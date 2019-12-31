Политика
Lenta.ruСША обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН по Ираку
Отмечается, что заявления Совета безопасности ООН должны быть согласованы всеми 15 его членами. Ранее Россия и Китай заблокировали заявление Совбеза ООН, в котором США предложили осудить нападение на американское посольство в Ираке 31 декабря.
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Общество
Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения
Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных преступлениях.
Армия и оружие
Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани
Попытка США заручиться поддержкой европейских союзников после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани завершилась провалом, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере.
Религия
Путин принял участие в рождественской службе в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин прибыл на рождественскую службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге.
Футбол
Гвардиола: «Манчестер Юнайтед» начинает играть в футбол Сульшера
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.
Армия и оружие
Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке
Недавние рискованные военные действия США ведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, Китай призывает США не злоупотреблять военной силой, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил, что у США нет планов вывода войск из Ирака
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что у США вообще нет планов уходить из этой страны.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Происшествия
В детском лагере Новгородской области внезапно заболели дети
Сообщается, что все дети находятся в удовлетворительном состоянии. Ситуацию взяла на контроль городская и областная администрация.
Космос
США займутся отслеживанием околоземных астероидов в рамках NEO Surveillance Mission
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $70 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне в ночь с воскресенья на понедельник превысила $70 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Гаджеты
Лучший дизайн Sony за последние годы? Xperia 5 Plus явно будет выделяться среди большинства смартфонов 2020 года
Шоу-бизнес
Наряд Валерии на концерте в Воронеже был раскритикован в Сети
Валерия на своей Instagram-странице опубликовала несколько снимков, сделанных в Воронеже за час до концерта.
Футбол
СМИ: Московское «Динамо» усилилось игроком «Краснодара» Скопинцевым
Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев подписал контракт с московским «Динамо».
Армия и оружие
Латвийские военные перестали обучать силы безопасности Ирака
Представитель пресс-службы министерства обороны Латвии Каспар Галкин рассказал, что латвийские военные приостановили обучение c военнослужащими сил безопасности Ирака в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.
Игры
Grand Theft Auto V включена в подписку Xbox Game Pass для консолей
Общество
Модель продала обнаженные снимки ради борьбы с лесными пожарами в Австралии
Популярная в Instagram модель Кейлен Уорд (Kaylen Ward) собрала 700 тысяч долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии, продавая свои обнаженные снимки.
Кино
«Холодное сердце 2» стало самым кассовым мультфильмом в истории
Анимационный фильм «Холодное сердце 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории.
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
Гаджеты
Microsoft зарегистрировала слоган для консоли Xbox Series X
По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft зарегистрировала новый слоган, который предназначен для продвижения консоли нового поколения Xbox Series X. Речь идёт о слогане Power Your Dreams (" Воплоти свои мечты"), который уже использовался Microsoft во время анонса консоли нового поколения в декабре прошлого года.
Происшествия
Сбежавший из части в Забайкалье срочник сам пришел в полицию
Срочник, сбежавший из воинской части в Забайкалье, пришел в полицию в городе Ачинске Красноярского края.
Религия
Премьер-министр Эстонии по-русски поздравил православных с Рождеством
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил православных с Рождеством на русском языке.
Общество
В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
Происшествия
Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве
На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули были задержаны двое мужчин.
Политика
Помпео и Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке
Государственный секретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и стратегическое сотрудничество Киева и Вашингтона.
Происшествия
Грудной ребенок насмерть замерз на балконе в Хабаровском крае
СКР по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".