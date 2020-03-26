Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Технологии ФАС решила расширить требования о предустановке российского ПО Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась от поэтапного введения требований предустанавливать российское ПО на смартфоны, компьютеры, планшеты и Smart TV и расширила перечень программ, которые необходимо устанавливать, следует из последней версии проекта постановления правительства, размещенного на портале Regulation.gov.ru.

Здоровье Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.

Политика Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Происшествия На Кубе умер россиянин с коронавирусом Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.

Происшествия Липчанка до смерти избила мужа кастрюлей По данным следствия, вечером 22 марта между бывшими супругами произошел конфликт: женщину пять раз ударила мужчину по голове металлической кастрюлей и, оставив его истекать кровью, легла спать.

Экономика Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса «Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.

Политика Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса «Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию», — цитирует ТАСС главу государства.

Общество Власти США договорились о принятии пакета стимулирования экономики Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету Washington Post, администрация американского президента Дональда Трампа и Сенат Соединенных Штатов пришли к соглашению направить на оздоровление экономики страны 2 триллиона долларов.

Общество Путин объявил о нерабочей неделе из-за коронавируса Президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с сохранением заработной платы.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева ответила на шутки Гарика Харламова Гузееву настолько развеселила история невезучей невесты, что она, пребывая в хорошем настроении, решила наконец-то обратиться к резиденту Сомеdу Club Гарику Харламову, который своими, не всегда уместными шутками, в последнее время сильно отравляет ей жизнь.

Общество Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Здоровье В ВОЗ признали самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о том, что самоизоляция сама по себе не является эффективной мерой в борьбе против коронавируса.

Политика Латвийские украинцы поссорились с Киевом из-за России Руководитель Объединения украинских обществ Латвии Ирина Дукуле в эксклюзивном интервью Sputnik Латвия впервые решилась рассказать, какой травле подвергаются "старые латвийские украинцы" со стороны посла Украины.

Экономика Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.