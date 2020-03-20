Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и ряд других стран в распространении дезинформации о коронавирусе. "Мы точно видели, как она исходит из таких стран, как Китай, Россия и Иран", — сказал глава американской дипломатии журналистам.

с чего всё началось

Ранее издание Financial Times со ссылкой на внутренний доклад Европейской службы внешнеполитической деятельности сообщило, что Россия якобы запустила в соцсетях крупномасштабную кампанию по дезинформации граждан ЕС о коронавирусе.

США обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе

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