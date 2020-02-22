Политика
REGNUMСША обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу
Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.
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с чего всё началось
Власти США заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов в социальных сетях распространяют тревожные сообщения о китайском коронавирусе, передает AFP.Коммерсантъ09:31
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Футбол
«Марсель» дома потерпел поражение от «Нанта»
«Марсель» проиграл «Нанту» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Франции. Гости открыли счет на 34-й минуте усилиями Энтони Лимбомбе.
Общество
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Ученые провели исследование 58 гаплотипов, которые были выявлены в этих 93 образцах, и установили, что некий "нулевой пациент" мог инфицировать кого-то на "Хуанане", а переполненный рынок морепродуктов с не лучшими санитарными условиями стал благоприятной средой для распространения вируса между людьми.
Политика
Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах
Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных людей из КНР.
Происшествия
Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка
Решив, что мальчик мертв, подозреваемый закопал его в снегу.
Спорт
Большунов упал в полуфинале спринта на этапе «Ски Тура» в Тронхейме
Российский лыжник Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта классическим стилем на пятом этапе многодневки «Ски Тур» в Тронхейме (Норвегия).
Спорт
Россия обыграла Португалию на чемпионате Европы по регби
Сборная России по регби обыграла команду Португалии со счетом 19:18 на чемпионате Европы.
Авто
Jaguar Land Rover представил беспилотник
Всего будет разработано 20 единиц JLR Project Vector. Тем временем опубликованы фото тестовых заездов нового Range Rover Sport.
Политика
Зеленский принял отставку главы Тернопольской области после протестов
"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине при эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.
Космос
Бур станции InSight придавят ковшом
Специалисты Лаборатории реактивного движения NASA придумали, как наконец заставить бур марсианской станции InSight углубиться в грунт и при этом не выскакивать.
Шоу-бизнес
Подарила свадебное платье сопернице
Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек
Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о поддержке Россией Сандерса
Демократы используют слухи о "поддержке Россией" кандидата на номинацию от Демократической партии США Берни Сандерса, чтобы дискредитировать его и не допустить его участия в президентской гонке, заявил президент США Дональд Трамп.
Экономика
МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за коронавируса
По последним данным, в КНР погибли 2345 человек, выздоровели более 20 тысяч, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,5 тысячам.
Общество
Москвичей предупредили о возвращении зимы
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о возвращении зимней погоды в московский регион, передает RT.
Наука
«Об интеллекте человека известно достаточно мало»
Пожалуй, могу назвать любимой книгой "Собачье сердце" Булгакова.
Биатлон
Посольство сообщило результаты обыска у российских биатлонистов
Первичные результаты обысков у представителей российской сборной по биатлону говорят об отсутствии улик, свидетельствующих об использовании ими допинга, говорится в сообщении российского посольства в Риме.
Общество
В Индии опровергли данные об обнаружении 3 тысяч тонн золота
Кино
Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена»
Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
Футбол
Артем Дзюба получил травму в матче с минским «Динамо»
Общество
Мокрый снег и ветер: в Ростовской области резко ухудшится погода
В Ростовской области 20 февраля резко ухудшится погода. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.
Происшествия
Еще у двоих россиян на судне Diamond Princess обнаружен коронавирус
Политика
Министр здравоохранения Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава украинского Минздрава Зоряна Скалецкая уехала из санатория «Белые Санжары», в котором разместили эвакуированных из Уханя.
Гаджеты
Xiaomi запатентовала SIM-карту с накопителем и поддержкой 5G
Происшествия
Бизнесмен покончил с собой в доме экс-главы украинского МИДа
В частном доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары было найдено тело мужчины. Об этом сообщил в субботу, 22 февраля, телеканал РЕН ТВ.
Футбол
14-месячная племянница игрока «Падерборна» скончалась на трибунах во время матча с «Баварией»
Находившаяся на трибунах 14-месячная племянница нападающего «Падерборна» Штрели Мамба потеряла сознание.
Здоровье
Диетолог перечислил уникальные свойства гречки
Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Здоровье
Граждане Китая под карантином не теряют бодрости духа
Можно сказать, что у китайцев едет крыша, а можно признать, что у них потрясающая сила духа. Китай на грани срыва и борется как может.