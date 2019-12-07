Армия и оружие

ИзвестияИзвестияСША обвинили ПВО из России в ликвидации своего беспилотника в Ливии

Беспилотник, пропавший в ноябре около столицы Ливии Триполи, был сбит российским комплексом противовоздушной обороны. Об этом заявила пресс-служба африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM).
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ВС США утверждают, что их пропавший в Ливии беспилотник мог быть сбит российскими ПВО

ТАСС02:52

США обвинили ПВО из России в уничтожении беспилотника в Ливии

РБК02:52

США обвинили российские ПВО в уничтожении беспилотника над Ливией

Коммерсантъ03:42

США обвинили ПВО из России в ликвидации своего беспилотника в Ливии

Известия03:22

Американские военные предполагают, что их беспилотник в Ливии мог быть сбит российскими ПВО

Эхо Москвы03:31

США заявили, что пропавший в Ливии беспилотник мог быть сбит Россией

РЕН ТВ03:12

США обвинили Россию в уничтожении их беспилотника в Ливии

News.ru03:20
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:22, Ашберн
Общество

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве).
РБК вчера в 21:37
Происшествия

Момент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео

РБК 01:52
Происшествия

Вертолет Black Hawk нацгвардии США потерпел крушение

В США разбился вертолет американской нацгвардии UH-60 Black Hawk, сообщила нацгвардия Миннесоты.
Взгляд.ру 05 декабря в 18:40
Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправился к МКС

Сегодня, 6 декабря 2019 года, в 12:34:11 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-13».
3DNews вчера в 05:11
Автоспорт

Хэмилтон: Все гонщики звонят Вольфу и просятся в Mercedes

На церемонии были Макс Ферстаппен, Фернандо Алонсо, а также чемпионы Формулы Е Жан-Эрик Вернь и Себастьен Буэми, а кроме того пилот команды Mercedes Формулы Е Ник де Врис.
Motorsport.com Россия 02:59
Здоровье

Перечислены разрушающие кишечник продукты

Немецкие ученые перечислили несколько продуктов, которые при регулярном употреблении разрушают кишечник человека, так как вредят его слизистой оболочке.
Lenta.ru 03:58
Футбол

«Реал» и «Арсенал» могут обменяться игроками

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамейанг может перейти в «Реал».
Sportbox.RU 04:14
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до трёх

Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до трёх, сообщает пресс-служба полиции.
RT на русском вчера в 09:56
Происшествия

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве после стрельбы в московском ТЦ

По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по п.«а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).
Известия 02:52
Кино

Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма

Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Piter.tv вчера в 00:01
Культура

Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video

Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
Adindex.ru 05 декабря в 21:53
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
ТАСС вчера в 21:28
Здоровье

Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Врач общей практики, телеведущий программы «О самом главном» Александр Мясников назвал опасные для пожилых людей лекарства Эксперт отметил, что старение организма влияет на характер воздействия ряда препаратов.
МедиаПоток 04 декабря в 07:26
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Известия вчера в 12:42
Гаджеты

75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел более чем вдвое

Компания Xiaomi снизила цену на 75-дюймовый умный телевизор Xiaomi Mi TV 4S.
iXBT.com вчера в 07:53
Футбол

Сёмин прокомментировал слухи об отставке из «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слухи об отставке в связи с неудовлетворительными результатами команды в последних матчах.
Чемпионат 04:03
Общество

В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль

В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
РИА Новости 01:24
Политика

Матвиенко раскритиковала Минэнерго за закон об «умных» счетчиках

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала министерство энергетики за задержку реализации закона об установке «умных» счетчиков.
РБК вчера в 11:44
Армия и оружие

Начальнику пензенского управления Росгвардии вручили медаль

На сборе руководящего состава Приволжского округа войск национальной гвардии РФ начальнику Управления Росгвардии по Пензенской области Игорю Белову вручили недавно учрежденную медаль «Генерал от инфантерии Е. Ф. Комаровский».
ПензаИнформ вчера в 10:03
Общество

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

В ГИБДД считают, что кандидату в водители в первую очередь необходим навык безопасного управления автомобилем, поэтому в экзамен включат новые вопросы на эту тему.
РИА Новости 05 декабря в 07:33
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться

Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Вечерняя Москва вчера в 09:20
Фигурное катание

Алёна Косторная победила в короткой программе в финале Гран-при

Российская фигуристка Алёна Косторная сумела одержать победу по результатам короткой программы в женском одиночном катании в финале серии Гран-при, который проходит в эти дни в Турине.
P1spb.ru вчера в 16:48
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Рамблер вчера в 10:37
Транспорт

На серой ветке метро Москвы произошел сбой в движении поездов

РБК 03:45
Политика

Зеленский предложит «муниципальную стражу» в Донбассе

Во время встречи нормандской четверки президент Украины Владимир Зеленский предложит создать на территории Донбасса «муниципальную стражу».
Русская Планета вчера в 00:26
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции

Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Вечерняя Москва 04 декабря в 20:51
Экономика

Московским предприятиям компенсируют затраты на профобучение сотрудников

Московским предприятиям могут компенсировать до 95% расходов на профессиональное образование сотрудников по списку приоритетных для столицы профессий.
Известия 04:09
Происшествия

Житель Киева позвал девушку на свидание и показал ей труп

Известия вчера в 17:24
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Политика

Зеленский допустил амнистию ополченцев, у которых «нет рук в крови»

Президент Украины Владимир Зеленский считает возможной амнистию ополченцев самопровозглашенных республик в Донбассе, но для этого необходимо установить безопасный режим и провести выборы.
Коммерсантъ вчера в 16:57
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