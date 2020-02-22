с чего всё началось

Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.

США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу

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