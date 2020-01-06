Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН, сообщил Reuters.
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РФ и Китай не дали Совбезу ООН осудить нападение на американское посольство в Ираке

Интерфакс11:52

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН

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Соединённые штаты обвинили Китай и Россию в блокировании заявлений ООН

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США обвинили Россию и КНР в блокировании заявлений ООН

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Россия заблокировала заявление ООН по атаке на посольство США в Ираке

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РФ и Китай блокировали заявление СБ ООН по атаке на посольство США в Багдаде

ТАСС11:12

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявлений ООН

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Политика

Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман

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Политика

Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН

Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
РБК 15:32
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Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения

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Армия и оружие

Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака

Накануне иракский парламент одобрил пакет из шести пунктов, среди которых прекращение соглашения с коалицией, силы которой размещены в Ираке для борьбы с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация запрещена в России), и вывод иностранных войск из страны.
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В Сбербанке предупредили клиентов о возможной активизации мошенников к концу новогодних праздников.
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Россия оказалась на восьмом месте в рейтинге стран, имеющих самый большой потенциал для развития приключенческого туризма в 2020 году.
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Цены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в понедельник на русском языке поздравил всех православных с Рождеством Христовым.
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Происшествия

В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Российская газета 08:46
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Марго Робби на красной дорожке «Золотого глобуса»

Марго Робби точно знает, как эффектно появиться на красной дорожки «Золотого глобуса».
Peopletalk вчера в 20:25
Политика

Спикер парламента Эстонии раскритиковал приглашение Путина в страну

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас считает, что президент страны Керсти Кальюлайд поступила неверно, пригласив главу российского государства Владимира Путина посетить Всемирный конгресс финно-угорских народов в эстонском Тарту.
РБК 13:04
Политика

Демократы призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани

Старший сенатор США член Демократической партии Чак Шумер и замглавы комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассекретить обоснование проведения операции по ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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Политика

Президента Хорватии выбирают во втором туре

Росбалт вчера в 03:58
Армия и оружие

Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО

США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
RT на русском 13:06
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
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Скопинцев подписал контракт с «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев подписал контракт с московским «Динамо».
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Сериал «Крепостная» покажет «Россия»

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Свою первую статуэтку получил мини-сериал «Чернобыль»: в номинации «Лучшая роль второго плана» победил актер Стеллан Скарсгард за роль советского министра Бориса Щербины.
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Летчики показали видео полета в багровом небе над пожарами

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Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
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В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко

В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
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Армия и оружие

Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан призвал США не злоупотреблять военной силой в Ближневосточном регионе и вернуться на путь диалога и переговоров.
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Платье Дженнифер Лопес признали худшим нарядом «Золотого глобуса»

Еще одним модным аутсайдером стала Гвинет Пэлтроу: 47-летняя актриса дерзнула прийти на «Золотой глобус» в абсолютно прозрачном платье.
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Роналду оформил первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу

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Популярный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал тренера молодежной сборной России Игоря Ларионова, который после поражения его команды от Канады (3:4) в матче финала чемпионата мира-2020 в чешской Остраве высказался о показе финала МЧМ-2011 в день игры российской команды.
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