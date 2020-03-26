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Газета.RuГазета.Ru
США обвинили Мадуро в наркотерроризме
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Американские власти обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в наркотерроризме.В источнике
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МИД Венесуэлы ответил на обвинения минюста США в адрес Мадуро

РИА Новости 18:17
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МИД Венесуэлы: назначение США награды за Мадуро свидетельствует об их отчаянии

ТАСС 16:45
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Посольство РФ в Венесуэле оценило заявление США об участии Мадуро в наркоторговле

Интерфакс 16:24
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