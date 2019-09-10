США считают, что за убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине стоят российские власти. Об этом газете The Wall Street Journal рассказал неназванный американский чиновник, сообщает lenta.ru. Собеседник издания отказался пояснить, кто конкретно должен понести ответственность.

США обвинили Россию в еще одном убийстве в Европе

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