Беспилотник, пропавший в ноябре около столицы Ливии Триполи, был сбит российским комплексом противовоздушной обороны. Об этом заявила пресс-служба африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM).

США обвинили ПВО из России в ликвидации своего беспилотника в Ливии

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