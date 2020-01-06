США обвинили Россию и Китай подрыве доверия к Совету Безопасности ООН. Как сообщили в постоянном представительстве США при ООН, Москва и Пекин заблокировали заявления Совбеза, в котором США предложили осудить нападение на американское посольство в Ираке 31 декабря.

США обвинили Россию и КНР в блокировании заявлений ООН

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