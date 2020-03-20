Коронавирус
РИА НовостиСША обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе
Ранее издание Financial Times со ссылкой на внутренний доклад Европейской службы внешнеполитической деятельности сообщило, что Россия якобы запустила в соцсетях крупномасштабную кампанию по дезинформации граждан ЕС о коронавирусе.
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с чего всё началось
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и ряд других стран в распространении дезинформации о коронавирусе. "Мы точно видели, как она исходит из таких стран, как Китай, Россия и Иран", — сказал глава американской дипломатии журналистам.РИА Новости13:08
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Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
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Общество
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В Москве девять ПЦР-лабораторий в тестовом режиме начнут проводить исследования на коронавирус COVID-19.
Происшествия
В России подтверждена первая смерть от коронавируса
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Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку
1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Наука
В России начали испытания вакцины против коронавируса
Общество
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В Польше в связи с коронавирусом вводится режим эпидемии.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Общество
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Умарк: шведский журналист извинился за искажение моих слов
Нападающий уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев" Линус Умарк заявил РИА Новости, что шведский журналист извинился за искажение его цитаты.
Футбол
Нападающий «Вест Бромвича» подхватил коронавирус
Форвард английского «Вест Бромвича» Чарли Остин заразился коронавирусом.
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%
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Экономика
Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть
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Здоровье
В ВОЗ призвали отказаться от сигарет и алкоголя из-за коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус выступил с обращением, призвав отказаться от алкоголя и сигарет для усиления иммунитета на фоне коронавируса.
Общество
ФАС потребовала от «Аэрофлота» не завышать цены на билеты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила «Аэрофлот» в попытке заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса, пишет ТАСС.
Игры
В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры
С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
Общество
Назван один из главных очагов коронавируса в Европе
Одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе стал Тироль, сообщил Der Spiegel.
Происшествия
В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской
В Серпухове обнаружили двухлетнего мальчика, который находился один в съемной квартире и смотрел мультики.
Общество
Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным
23 марта ТАСС опубликует целый фильм, куда войдут вышедшие серии и новые выпуск.
Здоровье
Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко поблагодарила хейтеров за мотивацию
Регина Тодоренко поблагодарила хейтеров К слову, одним из первых в комментариях к посту Тодоренко в Instagram отметился ее супруг, Влад Топалов.
Политика
ЦИК утвердил порядок голосования по поправкам в Конституцию
Центризбирком 20 марта утвердил порядок общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Политика
На Украине допустили гибель страны из-за коронавируса
Отказ сплотиться перед лицом общей опасности и «вирус ненависти» в украинцах могут привести к гибели Украины как государства, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала «112 Украина».
Общество
NYT объяснила, почему Россия сможет выдержать экономический кризис
Газета объясняет, что российское руководство и бизнес приспособились к изоляции, и это дало им возможность подготовиться к нынешним событиям.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд
В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Экономика
Bloomberg назвало рубль второй по волатильности валютой мира
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Политика
Поляки предложили забрать у России Калининградскую область
Читатели польской газеты предложили присоединить к Польше Калининградскую область на фоне закрытия границ региона из-за распространения коронавируса.
Происшествия