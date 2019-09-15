с чего всё началось

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в нападении на несколько предприятий национальной нефтяной компании Саудовской Аравии. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Твиттере.

США обвинили Иран в нападении на предприятия Саудовской Аравии

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