Коронавирус
Lenta.ruСША обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
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с чего всё началось
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и ряд других стран в распространении дезинформации о коронавирусе. "Мы точно видели, как она исходит из таких стран, как Китай, Россия и Иран", — сказал глава американской дипломатии журналистам.РИА Новости13:08
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