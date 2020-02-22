Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе

Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
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с чего всё началось
Власти США заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов в социальных сетях распространяют тревожные сообщения о китайском коронавирусе, передает AFP
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Коммерсантъ09:31

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США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе

РИА Новости15:58

США обвинили Россию в распространении дезинформации по коронавирусу

News.ru08:42

США обвиняют Россию в распространении фейков о коронавирусе

Газета.Ru15:08

СМИ: Госдеп обвинил Россию в создании фейков о коронавирусе. Тем временем заболела женщина, отпущенная с Diamond Princess

Фонтанка.Ру11:28

США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе

Московский Комсомолец10:18

США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе

Коммерсантъ09:31

МИД назвал «вбросом» обвинения США России в дезинформации о коронавирусе

РБК15:49
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Армия и оружие

Хафтар назвал условия для прекращения войны в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заявил, что готов остановить боевые действия, если из Ливии выведут сирийских наемников.
Lenta.ru вчера в 03:05
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«Барселона» объявила о трансфере Брэйтуэйта

ODDS.ru 20 февраля в 05:44
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Новую акустическую систему установили в Кафедральном соборе

АиФ Калининград вчера в 13:49
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Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
BFM.ru 18:06
Биатлон

Посольство сообщило результаты обыска у российских биатлонистов

Первичные результаты обысков у представителей российской сборной по биатлону говорят об отсутствии улик, свидетельствующих об использовании ими допинга, говорится в сообщении российского посольства в Риме.
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В Челябинске в массовой драке убили подростка

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В Дании умер создатель LEGO-фигурки человека

Создатель знаменитой LEGO-фигурки человека Йенс Нигард Кнудсен скончался в возрасте 78 лет в Дании.
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Политика

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости вчера в 14:22
Кино

Появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar «Вперед»

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что В Сети появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar "Вперед".
Piter.tv вчера в 13:20
Экономика

ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП

Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Коммерсантъ 20 февраля в 01:50
Кино

В рамках «Берлинале» прошла презентация российских фильмов и сериалов

На кинорынке EFM, что работает в рамках 70-го юбилейного "Берлинале", прошла презентация Created in Moscow, организованная в сотрудничестве с Роскино, на которой были представлены не только российские фильмы, сериалы и анимация, но и отечественные услуги продакшн и постпродакшн.
Российская газета 08:24
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«Манчестер Сити» с трудом обыграл «Лестер»

Спорт день за днем 14:38
Политика

Зеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах»

Зеленский напомнил, что эти же люди раньше называли себя "уважаемыми аграриями", выступавшими против рынка земли.
РИА Новости вчера в 16:54
Общество

Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань

Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
RT на русском 19:56
Технологии

Google неожиданно выпустила новый Android 11

Американская компания запустила тестирование новой версии операционной системы Android 11, которая должна быть представлена в третьем квартале года.
Газета DAILY 20 февраля в 14:45
Общество

В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса

Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 02:10
Музыка

Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

Музыкальная группа Go-A представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.
RT на русском 17:01
Общество

Грета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе с «черным небом»

Lenta.ru вчера в 23:54
Экономика

Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения

Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Газета.Ru вчера в 18:15
Хоккей

Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, став восьмым хоккеистом в истории лиги, кому удалось преодолеть эту отметку.
Российская газета 15:39
Армия и оружие

Жители Алеппо поздравили российских военных с Днем защитника Отечества

Жители одного из наиболее пострадавших от боевых действий районов сирийского города Алеппо, Банизайд, поздравили российских военных с Днем защитника Отечества.
ТАСС 21:07
Гаджеты

Камеру Xiaomi Mi 10 обновят до уровня Mi 10 Pro

По заявлению главы Xiaomi, аппаратная составляющая камер смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro одинаковая, а разница заключается только в программном обеспечении.
Astera 16:13
Технологии

Vox (США): большинство из нас ошибочно понимает метаболизм (Vox)

"Для большинства людей базовая скорость метаболизма составляет от 60 до 70 процентов от всех энергозатрат — таков общепринятый факт", — сообщил мне Алексей Кравиц, нейробиолог и исследователь ожирения в Национальном институте здоровья.
ИноСМИ 20:36
Здоровье

Медики рассказали, как отличить боль артрита от проявлений артроза

OAnews вчера в 13:28
Авто

Новая Mazda 6 не появится раньше 2022 года

Mazda 6 новой генерации будет выпущена не раньше марта 2022 года.
32CARS.ru 07:36
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Коммерсантъ 17:59
Политика

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Идлибе

ПолитРоссия вчера в 11:39
Здоровье

Петербуржцев просят ответить на вопросы: "Что мы знаем о раке и почему боимся его?"

Узнать, что думают россияне о раке, каким мифам верят, решили в Ассоциации медицинских сестер и благотворительном фонде AdVita.
Доктор Питер вчера в 09:31
Игры

Cyberpunk 2077 будет доступна в сервисе GeForce Now в первый же день

Облачный игровой сервис GeForce Now недавно вышел из продолжительной стадии бета-тестирования и стал доступен всем желающим.
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Армия и оружие

США сымитировали на учениях ядерный удар по России

В ходе учений был сымитирован вариант, при котором США отвечают ядерным ударом против России.
BFM.ru 03:17
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