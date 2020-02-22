Политика

REGNUMREGNUMСША обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу

Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.
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с чего всё началось
Власти США заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов в социальных сетях распространяют тревожные сообщения о китайском коронавирусе, передает AFP
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СМИ: Госдеп обвинил Россию в создании фейков о коронавирусе. Тем временем заболела женщина, отпущенная с Diamond Princess

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В Хакасии пользователи соцсетей распространяют фейки о коронавирусе

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Политика

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Газета.Ru 12:58
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МИД России оценил обвинения США по поводу дезинформации о коронавирусе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что утверждения США о якобы причастности России к кампании по дезинформации относительно коронавирусной инфекции COVID-19 являются «намеренным вбросом».
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.
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Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»

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В мексиканском штате Халиско правоохранительные органы начали поиск несовершеннолетней россиянки, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИю Уточняется, что 15-летняя девочка пропала 17 февраля.
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Инцидент произошел накануне на улице Новой. Подросток напал на ребенка, избил его и пытался задушить.
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Здоровье

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 22 февраля

За пределами материкового Китая в 28 странах по всему миру (за сутки первые случаи коронавируса были выявлены в Ливане и Израиле) зафиксированы 1402 подтвержденных случая заражения (11 случаев летального исхода).
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Экономика

В МВФ назвали худший сценарий для мировой экономики из-за коронавируса

Международный валютный фонд рассматривает два варианта влияния китайского коронавируса на мировую экономику.
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Трамп возмутился возвращением инфицированных коронавирусом американцев

Президент США Дональд Трамп возмутился не согласованным с ним решением вернуть заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess американцев домой.
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Полиция отчиталась о результатах обыска у российских биатлонистов

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Хоккей

«Витязь» проиграл «Северстали», но вышел в плей-офф КХЛ

Подольский «Витязь» потерпел поражение от череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Песков прокомментировал решение Гаагского суда по делу ЮКОСа

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас Российская Федерация анализирует решение Апелляционного суда Гааги, согласно которому российская сторона должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в размере $50 млрд.
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Общество

В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
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Турчинов объяснил, почему Украина не объявляет войну России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему Киев не объявляет войну России и не может ввести военное положение.
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Первый «Ведьмак» от «CD Projekt RED». Рецензия от редактора «Иркутск Сегодня»

Чтобы начать драться, указываем на врага, и ведьмак начинает выполнять комбо, когда первая часть ударов подходит к концу, игрок должен в короткий промежуток времени нажать на врага еще раз, чтобы герой продолжил наносить удары.
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На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
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Состоялся матч 26 тура Лиги 1 между "Дижоном" и "Монако".
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