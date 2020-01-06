Политика
РИА НовостиСША обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН, сообщил Reuters.
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Армия и оружие
США отказались выводить войска из Ирака
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не планируют выводить своих военных из Ирака, пишет Associated Press.
Кино
Фильм «1917» выиграл «Золотой глобус» за лучшую драму
Историческая драма британского режиссера Сэма Мендеса "1917" получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма", сообщается в Twitter кинопремии.
Гаджеты
CES 2020: Seagate показала, как работать с данными
Футбол
«Арсенал» обыграл «Лидс» в Кубке Англии
В матче 1/32 финала Кубка Англии лондонский «Арсенал» обыграл «Лидс Юнайтед» со счётом 1:0 и вышел в следующую стадию турнира.
Общество
Власти Японии добиваются экстрадиции Карлоса Гона
Власти Японии в настоящее время по дипломатическим каналам добиваются экстрадиции экс-главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, который бежал в Ливан.
Религия
Патриарх Кирилл начал рождественскую службу в храме Христа Спасителя
Происшествия
В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом
В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о подрыве бойцов ВСУ при установке мин в Донбассе
Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ подорвались у линии соприкосновения в Донбассе в районе населённого пункта Золотое при минировании местности.
Общество
Дым от пожаров в Австралии достиг Южной Америки
Космос
В США ищут способ очистки орбиты в случае ядерного заражения космоса КНДР
Авто
Kia запретила продавать новый седан Optima таксистам
Политика
Роухани напомнил США о сбитом в 1988 году пассажирском самолете
6 января в Twitter Роухани напомнил о сбитом американскими ВМС в 1988 году иранском пассажирском самолете A300.
Энергетика
На сколько подорожает бензин в 2020 году
По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, рост цен на топливо в 2020 году останется вблизи инфляции - на уровне 3-4,5%. При этом нефтяники продолжат удерживать рост топливных цен, а государство субсидировать нефтяные компании.
Общество
Премьер-министр Эстонии по-русски поздравил православных с Рождеством
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил православных с Рождеством на русском языке.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Происшествия
Пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии
В ноябре 2018 года пираты захватили норвежский сухогруз у берегов Бенина и похитили девятерых членов экипажа.
Происшествия
Четыре человека пострадали при ДТП с участием двух машин в Петербурге
При столкновении двух автомобилей в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека, в том числе один пешеход, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу.
Хоккей
Сборная России проиграла Канаде в финале МЧМ-2020
Общество
В России хотят скорректировать брачный возраст
Армия и оружие
«Сирийский экспресс» ВМФ России дал сбой
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF в сокрытии допинга
Согласно информации, озвученной в фильме, многолетний руководитель IWF Тамаш Аян занимался созданием "культуры коррупции", а также сокрытием допинга.
Культура
Бог есть — Кустурица поддержал православное пробуждение Черногории
Происшествия
Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге
В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.
Гаджеты
Представлен первый в мире настоящий складной планшет с гибким экраном
К открытию выставки CES 2020, которая пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo анонсировала «первый в мире ПК с гибким дисплеем» — Lenovo ThinkPad X1 Fold.
Наука
Создан активированный уголь для очистки воды от металла
Металл в воде вредит и водопроводным трубам – образуется бактериальная слизь, приводящая к их разрушению.
Шоу-бизнес
Настя Каменских сфотографировалась без нижнего белья
На фото Каменских предстала в черном парео с прорезями, через которые видно, что на ней нет нижнего белья.
Политика
В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы
Политика
Помпео и Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке
Государственный секретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и стратегическое сотрудничество Киева и Вашингтона.