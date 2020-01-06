США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН, сообщил Reuters.

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН

Политика Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

Общество Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает CNN.

Армия и оружие Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака Накануне иракский парламент одобрил пакет из шести пунктов, среди которых прекращение соглашения с коалицией, силы которой размещены в Ираке для борьбы с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация запрещена в России), и вывод иностранных войск из страны.

Происшествия В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.

Политика Спикер парламента Эстонии раскритиковал приглашение Путина в страну Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас считает, что президент страны Керсти Кальюлайд поступила неверно, пригласив главу российского государства Владимира Путина посетить Всемирный конгресс финно-угорских народов в эстонском Тарту.

Политика Демократы призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани Старший сенатор США член Демократической партии Чак Шумер и замглавы комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассекретить обоснование проведения операции по ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Общество Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.

Общество В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.