с чего всё началось

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Иран в атаках беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. У себя в Twitter он написал, что Иран начал беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей. По его словам, нет никаких данных о том, что атаки были проведены из Йемена.

США обвинили Иран в атаке на Саудовскую Аравию

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