с чего всё началось

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствует действительности, сообщает Интерфакс . Москва не раз отрицала военное вмешательство в конфликт в Ливии.

США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию

Политика Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии. 2,9K

Политика Голосование по Конституции может пройти в июле Голосование по поправкам к Конституции РФ может состояться в первой половине июля 2020 года. 18

Происшествия В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 65

Происшествия В Екатеринбурге пропала школьница Двенадцатилетняя девочка пропала в Екатеринбурге, полиция начала поиски, сообщает во вторник пресс-группа городского УМВД. 18

Общество Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы. 252

Происшествия Студентка из Гвинеи скончалась в общежитии Екатеринбурга Студентка из Гвинеи умерла в общежитии Уральского федерального университета в Екатеринбурге, сообщили РБК в пресс-службе вуза. 8

Общество 27 мая в Тульской области подтвердили 104 новых случая коронавируса Сегодня, 27 мая, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Тульской области за минувшие сутки медики подтвердили 104 новых случая заболевания. 510

Технологии Российский компьютерный продукт пойдет в школу Российский компьютерный продукт пойдет в школу На основе компьютеров «Эльбрус» планируют выпускать многоместные рабочие станции под брендом «Горыныч» стоимостью 290 тыс. руб. на первом этапе. 33

Общество Названа способствующая заражению коронавирусом погода Китайские ученые выяснили, что больше половины случаев коронавирусной инфекции COVID-19 произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов Цельсия. 7

Шоу-бизнес Возлюбленная Жигунова прокомментировала сходство с Заворотнюк Пользователи Сети часто пишут Ворожбит в комментариях к ее фотографиям в Instagram, как она похожа на предыдущую даму сердца Жигунова — Заворотнюк.

Происшествия Подозреваемых в краже с банковских карт задержали в Петербурге Санкт-Петербург, 27 мая 2020, 08:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала группу граждан, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт примерно 200 человек, на сумму около 20 млн рублей. 6

Общество Нижним бельем разрешили торговать в Саратовской области Как стало известно информационно-новостному порталу Evo-RUS.com, в регионе разрешено продавать нижнее белье, чулочно-носочную продукцию, ортопедическую обувь, детскую одежду и обувь, галантерею, головные уборы. 43

Общество Ракетоносец Ту-22М3М испытали в сверхзвуковом режиме Москва, 27 мая 2020, 09:43 — REGNUM Четвёртый испытательный полёт второго образца глубокомодернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М сопровождался выходом на сверхзвук.

Шоу-бизнес У Александра Овечкина родился второй сын Вашингтон, 27 мая 2020, 11:12 — REGNUM У российского хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын, которого назвали Ильёй. 3