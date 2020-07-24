Вашингтон, 24 июля 2020, 14:14 — REGNUM Космическое командование США и Британское космическое управление обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия. Соответствующее заявление опубликовано на сайте командования. Обвинение со стороны Великобритании высказал глава управления Харви Смит.

Здоровье Правительство Украины продлило карантин в стране до 31 августа Правительство Украины продлило до 31 августа так называемый адаптивный карантин на территории страны, а также ввело определенную классификацию для украинских регионов по уровню заболеваемости COVID-19.

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Общество Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер. 100

Армия и оружие Президент Белоруссии посетил боевую бригаду отечественного спецназа Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 июля 2020 года, находясь в Пуховичском районе, навестил личный состав 5 отдельной бригады специального назначения.

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 260

Общество Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». 420

Общество В Москве рассказали о штрафах магазинам за нарушение масочного режима В Москве предприятия торговли в Москве были оштрафованы более 5 тыс. раз за нарушение масочного режима со стороны продавцов и посетителей. 19

Общество Альфа-банк подтвердил утечку данных своих клиентов Ранее издание «Известия» сообщило о появлении в даркнете объявления о продаже баз с данными клиентов банка и других крупных финансовых организаций. 13

Политика США намерены создать с Россией линию связи по вопросам космоса Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что американская сторона предлагает России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе.

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона. 654

Общество В США возникла угроза массового выселения миллионов арендаторов Вашингтон, 24 июля 2020, 21:32 — REGNUM В США может прокатиться волна выселений должников из арендованного жилья в связи с истечением 25 июля срока действия федерального запрета на такие действия.

Экономика Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме. 209

Игры GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа. 534