Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПомпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.
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Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации о коронавирусе

Эхо Москвы13:00

Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу

RT на русском13:48

США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Lenta.ru13:16

Помпео обвинил Россию в распространении дезинформации о коронавирусе

РИА Новости13:08

США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Газета.Ru14:16

Майк Помпео обвинил Москву в распространении дезинформации о коронавирусе

Суть событий13:46

Госсекретарь Помпео ответил на обвинения США в создании коронавируса

Красная весна17 марта в 14:57
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Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК 18 марта в 17:00
Общество

Bloomberg: Россия не попросит саудитов перемирия в нефтяной войне

Президент Владимир Путин не станет просить Эр-Рияд "о перемирии" в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
РИА Новости 10:38
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, говорится в сообщении регулятора.
BFM.ru 06:36
Экономика

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Российская газета 03:54
Политика

В России решили не переносить весенний призыв

Весенний призыв на службу в армию в России не будет перенесен из-за коронавируса.
Известия 05:31
Авто

АвтоВАЗ отзывает более тысячи автомобилей Lada Xray

МИР 24 вчера в 13:27
Общество

По всей России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности из-за коронавируса начал действовать на всей территории России, последней присоединилась Ингушетия.
РИА Новости 10:02
Происшествия

Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru 11:17
Общество

Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса

Число жертв пандемии коронавируса в Италии возросло на 427 за сутки.
ФАН вчера в 14:58
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Общество

В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации

Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 13:34
Энергетика

Цены на нефть выросли после обвала

К 18:40 мск цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent поднималась на 9,32 процента — до 27,2 доллара за баррель, причем минутами ранее она росла на 11 процентов.
РИА Новости вчера в 11:40
Шоу-бизнес

Деми Мур мило поздравила Брюса Уиллиса с днем рождения

После расставания бывшие возлюбленные нашли счастье в новых отношениях — Мур закрутила роман с актером Эштоном Кутчером, который оказался моложе будущей супруги на 15 лет.
Wday.ru 04:36
Общество

Генпрокуратура: политологу Соловью грозит штраф за фейк о коронавирусе

По информации Генпрокуратуры, господин Соловей заявил, что «в РФ имеется порядка 1,6 тыс. подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130–180 тыс.».
Коммерсантъ 12:01
Шоу-бизнес

Пожилую супругу Гогена Солнцева парализовало

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гоген Солнцев рассказал о пенсии своей пожилой супруги. Она получает всего около 15 тысяч рублей.
Gazeta.SPb 18 марта в 19:41
Авто

Новый документ на автомобили появится в РФ

Документ призван отражать расход горючего в зависимости от топлива на 100 километров, а также выбросы углерода.
ToDay News Ufa 18 марта в 04:27
Политика

NYT: Россия в ответ на санкции Запада укрепила экономику и может противостоять кризису

Россия, перестроившая свою экономику из-за введенных Западом санкций, находится в более благоприятном положении, чем многие другие страны в условиях экономических потрясений, вызванных пандемией коронавируса.
ТАСС 10:48
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Технологии

Россияне смогут с помощью смартфона измерять температуру тела

Руководитель инфраструктурного центра HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Мария Галямова рассказала, что осенью 2020 года в России презентуют термометр-наклейку, с помощью которого можно будет получать информацию о температуре тела, выводимую на экран смартфона.
NewInform 18 марта в 23:04
Игры

В Epic Games Store стали раздавать The Stanley Parable и Watch Dogs

В Epic Games Store началась раздача The Stanley Parable и Watch Dogs. Игры можно бесплатно активировать на своем аккаунте до 26 марта.
CyberSport.ru вчера в 12:54
Происшествия

В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба

Газета.Ru вчера в 14:05
Хоккей

Владелец «Донбасса» рассказал о состоянии сгоревшей арены в Донецке

Владелец хоккейного клуба "Донбасс" Борис Колесников рассказал о том, как обстоят дела у клуба, который в сезоне-2013/14 выступал в КХЛ.
Pravda.Ru 03:34
Экономика

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Ведомости вчера в 05:41
Наука

Выявлена наиболее подверженная коронавирусу группа крови

Исследовались 2173 заразившихся коронавирусом пациента из Уханя и Шэньчжэня. Выявлена наиболее подверженная коронавирусу группа крови.
Piter.tv 17 марта в 11:28
Футбол

«Матч ТВ» приобрёл права на показ чемпионата Белоруссии

«Матч ТВ» приобрел права на показ белорусской высшей лиги.
Metaratings 11:38
Политика

ЦИК утвердил порядок голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком 20 марта утвердил порядок общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости 11:56
Общество

В Польше объявили режим эпидемии из-за коронавируса

Режим эпидемии вводится в Польше в связи с коронавирусом, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
РИА Новости 13:50
Энергетика

Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти

Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
REGNUM 07:03
Общество

Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран.
RT на русском 12:25
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