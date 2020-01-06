Политика
РИА НовостиСША обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН, сообщил Reuters.
Читать в источнике
Оценить395
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
Политика
Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман
Политика
Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН
Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
Общество
Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения
Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает CNN.
Армия и оружие
Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака
Накануне иракский парламент одобрил пакет из шести пунктов, среди которых прекращение соглашения с коалицией, силы которой размещены в Ираке для борьбы с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация запрещена в России), и вывод иностранных войск из страны.
Общество
В Сбербанке предупредили об активизации мошенников к концу праздников
В Сбербанке предупредили клиентов о возможной активизации мошенников к концу новогодних праздников.
Путешествия
Россия вошла в десятку стран для туристов, любящих приключения
Россия оказалась на восьмом месте в рейтинге стран, имеющих самый большой потенциал для развития приключенческого туризма в 2020 году.
Экономика
Цены на золото и палладий обновили рекорды
Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Религия
Эстонский премьер по-русски поздравил православных с Рождеством
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в понедельник на русском языке поздравил всех православных с Рождеством Христовым.
Происшествия
В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции
Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Шоу-бизнес
Марго Робби на красной дорожке «Золотого глобуса»
Марго Робби точно знает, как эффектно появиться на красной дорожки «Золотого глобуса».
Политика
Спикер парламента Эстонии раскритиковал приглашение Путина в страну
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас считает, что президент страны Керсти Кальюлайд поступила неверно, пригласив главу российского государства Владимира Путина посетить Всемирный конгресс финно-угорских народов в эстонском Тарту.
Политика
Демократы призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани
Старший сенатор США член Демократической партии Чак Шумер и замглавы комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассекретить обоснование проведения операции по ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Политика
Президента Хорватии выбирают во втором туре
Армия и оружие
Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО
США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Футбол
Скопинцев подписал контракт с «Динамо»
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев подписал контракт с московским «Динамо».
Культура
Сериал «Крепостная» покажет «Россия»
Кино
Южнокорейская трагикомедия «Паразиты» получила престижную кинопремию «Золотой глобус»
Свою первую статуэтку получил мини-сериал «Чернобыль»: в номинации «Лучшая роль второго плана» победил актер Стеллан Скарсгард за роль советского министра Бориса Щербины.
Здоровье
Беременных тулячек отправят в школу
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Футбол
Колыванов возглавил армянский «Арарат»
Кино
Бондарчук рассказал о сложностях при съемках «Вторжения»
Общество
В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Армия и оружие
Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан призвал США не злоупотреблять военной силой в Ближневосточном регионе и вернуться на путь диалога и переговоров.
Общество
Платье Дженнифер Лопес признали худшим нарядом «Золотого глобуса»
Еще одним модным аутсайдером стала Гвинет Пэлтроу: 47-летняя актриса дерзнула прийти на «Золотой глобус» в абсолютно прозрачном платье.
Футбол
Роналду оформил первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу
Туринский «Ювентус» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии разгромил «Кальяри».
Хоккей
Телеканалы запутали болельщиков «разными финалами» МЧМ по хоккею
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина изобразила выпуск новостей
Телеведущий сообщил, когда вся семья собирается за обеденным столом — Лиза забирается в стеклянный шкаф и изображает телевизионный новостной выпуск.
Хоккей
Губерниев ответил на критику Ларионова
Популярный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал тренера молодежной сборной России Игоря Ларионова, который после поражения его команды от Канады (3:4) в матче финала чемпионата мира-2020 в чешской Остраве высказался о показе финала МЧМ-2011 в день игры российской команды.