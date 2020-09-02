Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Мойка78
Мойка78

США обвинили Россию в дезинформации о душевном здоровье Байдена

Как передает телекомпания ABC, российские спецслужбы распространяют ложные данные о слабом психическом здоровье Байдена. Таким образом Россия опять вмешивается в выборы американского президента. Голосование запланировано на 3 ноября 2020 года.В источнике
С чего всё началось
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.Американская разведка подготовила доклад, предупреждающий правоохранительные органы о якобы российской схеме распространения утверждений о нездоровой психике кандидата в президенты Джо Байдена, однако министерство внутренней безопасности США не стало его распространять, сообщает телеканал ABC News
 со ссылкой на попавший в его распоряжение проект документа.
РИА Новостивчера в 14:34
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Маразм Байдена списали на «русский заговор»

Взгляд.ру02:00
REGNUM

Власти США обвинили РФ в распространении дезинформации о Байдене

REGNUM19:04
Газета.Ru

В США заявили, что Россия распространяет дезинформацию о Байдене

Газета.Ruвчера в 14:58
Lenta.ru

Россию обвинили в распространении дезинформации о психическом здоровье Байдена

Lenta.ruвчера в 15:23
РИА Новости

СМИ: США заподозрили Россию в распространении дезинформации о Байдене

РИА Новостивчера в 14:34
Коммерсантъ

США подозревают Россию в распространении дезинформации о психическом здоровье Байдена

Коммерсантъвчера в 14:27
ТАСС

МВБ США утверждают, что Россия распространяет дезинформацию о психическом здоровье Байдена

ТАССвчера в 13:12

Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным

Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.
Интерфаксвчера в 11:46
2K

Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUMвчера в 05:13
398

Honor представила первый и, возможно, последний флагманский планшет Pad V6

Для более эффективной работы Honor Pad V6 поддерживает функцию App Multiplier: на разделённом экране может выводиться несколько окон одного и того же приложения (это требует поддержки со стороны разработчиков, но список совместимого ПО быстро растёт).
3DNews04:06

Иностранцы в 2020 году не получат господдержку за съемки кино в России

Базовый размер субсидии составляет 30% от документально подтвержденных затрат компании, повышенный рибейт в 40% выделяется тем, кто планирует потратить в России не менее 75 млн руб. Выдавать рибейты иностранцам еще в 2019 году обещал Владимир Мединский, занимавший на тот момент пост министра культуры (покинул его в январе 2020-го).
РБК04:14

Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии

1 сентября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщило, что Вашингтон может рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в случае более открытого вмешательства в дела Белоруссии.
Известия04:24
877