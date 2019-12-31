Политика

Lenta.ruLenta.ruСША обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН по Ираку

Отмечается, что заявления Совета безопасности ООН должны быть согласованы всеми 15 его членами. Ранее Россия и Китай заблокировали заявление Совбеза ООН, в котором США предложили осудить нападение на американское посольство в Ираке 31 декабря.
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Россия заблокировала заявление ООН по атаке на посольство США в Ираке

RT на русском14:31

РФ и Китай блокировали заявление СБ ООН по атаке на посольство США в Багдаде

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Соединённые штаты обвинили Китай и Россию в блокировании заявлений ООН

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Государственный секретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и стратегическое сотрудничество Киева и Вашингтона.
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