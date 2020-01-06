Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН, сообщил Reuters.
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РФ и Китай не дали Совбезу ООН осудить нападение на американское посольство в Ираке

Интерфакс11:52

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН

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Соединённые штаты обвинили Китай и Россию в блокировании заявлений ООН

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США обвинили Россию и КНР в блокировании заявлений ООН

Коммерсантъ11:59

Россия заблокировала заявление ООН по атаке на посольство США в Ираке

RT на русском14:31

РФ и Китай блокировали заявление СБ ООН по атаке на посольство США в Багдаде

ТАСС11:12

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявлений ООН

РБК10:15
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Армия и оружие

США отказались выводить войска из Ирака

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не планируют выводить своих военных из Ирака, пишет Associated Press.
Известия 16:46
Кино

Фильм «1917» выиграл «Золотой глобус» за лучшую драму

Историческая драма британского режиссера Сэма Мендеса "1917" получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма", сообщается в Twitter кинопремии.
Газета.Ru вчера в 23:34
Гаджеты

CES 2020: Seagate показала, как работать с данными

TechFusion 05:42
Футбол

«Арсенал» обыграл «Лидс» в Кубке Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии лондонский «Арсенал» обыграл «Лидс Юнайтед» со счётом 1:0 и вышел в следующую стадию турнира.
Чемпионат 16:49
Общество

Власти Японии добиваются экстрадиции Карлоса Гона

Власти Японии в настоящее время по дипломатическим каналам добиваются экстрадиции экс-главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, который бежал в Ливан.
ТАСС 08:34
Религия

Патриарх Кирилл начал рождественскую службу в храме Христа Спасителя

RT на русском 15:52
Происшествия

В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом

В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
RT на русском 03:21
Армия и оружие

В ЛНР заявили о подрыве бойцов ВСУ при установке мин в Донбассе

Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ подорвались у линии соприкосновения в Донбассе в районе населённого пункта Золотое при минировании местности.
RT на русском вчера в 06:56
Общество

Дым от пожаров в Австралии достиг Южной Америки

Эхо Москвы 17:08
Космос

В США ищут способ очистки орбиты в случае ядерного заражения космоса КНДР

REGNUM 03 января в 08:50
Авто

Kia запретила продавать новый седан Optima таксистам

32CARS.ru вчера в 04:27
Политика

Роухани напомнил США о сбитом в 1988 году пассажирском самолете

6 января в Twitter Роухани напомнил о сбитом американскими ВМС в 1988 году иранском пассажирском самолете A300.
Известия 14:52
Энергетика

На сколько подорожает бензин в 2020 году

По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, рост цен на топливо в 2020 году останется вблизи инфляции - на уровне 3-4,5%. При этом нефтяники продолжат удерживать рост топливных цен, а государство субсидировать нефтяные компании.
Rambler News Service 04 января в 04:00
Общество

Премьер-министр Эстонии по-русски поздравил православных с Рождеством

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил православных с Рождеством на русском языке.
Газета.Ru 14:18
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия 16:30
Происшествия

Пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии

В ноябре 2018 года пираты захватили норвежский сухогруз у берегов Бенина и похитили девятерых членов экипажа.
Lenta.ru 11:35
Происшествия

Четыре человека пострадали при ДТП с участием двух машин в Петербурге

При столкновении двух автомобилей в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека, в том числе один пешеход, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу.
РБК 11:52
Хоккей

Сборная России проиграла Канаде в финале МЧМ-2020

Сиб.фм вчера в 15:42
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

РБК 07:10
Общество

В России хотят скорректировать брачный возраст

РИА Новости 04 января в 16:47
Армия и оружие

«Сирийский экспресс» ВМФ России дал сбой

Независимая газета вчера в 05:21
Спорт

Зеппельт обвинил главу IWF в сокрытии допинга

Согласно информации, озвученной в фильме, многолетний руководитель IWF Тамаш Аян занимался созданием "культуры коррупции", а также сокрытием допинга.
Московский Комсомолец 02:26
Культура

Бог есть — Кустурица поддержал православное пробуждение Черногории

Красная весна 16:30
Хоккей

Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»

Sports.ru 03:25
Происшествия

Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге

В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.
Газета.Ru 08:19
Гаджеты

Представлен первый в мире настоящий складной планшет с гибким экраном

К открытию выставки CES 2020, которая пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo анонсировала «первый в мире ПК с гибким дисплеем» — Lenovo ThinkPad X1 Fold.
iXBT.com 15:26
Наука

Создан активированный уголь для очистки воды от металла

Металл в воде вредит и водопроводным трубам – образуется бактериальная слизь, приводящая к их разрушению.
RuNews24.ru 02:37
Шоу-бизнес

Настя Каменских сфотографировалась без нижнего белья

На фото Каменских предстала в черном парео с прорезями, через которые видно, что на ней нет нижнего белья.
Московский Комсомолец 11:14
Политика

В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

REGNUM 04 января в 10:44
Политика

Помпео и Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке

Государственный секретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и стратегическое сотрудничество Киева и Вашингтона.
Life.ru 16:18
Как работают Яндекс.Новости?
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