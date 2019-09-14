с чего всё началось

Помпео призвал мировое сообщество осудить агрессию со стороны Ирана и сделать все, чтобы привлечь страну к ответственности. Он пообещал, что США окажут содействие мировому рынку энергетики после атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

США обвинили Иран в атаках на Саудовскую Аравию

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк частично парализовало Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая по данным СМИ страдает раком головного мозга, со вчерашнего дня находится в тяжелом состоянии и введена медиками в медикаментозную кому.

Волейбол Волейболисты сборной России переиграли Северную Македонию в матче ЧЕ Волейболисты сборной России обыграли команду Северной Македонии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит во Франции, Словении, Бельгии, Нидерландах.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Шоу-бизнес Киркоров спел на свадьбе Собчак Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.

Транспорт Медведев утвердил параметры платного участка ЦКАД Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от пересечения с федеральной трассой М-10 «Россия» до пересечения с дорогой федерального значения А-130 Москва – Малоярославец станет платным.

Экономика С 16 сентября в России начнется эксперимент по маркировке велосипедов Пилотный проект рассчитан до конца мая 2020 года Эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам, а также по мониторингу их оборота в России начнется с 16 сентября, сообщается на сайте кабмина.

Политика Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.

Энергетика США распечатают нефтяные резервы в случае ухудшения ситуации на рынке Министр энергетики Рик Перри заявил, что в случае ухудшения ситуации будут задействованы стратегические нефтяные резервы, которые на данный момент составляют 645 миллионов баррелей нефти.

Происшествия Под Челябинском четыре человека насмерть отравились картофельным газом В Челябинской области четыре человека погибли от отравления парами сгнившего картофеля, сообщило следственное управление СК по региону.

Кино Светлана Дружинина нашла точную копию Харатьяна в молодости Накануне режиссер опубликовала в личном микроблоге общую фотографию двух актеров Дмитрия Харатьяна и его кино-сына Александра Корсака, которого играет Андрей Лаптев.

Религия Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).

Политика Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией "Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом", — написал парламентарий в твиттере.

Футбол ФИФА отстранила от футбола на два года экс-главу ВОБ Шпрыгина Международная федерация футбола отстранила от любой деятельности, связанной с футболом, экс-главу Всероссийского объединения болельщиков и члена исполкома РФС Александра Шпрыгина на два года за нарушение этического кодекса ФИФА.

Гаджеты $200 вместо $800: 12-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 1920X рекордно подешевел На момент выпуска 12-ядерного процессора Ryzen Threadripper 1920X его стоимость составляла $800, но с выходом CPU AMD Ryzen 3000 цена стала падать.

Театры «Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.

Футбол Уткин призвал освободить друга Кокорина и Мамаева из тюрьмы Известный журналист Василий Уткин призвал освободить Виталия Протасовицкого друга Александра Кокорина и Павла Мамаева из тюрьмы.

Шоу-бизнес Садальский частично опубликовал переписку с Заворотнюк Популярный российский артист театра и кино Станислав Садальский опубликовал переписку личного характера с актрисой Анастасией Заворотнюк.

Киберспорт CrystalMay и SL4M прокомментируют BLAST Pro Series Moscow Комментировать матчи будут Дмитрий CrystalMay Корчевинин, Тауфик Tafa Хидри и Игорь SL4M Сопов.

Единоборства Данияр Елеусинов нокаутировал Ришарда Хикса Олимпийский чемпион 2016 года Данияр Елеусинов 13 сентября в Нью-Йорке одержал досрочную победу уже в первом раунде над 34-летним американцем Ришардом Хиксом, для которого это стало первым поражением в профессиональной карьере.

Происшествия Два туриста из РФ пострадали в Турции во время полета на парашюте На юге Турции в Анталье два россиянина пострадали из-за несчастного случая при парасейлинге - полете на парашюте за катером.