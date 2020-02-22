Политика
REGNUMСША обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу
Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.
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с чего всё началось
Власти США заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов в социальных сетях распространяют тревожные сообщения о китайском коронавирусе, передает AFP.Коммерсантъ09:31
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Политика
Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США
Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».
Политика
МИД России оценил обвинения США по поводу дезинформации о коронавирусе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что утверждения США о якобы причастности России к кампании по дезинформации относительно коронавирусной инфекции COVID-19 являются «намеренным вбросом».
Общество
Климатолог анонсировал умеренное лето после теплой зимы
После аномально теплой зимы россиянам не стоит ждать жаркого лета.
Энергетика
Гончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украину на "Евровидении-2020" представит группа Go-A.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
В мексиканском штате Халиско правоохранительные органы начали поиск несовершеннолетней россиянки, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИю Уточняется, что 15-летняя девочка пропала 17 февраля.
Шоу-бизнес
Стриженовы отдали премию «Пара года» Заворотнюк и Чернышеву
Супруги поблагодарили журнал за оказанную честь, но решили распорядиться наградой по своему усмотрению и передать её Анастасии Заворотнюк и Петру Чернышеву, которых в 2019 году ждало много испытаний.
Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Футбол
Племянница футболиста «Падерборна» умерла на трибунах во время матча с «Баварией»
Племянница форварда «Падерборна» Стрели Мамба скончалась на трибунах во время матча 23-го тура немецкой футбольной Бундеслиги с мюнхенской «Баварией».
Кино
Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»
Онлайн-кинотеатр Okko объявил в четверг, что в эксклюзивном порядке покажет самый кассовый российский фильм "Холоп".
Наука
Череп крошечного динозавра позволит ученым лучше понять эволюцию современных ящериц и змей
Происшествия
Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка
Инцидент произошел накануне на улице Новой. Подросток напал на ребенка, избил его и пытался задушить.
Здоровье
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 22 февраля
За пределами материкового Китая в 28 странах по всему миру (за сутки первые случаи коронавируса были выявлены в Ливане и Израиле) зафиксированы 1402 подтвержденных случая заражения (11 случаев летального исхода).
Экономика
В МВФ назвали худший сценарий для мировой экономики из-за коронавируса
Международный валютный фонд рассматривает два варианта влияния китайского коронавируса на мировую экономику.
Политика
Трамп возмутился возвращением инфицированных коронавирусом американцев
Президент США Дональд Трамп возмутился не согласованным с ним решением вернуть заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess американцев домой.
Общество
Синоптики предупредили волгоградцев об ухудшении погоды в праздники
Ночных заморозков в областном центре с 23 на 24 февраля синоптики не прогнозируют, температура воздуха будет держаться на уровне +1 °С. Весь день в понедельник будет идти дождь и мокрый снег.
Хоккей
Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Биатлон
Полиция отчиталась о результатах обыска у российских биатлонистов
«Никаких мер по ограничению свободы россиян итальянские правоохранители предпринимать не планируют», — отчитались в посольстве.
Гаджеты
Xiaomi планирует выпустить электрический велосипед
Сбор средств на новую разработку — электрический велосипед начала компания Xiaomi, 22 февраля сообщает портал ITHome.
Хоккей
«Витязь» проиграл «Северстали», но вышел в плей-офф КХЛ
Подольский «Витязь» потерпел поражение от череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Космос
Астрономы открыли гигантскую планету с длительностью года 18 часов
Британские астрономы в созвездии Зайца обнаружили уникальную планету. На ней длительность одного года составляет всего 18 часов.
Армия и оружие
В США прошли учения с имитацией ядерного удара по России
В ходе учений была сымитирована реакция США в виде ответного ядерного удара по России.
Политика
Песков прокомментировал решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас Российская Федерация анализирует решение Апелляционного суда Гааги, согласно которому российская сторона должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в размере $50 млрд.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек
Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
Политика
Турчинов объяснил, почему Украина не объявляет войну России
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему Киев не объявляет войну России и не может ввести военное положение.
Культура
Первый «Ведьмак» от «CD Projekt RED». Рецензия от редактора «Иркутск Сегодня»
Чтобы начать драться, указываем на врага, и ведьмак начинает выполнять комбо, когда первая часть ударов подходит к концу, игрок должен в короткий промежуток времени нажать на врага еще раз, чтобы герой продолжил наносить удары.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поскользнулась на платье
На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
Футбол
«Монако» без Головина сыграл вничью с «Дижоном»
Состоялся матч 26 тура Лиги 1 между "Дижоном" и "Монако".