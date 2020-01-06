Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН, сообщил Reuters.
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США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН

РИА Новости12:25

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявлений ООН по Ираку

Газета.Ru13:21

РФ и Китай блокировали заявление СБ ООН по атаке на посольство США в Багдаде

ТАСС11:12

США обвинили Россию и КНР в блокировании заявлений ООН

Коммерсантъ11:59

РФ и Китай не дали Совбезу ООН осудить нападение на американское посольство в Ираке

Интерфакс11:52

Соединённые штаты обвинили Китай и Россию в блокировании заявлений ООН

Говорит Москва12:15

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявлений ООН

РБК10:15
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Происшествия

Казанского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ

В Казани по подозрению в изнасиловании задержали водителя такси.
Вести.Ru 10:17
Общество

В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко

Вести.Ru 08:35
Происшествия

В Тюменской области задержали водителя автобуса после ДТП с грузовиком

Полиция Тюменской области задержала водителя автобуса, следовавшего в Сургут из Таджикистана и столкнувшегося с грузовиком на трассе под Тобольском, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости 08:46
Общество

В Сбербанке предупредили об активизации мошенников к концу праздников

В Сбербанке предупредили клиентов о возможной активизации мошенников к концу новогодних праздников.
REGNUM 13:45
Происшествия

Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой

Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Вести.Ru 05:32
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
РИА Новости 07:43
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК 07:10
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
RT на русском 10:05
Политика

Спикер парламента Эстонии раскритиковал приглашение Путина в страну

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас считает, что президент страны Керсти Кальюлайд поступила неверно, пригласив главу российского государства Владимира Путина посетить Всемирный конгресс финно-угорских народов в эстонском Тарту.
РБК 13:04
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Башкирии увеличилось до девяти

Число пострадавших в аварии с двумя легковыми автомобилями в Башкирии увеличилось до девяти человек.
ТАСС 11:30
Происшествия

В Нижегородской области 18-летний парень погиб, защищая женщину

Трагедия разыгралась в 3 января. Вечером 18-летний молодой человек с другом прогуливались по городу, когда увидели, как грабят женщину.
ФедералПресс 01:35
Гаджеты

Seagate показала на CES 2020 геймерские внешние накопители

Игромания.ру 13:01
Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт

РИА Новости 12:35
Армия и оружие

Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО

США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
RT на русском 13:06
Кино

Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»

Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
РБК вчера в 23:41
Автоспорт

Сотников стал вторым на втором этапе «Дакара» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова занял второе место на втором этапе ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, проходящего в Саудовской Аравии.
РИА Новости 07:06
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро

На "Московской бирже" рубль снизился к бивалютной корзине.
Московский Комсомолец 04:01
Происшествия

Летчики показали видео полета в багровом небе над пожарами

Lenta.ru 12:17
Футбол

Роналду оформил первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу

Туринский «Ювентус» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии разгромил «Кальяри».
РБК 12:31
Хоккей

Губерниев отреагировал на курьёз с трансляцией финала МЧМ по хоккею

Чемпионат 01:27
Происшествия

В Грузии погиб под лавиной турист из России

Вести.Ru 01:56
Экономика

Цены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Коммерсантъ 08:18
Шоу-бизнес

Красная дорожка «Золотого глобуса» 2020: Марго Робби, Сальма Хайек, Крис Эванс и другие

Полный список победителей «Золотого глобуса» 2020 уже был озвучен, и пока организаторы премии продолжают пополнять свои страницы фотографиями призеров, мы продолжаем любоваться на самые яркие образы звезд на красной дорожке.
Popcornnews.ru 02:30
Технологии

СМИ предупредили о «новогоднем вирусе» в WhatsApp

В WhatsApp появился "новогодний вирус", пишет gizchina.com.
РИА Новости 13:25
Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
РИА Новости 04 января в 14:27
Армия и оружие

Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
RT на русском 08:32
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском вчера в 03:54
Общество

Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON

Накануне Telegram опубликовал правила криптовалютного кошелька Grams, где сообщил, что проводимые транзакции будут проверяться и записываться в блокчейне, при этом Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу TON и поэтому не сможет гарантировать подтверждение транзакций.
РБК 08:59
Общество

В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши

«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
Rusvesna.su 13:52
Общество

Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне

Газета.Ru 13:43
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