с чего всё началось

Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.

США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе

Биатлон Посольство сообщило результаты обыска у российских биатлонистов Первичные результаты обысков у представителей российской сборной по биатлону говорят об отсутствии улик, свидетельствующих об использовании ими допинга, говорится в сообщении российского посольства в Риме.

Политика Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.

Экономика ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.

Кино В рамках «Берлинале» прошла презентация российских фильмов и сериалов На кинорынке EFM, что работает в рамках 70-го юбилейного "Берлинале", прошла презентация Created in Moscow, организованная в сотрудничестве с Роскино, на которой были представлены не только российские фильмы, сериалы и анимация, но и отечественные услуги продакшн и постпродакшн.

Общество Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Технологии Google неожиданно выпустила новый Android 11 Американская компания запустила тестирование новой версии операционной системы Android 11, которая должна быть представлена в третьем квартале года.

Общество В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.

Музыка Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020 Музыкальная группа Go-A представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.

Хоккей Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, став восьмым хоккеистом в истории лиги, кому удалось преодолеть эту отметку.

Технологии Vox (США): большинство из нас ошибочно понимает метаболизм (Vox) "Для большинства людей базовая скорость метаболизма составляет от 60 до 70 процентов от всех энергозатрат — таков общепринятый факт", — сообщил мне Алексей Кравиц, нейробиолог и исследователь ожирения в Национальном институте здоровья.