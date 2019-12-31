Отмечается, что заявления Совета безопасности ООН должны быть согласованы всеми 15 его членами. Ранее Россия и Китай заблокировали заявление Совбеза ООН, в котором США предложили осудить нападение на американское посольство в Ираке 31 декабря.

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН по Ираку

Армия и оружие Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани Попытка США заручиться поддержкой европейских союзников после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани завершилась провалом, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере.

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