Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСША обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе

Ранее издание Financial Times со ссылкой на внутренний доклад Европейской службы внешнеполитической деятельности сообщило, что Россия якобы запустила в соцсетях крупномасштабную кампанию по дезинформации граждан ЕС о коронавирусе.
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США обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и ряд других стран в распространении дезинформации о коронавирусе. "Мы точно видели, как она исходит из таких стран, как Китай, Россия и Иран", — сказал глава американской дипломатии журналистам.
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США обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе

РИА Новости13:08
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Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Общество

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости 09:07
Общество

В Москве девять лабораторий приступают к исследованиям на коронавирус

В Москве девять ПЦР-лабораторий в тестовом режиме начнут проводить исследования на коронавирус COVID-19.
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Происшествия

В России подтверждена первая смерть от коронавируса

По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
ТВ Центр вчера в 03:58
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку

1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Lenta.ru 09:28
Наука

В России начали испытания вакцины против коронавируса

РИА Новости 04:59
Армия и оружие

Российский вертолет устроил сверхнизкий полет над морем в Сирии

Lenta.ru 12:19
Общество

В Польше объявили режим эпидемии из-за коронавируса

В Польше в связи с коронавирусом вводится режим эпидемии.
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Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Общество

В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус

В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
РИА Новости 07:14
Хоккей

Умарк: шведский журналист извинился за искажение моих слов

Нападающий уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев" Линус Умарк заявил РИА Новости, что шведский журналист извинился за искажение его цитаты.
РИА Новости вчера в 09:32
Футбол

Нападающий «Вест Бромвича» подхватил коронавирус

Форвард английского «Вест Бромвича» Чарли Остин заразился коронавирусом.
ProstoProSport 15:10
Энергетика

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов.
ТАСС 00:59
Экономика

Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть

На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Lenta.ru 04:21
Здоровье

В ВОЗ призвали отказаться от сигарет и алкоголя из-за коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус выступил с обращением, призвав отказаться от алкоголя и сигарет для усиления иммунитета на фоне коронавируса.
Национальная служба новостей 14:10
Общество

ФАС потребовала от «Аэрофлота» не завышать цены на билеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила «Аэрофлот» в попытке заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса, пишет ТАСС.
Компания 07:37
Игры

В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры

С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
МонаВиста 14:11
Общество

Назван один из главных очагов коронавируса в Европе

Одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе стал Тироль, сообщил Der Spiegel.
РИА Новости 14:26
Происшествия

В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской

В Серпухове обнаружили двухлетнего мальчика, который находился один в съемной квартире и смотрел мультики.
Газета.Ru 12:44
Общество

Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным

23 марта ТАСС опубликует целый фильм, куда войдут вышедшие серии и новые выпуск.
Эхо Москвы 04:05
Здоровье

Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 07:04
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко поблагодарила хейтеров за мотивацию

Регина Тодоренко поблагодарила хейтеров К слову, одним из первых в комментариях к посту Тодоренко в Instagram отметился ее супруг, Влад Топалов.
Вокруг ТВ вчера в 23:54
Политика

ЦИК утвердил порядок голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком 20 марта утвердил порядок общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости 11:56
Политика

На Украине допустили гибель страны из-за коронавируса

Отказ сплотиться перед лицом общей опасности и «вирус ненависти» в украинцах могут привести к гибели Украины как государства, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала «112 Украина».
Rambler News Service 03:51
Общество

NYT объяснила, почему Россия сможет выдержать экономический кризис

Газета объясняет, что российское руководство и бизнес приспособились к изоляции, и это дало им возможность подготовиться к нынешним событиям.
РИА Новости 15:49
Общество

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
РИА Новости 13:31
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Sibnet Новости 18 марта в 07:48
Экономика

Bloomberg назвало рубль второй по волатильности валютой мира

Российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США.
РИА Новости 18 марта в 22:13
Политика

Поляки предложили забрать у России Калининградскую область

Читатели польской газеты предложили присоединить к Польше Калининградскую область на фоне закрытия границ региона из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 03:16
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
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