Армия и оружие
Газета.RuСША обвинили Россию в гибели турецких военнослужащих в Идлибе
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон поддерживает Турцию как своего партнера по НАТО. Кроме того, глава Госдепа анонсировал дополнительные меры для помощи туркам в Идлибе Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за убийство "десятков турецких военных" в Сирии на Россию.
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Компания Audi начала в России прием заказов на представленный прошлым летом гибридный седан Audi S8 нового поколения.