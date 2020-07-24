Армия и оружие
REGNUMСША обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
Вашингтон, 24 июля 2020, 14:14 — REGNUM Космическое командование США и Британское космическое управление обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия. Соответствующее заявление опубликовано на сайте командования. Обвинение со стороны Великобритании высказал глава управления Харви Смит.
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Здоровье
Правительство Украины продлило карантин в стране до 31 августа
Правительство Украины продлило до 31 августа так называемый адаптивный карантин на территории страны, а также ввело определенную классификацию для украинских регионов по уровню заболеваемости COVID-19.
Аргументы недели 22 июля в 08:45
Единоборства
Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире ACA 107
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов победил соотечественника Александра Емельяненко на турнире по смешанным единоборствам ACA 107, который проходит в Сочи.
RT на русском 15:14
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
Происшествия
Москвичка заработала штрафов на миллион рублей за тысячу нарушений ПДД
РИА Новости 06:36
Кино
Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля
Коммерсантъ 12:47
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 22 июля в 00:40
Армия и оружие
Президент Белоруссии посетил боевую бригаду отечественного спецназа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 июля 2020 года, находясь в Пуховичском районе, навестил личный состав 5 отдельной бригады специального назначения.
Sng.fm 07:23
Автоспорт
Кевин Магнуссен – либо Haas, либо Alfa Romeo?
F1news.ru 14:57
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Общество
Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве
Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 14:39
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 22 июля в 15:11
Общество
В Москве рассказали о штрафах магазинам за нарушение масочного режима
В Москве предприятия торговли в Москве были оштрафованы более 5 тыс. раз за нарушение масочного режима со стороны продавцов и посетителей.
RT на русском 11:50
Общество
Маск заявил о планах открыть страховую компанию для владельцев Tesla
Американский производитель электромобилей Tesla планирует запустить крупную страховую компанию для своих клиентов.
РБК 13:33
Общество
Альфа-банк подтвердил утечку данных своих клиентов
Ранее издание «Известия» сообщило о появлении в даркнете объявления о продаже баз с данными клиентов банка и других крупных финансовых организаций.
Коммерсантъ 15:36
Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 11:03
Политика
США намерены создать с Россией линию связи по вопросам космоса
Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что американская сторона предлагает России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе.
RT на русском 15:27
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Общество
В США возникла угроза массового выселения миллионов арендаторов
Вашингтон, 24 июля 2020, 21:32 — REGNUM В США может прокатиться волна выселений должников из арендованного жилья в связи с истечением 25 июля срока действия федерального запрета на такие действия.
REGNUM 14:32
Происшествия
Грузовой самолет потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов
Грузовой самолет кенийской авиакомпании Bluebird Airways потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов, передает РИА Новости.
Российская газета 13:19
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
Происшествия
Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»
В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru 08:27
Происшествия
В Союзе армян России заявили о встрече с представителями ГУ МВД и УФСБ по Москве
В сообщении утверждается, что встреча состоялась в управлении ФСБ по Москве и Московской области, на ней присутствовали замначальника УФСБ Андрей Яценко и замначальника ГУ МВД по Москве Игорь Зиновьев.
ТАСС 15:52
Музыка
Группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта
В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта.
Piter.tv 04:10
Игры
GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru вчера в 14:57
Общество
ТЦ и рестораны Петербурга возобновят работу с 27 июля
Торговые центры, рестораны, аквапарки и частные музеи возобновляют работу в Петербурге с 27 июля, сообщает пресс-служба губернатора.
РИА Новости 09:58
Футбол
«Барселона» намерена продать 12 игроков в летнее трансферное окно
"Барселона" в летнее трансферное окно намерена совершить кадровую революцию и продать 12 игроков, в которых не заинтересован главный тренер Кике Сетьен.
Sport.ru 07:30