Политика

Газета.RuГазета.RuСША обвинили Мадуро в наркотерроризме

Американские власти обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в наркотерроризме.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Власти США обвинили Мадуро в участии в наркоторговле

Интерфакс12:43

Госдеп США объявил награду за помощь в задержании Мадуро

Известия12:18

Песков прокомментировал обвинения США против Мадуро

РИА Новости13:30

США назначили награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро

RT на русском11:52

США предложили награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро

Ведомости11:49

США объявили награду в 15 миллионов долларов за информацию о Мадуро

Lenta.ru12:05

США заморозили активы действующих и бывших чиновников Венесуэлы

ТАСС13:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Технологии

ФАС решила расширить требования о предустановке российского ПО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась от поэтапного введения требований предустанавливать российское ПО на смартфоны, компьютеры, планшеты и Smart TV и расширила перечень программ, которые необходимо устанавливать, следует из последней версии проекта постановления правительства, размещенного на портале Regulation.gov.ru.
РБК 13:27
Здоровье

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости вчера в 15:56
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Происшествия

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв

Ведомости 11:31
Шоу-бизнес

Малахов снял в своем шоу заболевшего Лещенко

Известный артист Лев Лещенко снялся в телепередаче Малахова спустя неделю после возвращения из Америки.
Народные новости 12:46
Политика

Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:46
Происшествия

На Кубе умер россиянин с коронавирусом

Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Ведомости 12:30
Кино

«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

Игромания.ру 08:16
Происшествия

Липчанка до смерти избила мужа кастрюлей

По данным следствия, вечером 22 марта между бывшими супругами произошел конфликт: женщину пять раз ударила мужчину по голове металлической кастрюлей и, оставив его истекать кровью, легла спать.
Российская газета 08:11
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
RT на русском 11:48
Политика

Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса

«Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию», — цитирует ТАСС главу государства.
RT на русском 11:09
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия 05:13
Здоровье

Белорусские врачи раскрыли правду о ситуации с коронавирусом в стране

Белорусские врачи раскрыли правду о ситуации с распространением коронавируса в стране.
Lenta.ru 06:08
Общество

Власти США договорились о принятии пакета стимулирования экономики

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету Washington Post, администрация американского президента Дональда Трампа и Сенат Соединенных Штатов пришли к соглашению направить на оздоровление экономики страны 2 триллиона долларов.
Городовой вчера в 03:16
Общество

Путин объявил о нерабочей неделе из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с сохранением заработной платы.
Кубань 24 вчера в 09:28
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева ответила на шутки Гарика Харламова

Гузееву настолько развеселила история невезучей невесты, что она, пребывая в хорошем настроении, решила наконец-то обратиться к резиденту Сомеdу Club Гарику Харламову, который своими, не всегда уместными шутками, в последнее время сильно отравляет ей жизнь.
Uznayvse.ru 08:50
Общество

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости 03:10
Общество

Борис Акунин заразился коронавирусом

Последние годы Акунин живет по Франции.
Эхо Москвы 13:00
Театры

Большой театр покажет спектакли из «золотого фонда» онлайн

Компания 08:27
Музыка

Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»

Екатерина Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big».
Evo-rus.com 04:25
Здоровье

В ВОЗ признали самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о том, что самоизоляция сама по себе не является эффективной мерой в борьбе против коронавируса.
Вечерний курьер 10:32
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ 24 марта в 23:33
Политика

Латвийские украинцы поссорились с Киевом из-за России

Руководитель Объединения украинских обществ Латвии Ирина Дукуле в эксклюзивном интервью Sputnik Латвия впервые решилась рассказать, какой травле подвергаются "старые латвийские украинцы" со стороны посла Украины.
РИА Новости 09:07
Общество

В Москве умерли два пожилых пациента с коронавирусом

Два пенсионера с положительным диагнозом на коронавирус умерли в Москве.
ТАСС вчера в 12:43
Политика

Украина просит перемирия в Донбассе в связи с эпидемией коронавируса

Украина попросила о перемирии в Донбассе через ОБСЕ на время эпидемии коронавируса.
ForPost 11:41
Экономика

Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия вчера в 09:57
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 09:19
Здоровье

В Киеве число заразившихся коронавирусом увеличилось до 47

Число заболевших новым коронавирусом COVID-19 в Киеве в четверг увеличилось с 40 до 47, среди заболевших есть десятилетний ребенок, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 13:34
Политика

В Кремле отметили, что в России нет эпидемии коронавируса

Globallookpress В Кремле заявили о том, что фактически на данный момент в России нет эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ 06:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель, действующий Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное