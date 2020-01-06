Политика

КоммерсантъКоммерсантъСША обвинили Россию и КНР в блокировании заявлений ООН

США обвинили Россию и Китай подрыве доверия к Совету Безопасности ООН. Как сообщили в постоянном представительстве США при ООН, Москва и Пекин заблокировали заявления Совбеза, в котором США предложили осудить нападение на американское посольство в Ираке 31 декабря.
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США обвинили РФ и Китай в блокировании заявлений ООН

News.ru12:28

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявлений ООН

РБК10:15

Соединённые штаты обвинили Китай и Россию в блокировании заявлений ООН

Говорит Москва12:15

США обвинили Россию и КНР в блокировании заявлений ООН

Коммерсантъ11:59

РФ и Китай не дали Совбезу ООН осудить нападение на американское посольство в Ираке

Интерфакс11:52

РФ и Китай блокировали заявление СБ ООН по атаке на посольство США в Багдаде

ТАСС11:12

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН по Ираку

РИА Новости12:25
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Геополитическая напряженность в мире достигла максимального уровня в этом веке

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Обновленный Chevrolet Equinox замечен во время испытаний

Компания General Motors готовит к дебюту обновлённую версию кроссовера Chevrolet Equinox.
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В Тегеране прощаются с убитым США генералом Сулеймани

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Хет-трик Роналду принес «Ювентусу» победу над «Кальяри»

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 г. впервые за полгода превысила $70 за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.
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Представители российских издательств назвали самые популярные книги 2019 года, разошедшиеся многотысячными тиражами.
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О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

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В Роспотребнадзоре назвали ресторанные блюда, которыми проще всего отравиться. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.
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В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

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В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

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