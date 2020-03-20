Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСША обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
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США обвинили Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе

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