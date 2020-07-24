Армия и оружие

REGNUMREGNUMСША обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

Вашингтон, 24 июля 2020, 14:14 — REGNUM Космическое командование США и Британское космическое управление обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия. Соответствующее заявление опубликовано на сайте командования. Обвинение со стороны Великобритании высказал глава управления Харви Смит.
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Собор Святой Софии перевели на 24-часовой режим работы для мусульман

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Кевин Магнуссен – либо Haas, либо Alfa Romeo?

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Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

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Общество

Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве

Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
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Общество

В Москве рассказали о штрафах магазинам за нарушение масочного режима

В Москве предприятия торговли в Москве были оштрафованы более 5 тыс. раз за нарушение масочного режима со стороны продавцов и посетителей.
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Общество

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Происшествия

После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 11:03
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Политика

США намерены создать с Россией линию связи по вопросам космоса

Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что американская сторона предлагает России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе.
RT на русском 15:27
Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
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Общество

В США возникла угроза массового выселения миллионов арендаторов

Вашингтон, 24 июля 2020, 21:32 — REGNUM В США может прокатиться волна выселений должников из арендованного жилья в связи с истечением 25 июля срока действия федерального запрета на такие действия.
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Происшествия

Грузовой самолет потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов

Грузовой самолет кенийской авиакомпании Bluebird Airways потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов, передает РИА Новости.
Российская газета 13:19
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Экономика

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
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Происшествия

Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»

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Происшествия

В Союзе армян России заявили о встрече с представителями ГУ МВД и УФСБ по Москве

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Группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта

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GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
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ТЦ и рестораны Петербурга возобновят работу с 27 июля

Торговые центры, рестораны, аквапарки и частные музеи возобновляют работу в Петербурге с 27 июля, сообщает пресс-служба губернатора.
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«Барселона» намерена продать 12 игроков в летнее трансферное окно

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