Политика
РИА НовостиСША обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе
Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
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с чего всё началось
Власти США заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов в социальных сетях распространяют тревожные сообщения о китайском коронавирусе, передает AFP.Коммерсантъ09:31
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Армия и оружие
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Создатель знаменитой LEGO-фигурки человека Йенс Нигард Кнудсен скончался в возрасте 78 лет в Дании.
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На кинорынке EFM, что работает в рамках 70-го юбилейного "Берлинале", прошла презентация Created in Moscow, организованная в сотрудничестве с Роскино, на которой были представлены не только российские фильмы, сериалы и анимация, но и отечественные услуги продакшн и постпродакшн.
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Общество
В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Музыкальная группа Go-A представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Общество
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Экономика
Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения
Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Хоккей
Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, став восьмым хоккеистом в истории лиги, кому удалось преодолеть эту отметку.
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Жители Алеппо поздравили российских военных с Днем защитника Отечества
Жители одного из наиболее пострадавших от боевых действий районов сирийского города Алеппо, Банизайд, поздравили российских военных с Днем защитника Отечества.
Гаджеты
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По заявлению главы Xiaomi, аппаратная составляющая камер смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro одинаковая, а разница заключается только в программном обеспечении.
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Vox (США): большинство из нас ошибочно понимает метаболизм (Vox)
"Для большинства людей базовая скорость метаболизма составляет от 60 до 70 процентов от всех энергозатрат — таков общепринятый факт", — сообщил мне Алексей Кравиц, нейробиолог и исследователь ожирения в Национальном институте здоровья.
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Новая Mazda 6 не появится раньше 2022 года
Mazda 6 новой генерации будет выпущена не раньше марта 2022 года.
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В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
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Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Идлибе
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Cyberpunk 2077 будет доступна в сервисе GeForce Now в первый же день
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Армия и оружие
США сымитировали на учениях ядерный удар по России
В ходе учений был сымитирован вариант, при котором США отвечают ядерным ударом против России.