимент по маркировке велосипедов
Пилотный проект рассчитан до конца мая 2020 года Эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам, а также по мониторингу их оборота в России начнется с 16 сентября, сообщается на сайте кабмина.
Аргументы и Факты вчера в 07:11
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Политика
Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку
РИА Новости вчера в 07:18
Энергетика
США распечатают нефтяные резервы в случае ухудшения ситуации на рынке
Министр энергетики Рик Перри заявил, что в случае ухудшения ситуации будут задействованы стратегические нефтяные резервы, которые на данный момент составляют 645 миллионов баррелей нефти.
Российская газета 20:26
Происшествия
Под Челябинском четыре человека насмерть отравились картофельным газом
В Челябинской области четыре человека погибли от отравления парами сгнившего картофеля, сообщило следственное управление СК по региону.
РИА Новости 15:35
Кино
Светлана Дружинина нашла точную копию Харатьяна в молодости
Накануне режиссер опубликовала в личном микроблоге общую фотографию двух актеров Дмитрия Харатьяна и его кино-сына Александра Корсака, которого играет Андрей Лаптев.
7Дней.ру вчера в 09:30
Футбол
Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Российская газета 13:59
Космос
NASA изменило график выхода астронавтов в открытый космос с МКС
Коммерсантъ вчера в 00:57
Религия
Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ
Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).
Известия 08:37
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
"Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом", — написал парламентарий в твиттере.
РИА Новости вчера в 15:28
Футбол
ФИФА отстранила от футбола на два года экс-главу ВОБ Шпрыгина
Международная федерация футбола отстранила от любой деятельности, связанной с футболом, экс-главу Всероссийского объединения болельщиков и члена исполкома РФС Александра Шпрыгина на два года за нарушение этического кодекса ФИФА.
Life.ru вчера в 10:00
Здоровье
Названы простые способы профилактики рака кишечника
Известия вчера в 12:47
Гаджеты
$200 вместо $800: 12-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 1920X рекордно подешевел
На момент выпуска 12-ядерного процессора Ryzen Threadripper 1920X его стоимость составляла $800, но с выходом CPU AMD Ryzen 3000 цена стала падать.
iXBT.com 04:24
Театры
«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга
В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.
Взгляд.ру вчера в 07:19
Футбол
Уткин призвал освободить друга Кокорина и Мамаева из тюрьмы
Известный журналист Василий Уткин призвал освободить Виталия Протасовицкого друга Александра Кокорина и Павла Мамаева из тюрьмы.
Vprognoze.ru вчера в 09:12
Шоу-бизнес
Садальский частично опубликовал переписку с Заворотнюк
Популярный российский артист театра и кино Станислав Садальский опубликовал переписку личного характера с актрисой Анастасией Заворотнюк.
iReactor 17:39
Армия и оружие
Российские истребители трижды перехватывали израильские самолеты
Российские истребители были отправлены для перехвата израильских самолетов.
ГЛАС.RU 07:03
Киберспорт
CrystalMay и SL4M прокомментируют BLAST Pro Series Moscow
Комментировать матчи будут Дмитрий CrystalMay Корчевинин, Тауфик Tafa Хидри и Игорь SL4M Сопов.
CyberSport.ru 12 сентября в 07:22
Единоборства
Данияр Елеусинов нокаутировал Ришарда Хикса
Олимпийский чемпион 2016 года Данияр Елеусинов 13 сентября в Нью-Йорке одержал досрочную победу уже в первом раунде над 34-летним американцем Ришардом Хиксом, для которого это стало первым поражением в профессиональной карьере.
Allboxing.ru вчера в 21:16
Происшествия
Два туриста из РФ пострадали в Турции во время полета на парашюте
На юге Турции в Анталье два россиянина пострадали из-за несчастного случая при парасейлинге - полете на парашюте за катером.
Газета.Ru 14:58
Футбол
Семин рассказал о травмах Антона Миранчука и Хеведеса
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Сочи» в матче 9-го тура премьер-лиги (1:0) заявил, что его команда потеряла двух игроков.
Спорт-Экспресс 14:25