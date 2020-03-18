Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСША обвинили Россию в гибели турецких военнослужащих в Идлибе

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон поддерживает Турцию как своего партнера по НАТО. Кроме того, глава Госдепа анонсировал дополнительные меры для помощи туркам в Идлибе Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за убийство "десятков турецких военных" в Сирии на Россию.
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